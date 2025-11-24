Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Pintada aparecida este lunes en la sede de Adegi, en Donostia.

La sede de Adegi en Donostia amanece con pintadas contra la patronal

La fachada del edificio ha aparecido con abundante pintura roja y un mensaje en euskera en el que se lee 'Enemigos de los trabajadores de Euskal Herria'

Mikel Madinabeitia

Mikel Madinabeitia

San Sebastián

Lunes, 24 de noviembre 2025, 11:30

La sede de Adegi ha amanecido este lunes con pintadas y pintura roja en una acción sin precedentes y que a esta hora está sin reivindicar por ningún colectivo o entidad. Desconocidos han escrito en euskera un mensaje en color rojo contra la patronal guipuzcoana en la que se lee 'Enemigos de los trabajadores de Euskal Herria' y han arrojado abundante pintura del mismo color contra la puerta principal.

Las pintadas se habrían realizado a lo largo del fin de semana, porque el viernes a última hora el edificio estaba limpio. Pese a que en Adegi han sufrido ataques similares, fuentes consultadas no recuerdan unas pintadas semejantes, tan grandes, que abarquen un espacio tan extenso en la fachada.

Desde la patronal guipuzcoana sí confiesan haber sufrido protestas laborales a lo largo de los últimos años e incluso la entrada de varios sindicalistas de LAB en la sedel arrojando octavillas o realizando pequeñas pintadas. Pero unas del tamaño de las que han aparecido este lunes.

