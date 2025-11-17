La plataforma IRPH Stop Gipuzkoa carga contra el Supremo por sus últimas sentencias

La plataforma IRPH Stop Gipuzkoa cargó ayer con dureza contra las últimas dos sentencias del Tribunal Supremo relativas a procesos ligados a ese índice para ... calcular el coste de los préstamos (conocidas esta misma semana) y, apoyada en un informe «económico-financiero» pero «no jurídico ni preparado por juristas», asegura -entre otras cosas- que el Alto Tribunal «no sabe cómo se calcula la TAE» de un préstamo.

La organización, que batalla desde hace años contra la aplicación por parte de la banca del IRPH en sus hipotecas (Kutxabank fue una de las entidades que más utilizó esa referencia en lugar el euríbor), critica abiertamente las dos recientes sentencias judiciales.

Unos fallos (el primero, en el caso de un cliente del banco de las kutxas vascas) que, básicamente, evitan fijar un criterio general sobre la transparencia y la eventual abusividad de la citada cláusula hipotecaria y optan por dejar ese escrutinio en manos de los jueces, que deberán analizar siempre caso a caso. Un movimiento que ha caído como un jarro de agua fría sobre organizaciones como IRPH Stop, que esperaban que el Supremo sentara una línea jurisprudencial muy distinta.

Según la plataforma, el informe (que viene firmado por J. E.) «demuestra de manera incontestable la incompetencia del Tribunal Supremo». En un comunicado público, esta organización añadió ayer que su análisis «destapa errores en las sentencias y demuestra que el resultado debería haber sido la nulidad» de las cláusulas de IRPH para fijar el coste financiero de las hipotecas.

A esto añade que el Supremo «no ha compado el método de cálculo del IRPH y del euríbor, como le pidió el Tribunal de Justicia de la Unión Europa (TJUE)». Tras destacar que su informe demuestra que el IRPH «opera siempre por encima de la medie del mercado», IRPH Stop Gipuzkoa asegura con contundencia que el Tribunal Supremo «no sabe cómo se calcula la TAE». «En su argumentación, el Supremo ha demostrado una ignorancia total del tema objeto de la discusión. con todo respeto, nos parece preocupante e incluso ridículo el ni vel demostrado», concluye.