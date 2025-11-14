Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Terreno de Zaldunborda, en Gaintxurizketa, donde estaba previsto construir un megaoutlet. F. De la Hera

El PNV acusa a Abotsanitz de provocar la demanda de 14 millones por el megaoutlet de Hondarribia

La formación jeltzale responsabiliza al Gobierno municipal de las decisiones adoptadas en junio, que -según el PNV- abrieron la puerta a la reclamación millonaria por el proyecto de Zaldunborda

Mikel Calvo

Mikel Calvo

Viernes, 14 de noviembre 2025, 11:10

El PNV de Hondarribia ha acusado este viernes al Gobierno municipal de Abotsanitz de ser «el origen directo» de la demanda de casi 14 millones de euros presentada por los promotores ... del frustrado macrooutlet de Zaldunborda contra el Ayuntamiento. La formación jeltzale lanza esta acusación tras analizar el contenido de la demanda, recibida hace 48 horas, y en respuesta al comunicado difundido por el equipo de gobierno el pasado 6 de noviembre.

