CC OO pide cambiar el contrato de formación por su poca incidencia y elevado coste Un trabajador veterano da instrucciones a una joven en formación en una empresa del metal. DV Jueves, 14 febrero 2019, 07:46

El uso que se hace en España del contrato para formación de los jóvenes es prácticamente residual -pese a que el país aún tiene una tasa de paro juvenil superior al 33%- y apenas supone un 0,2% del total de contratos firmados. Así, el año pasado, de los más de 22,2 millones de nuevos empleos registrados, solo 52.800 se hicieron con esta modalidad. Esto supone que se han desplomado un 70% desde el máximo alcanzado en 2015, cuando se firmaron 175.000 contratos. Sin embargo, pese a tener una incidencia prácticamente insignificante en el mercado laboral español, el coste que tiene para las arcas públicas es elevado y asciende a más de 2.144 millones para el periodo 2013-2018, alcanzando casi los 3.000 millones si la formación se realiza en modalidad presencial y no telemática, según estima CC OO en un informe publicado ayer. El sindicato denuncia además que la finalidad para la que se creó -que no es otra que formar a los jóvenes que no están cualificados para que consigan un empleo- se ha «desvirtuado» y se aleja cada vez más de ser «una verdadera apuesta por la empleabilidad y el empleo de los más jóvenes sin cualificación, convirtiéndolo en instrumento de precarización e inestabilidad laboral», por lo que exige una reforma. CC OO destaca que los destinatarios ya no son tan jóvenes y que el número de personas contratadas con FP superior o estudios universitarios se ha duplicado, a pesar de que este colectivo está excluido.