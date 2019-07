El permiso de paternidad más famoso del mundo Una pareja pasea su bebé por la calle. / DV Desde febrero de 2018 el Gobierno Vasco ha anunciado al menos en ocho ocasiones a bombo y platillo la ampliación del permiso a 16-18 semanas. Llegará en septiembre, salvo nuevo anuncio. El desplome de la natalidad sigue sin recibir una respuesta global, que incluya a los ámbitos empresarial, educativo, sanitario y social MARTÍN ZUBELET Viernes, 5 julio 2019, 13:02

No lo encontrará en las revistas del corazón ni todavía en el libro de los Récord Guinness, pero eso no significa que no se haya hecho un hueco en el difícil mundo de la pasarela. Seguro que usted también ha oído hablar de él. Le suena, le cae bien, aunque a veces le tiene un poco despistado. Es el permiso de paternidad de 18 semanas que parece llegará a Euskadi para los funcionarios en septiembre y para el resto de padres en otoño. El Gobierno Vasco lo ha anunciado a bombo y platillo en sus diferentes versiones al menos en ocho ocasiones desde febrero de 2018. Y en todas se ha trasladado como el gran paso de gigante. El resto de la gran revolución de la política de familia ante una natalidad en quiebra y la incorporación de la mujer al mercado de trabajo es una quimera. Las prestaciones por nacimientos de hijos siguen cargadas de burocracia, desincentivando su solicitud, la educación y los centros de enseñanza siguen sin adaptarse a los nuevas realidades y necesidades familiares, y los antagonismos entre los empleados públicos y del sector privado se exacerban. Política familiar en diferido.

Mientras las reivindicaciones para una sociedad más igualitaria arrecian y las familias advierten de que los países que llevan la pancarta en Europa están todavía muy lejos, en Euskadi y España el debate sobre la conciliación y el fomento de la natalidad se ha centrado en los últimos dos años en los permisos de paternidad y maternidad. En Euskadi, en concreto, desde el 16 de febrero de 2018 el debate se ha dirigido a la ampliación del permiso. Ese día, el consejero Josu Erkoreka anunció que los funcionarios vascos tendrían 16 semanas de permiso de paternidad, equiparándose así a las funcionarias. A partir de esa fecha, Euskadi ha acumulado un año de anuncios. Solo en 2018, se sucedieron el 21 de marzo, el 17 de mayo, el 5 de octubre. Todos abundaban en la misma idea, algunos con un paso atrás, otros adelante.

Llegó 2019 y el permiso ya empezaba a engordar hipotéticamente de 16 a 18 semanas. Siguieron los anuncios del Gobierno Vasco: 29 de enero, 22 de febrero, 1 de abril, 5 de abril, y, por fin, el último, el pasado 12 de junio. El Ejecutivo acaba de confirmar que los 18 semanas de permiso de paternidad llegará a los funcionarios el 1 de septiembre, y para el resto de los mortales en otoño. En una fecha sin concretar pero que, para no perder la inercia, incluirá una nueva tanda de fuegos artificiales. Mientras, apenas se ha realizado algún tuneo de las ayudas por hijo incapaz de mover el moisés de la natalidad.

Modo zombi

Las reclamaciones de una estrategia global siguen en modo 'walking dead'. Los colegios insisten en apretar sus horarios y en demandar a los padres trabajos extra en casa (fantásticas las maquetas de los planetas y el sistema solar), los centros de salud están desiertos por las tardes obligando a los padres a ausentarse de sus trabajos, las empresas ven cómo la sociedad cambia a un ritmo mucho más rápido que el de sus máquinas de montaje, y los incentivos fiscales siguen anclados en otro siglo, incapaces de reformarse y focalizarse en una estrategia de apoyo a la natalidad y la crianza. Un dato ilustra con claridad la falta de cintura de la Administración ante el gran reto de la baja natalidad. En 2009, la deducción fiscal por hijo era de 547 euros en el caso del primer descendiente. La actual es casi idéntica (594). Pero hay una diferencia. En 2009 nacieron 7.164 niños en Gipuzkoa. En 2018, 5.467.

Nadie duda de que el permiso de 18 semanas será un avance para la conciliación y la igualdad de oportunidades, pero el árbol no puede tapar el bosque. Euskadi registró en 2018 la cifra más baja de nacimientos en los últimos 18 años.