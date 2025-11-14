El PNV acusa a Abotsanitz de provocar la demanda de 14 millones por el megaoutlet de Hondarribia

El PNV de Hondarribia ha acusado este viernes al Gobierno municipal de Abotsanitz de ser «el origen directo» de la demanda de casi 14 millones de euros presentada por los promotores ... del frustrado macrooutlet de Zaldunborda contra el Ayuntamiento. La formación jeltzale lanza esta acusación tras analizar el contenido de la demanda, recibida hace 48 horas, y en respuesta al comunicado difundido por el equipo de gobierno el pasado 6 de noviembre.

Según sostiene el PNV, el texto judicial «deja claro» que la reclamación económica se deriva de las «decisiones unilaterales, precipitadas y políticamente temerarias» adoptadas por Abotsanitz en junio de 2025 durante la aprobación provisional del Plan General de Ordenación Urbana. La formación asegura que advirtió entonces de que las modificaciones planteadas «no estaban bien armadas jurídicamente» y podían provocar «reclamaciones patrimoniales» por parte de los promotores del proyecto.

En su nota, los jeltzales afirman que el Gobierno municipal «miente» al atribuirles responsabilidad en el conflicto. «Avisamos. No escucharon. Y ahora mienten para tapar su irresponsabilidad e incapacidad», señalan, recordando las críticas que ya expresaron en el pleno de junio sobre los riesgos legales del procedimiento.

«Cortinas de humo»

El PNV afirma que Abotsanitz intenta «desviar la atención» culpando a terceros, después de que los promotores del megaoutlet paralizado —Higertoki y Zaldunborda Berri— hayan reclamado al Ayuntamiento 13,7 millones por los supuestos perjuicios derivados de la anulación del PGOU. Esa anulación, según los promotores, se produjo «a raíz de los errores cometidos por el Gobierno de EAJ-PNV durante el mandato 2019-2023».

El equipo de gobierno municipal sostuvo esta semana que la reclamación «afectaría gravemente» a la situación financiera del Ayuntamiento y criticó que los promotores «pretendan enriquecerse a costa del municipio».

El PNV replica ahora que es «un ejercicio de cinismo» atribuirles esas responsabilidades. «Mientras Abotsanitz lanza cortinas de humo, sus decisiones han colocado al Ayuntamiento frente a una demanda millonaria, comprometiendo la estabilidad institucional y el dinero de toda la ciudadanía», afirman.

La formación jeltzale exige «responsabilidad» al Gobierno municipal y asegura que seguirá informando a la ciudadanía «con hechos documentados». «El populismo no paga demandas; las pagan los vecinos y vecinas. Hay líneas que un gobierno municipal jamás debería cruzar. Abotsanitz las ha cruzado todas», concluyen.