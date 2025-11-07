Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El Puerto de Pasaia contempla un proyecto para ampliar el canal de acceso y permitir la operativa de buques comerciales más grandes. Arizmendi

La petición de traspaso del Puerto de Pasaia a Euskadi fractura a los socios del Gobierno foral

La Autoridad Portuaria replica al Ejecutivo central que los 63 millones anunciados ayer por el Ministerio no son una inversión estatal, sino tasas ordinarias con las que se autofinancia

Imanol Lizasoain

Imanol Lizasoain

San Sebastián

Viernes, 7 de noviembre 2025, 00:13

Comenta

El debate sobre el futuro del Puerto de Pasaia ha abierto una fractura en el Gobierno foral de PNV y PSE-EE, en pleno proceso ... de negociación del Gobierno Vasco con el Ejecutivo de Pedro Sánchez para transferir a Euskadi la gestión de la dársena guipuzcoana. Las intervenciones de peneuvistas y socialistas en los últimos días han evidenciado crudamente las enormes diferencias entre ambas formaciones que gobiernan en coalición también en Euskadi.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un exetarra contrata a Desokupa para recuperar su vivienda en Bilbao
  2. 2 Los promotores del megaoutlet de Hondarribia reclaman 13,7 millones al Ayuntamiento
  3. 3

    Los jóvenes vascos son los que más se emborrachan y más cannabis consumen
  4. 4 El caso que afecta al restaurante más antiguo del mundo: «Los tickets repetían el mismo patrón con pan, agua y ni un postre»
  5. 5

    Una arrasatearra con esclerosis múltiple gana la batalla a Vueling, que no le dejaba subir al avión con el triciclo eléctrico
  6. 6 Un profesor vasco de autoescuela explica el peligroso efecto vaca en las carreteras: «Mirad a qué velocidad vamos...»
  7. 7 El profesor de la EHU Carlos Martínez Gorriarán denuncia pintadas contra su persona en el campus de San Sebastián: «La bestia engorda»
  8. 8

    Gaintxurizketa, 8 años de contratiempos en una obra que ve la luz al final del túnel
  9. 9 Gana el Euromillones y le compra una carnicería a su vecino «porque quería que abrieran una en su pueblo»
  10. 10

    Otegi apuesta por una Ertzaintza al estilo «nórdico» y apunta: «En las series no están todo el día sacando la pistola»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco La petición de traspaso del Puerto de Pasaia a Euskadi fractura a los socios del Gobierno foral

La petición de traspaso del Puerto de Pasaia a Euskadi fractura a los socios del Gobierno foral