Los pensionistas guipuzcoanos retoman las movilizaciones y urgen a que se forme el Gobierno Los pensionistas de Irun, que no han parado en agosto, volvieron a concentrarse ayer. / F. DE LA HERA Creen que un Ejecutivo progresista sería más proclive a sus reivindicaciones aunque lamentan la falta de interlocución PILAR ARANGUREN SAN SEBASTIÁN. Martes, 3 septiembre 2019, 06:45

Tras el descanso de agosto, los pensionistas guipuzcoanos retoman de forma paulatina las movilizaciones de los lunes ante los diferentes consistorios con los «ánimos renovados» y con la vista puesta en un otoño que auguran «caliente». Y es que están preparando diferentes protestas para presionar al Gobierno central, que está en funciones, para que tenga en cuenta sus reivindicaciones y «se conforme en septiembre un ejecutivo progresista, que sería más proclive a nuestras demandas», destacan.

La incertidumbre de la conformación del nuevo ejecutivo no hace sino echar más leña al fuego y encender los ánimos de los pensionistas que ven alejarse cada vez más el cumplimiento de sus aspiraciones. Llevan veinte meses saliendo a las calles, con once manifestaciones provinciales y múltiples concentraciones. Ayer se retomaron las protestas en algunos municipios, como Oñati, Bergara, Hernani, Zarautz o Getaria, entre otros. En Donostia lo harán el próximo lunes y en otras localidades a mediados de este mes. Los de Irun no han parado en todo el verano.

Lamentan que el Gobierno en funciones no se ha avenido a tener un encuentro con los pensionistas pese a haberlo requerido en reiteradas ocasiones, por lo que aprovecharán la reunión que previsiblemente mantendrá mañana Pedro Sánchez con el PNV en Sabin Etxea para protestar ante la sede del partido jeltzale y «hacerse oir».

Se concentrarán mañana ante Sabin Etxea, a donde acudirá Pedro Sánchez para reunirse con el PNV PROTESTA

Y es que los pensionistas siguen reclamando unas prestaciones dignas y que se revaloricen en función del IPC, una demanda que no está garantizada, ya que en enero del próximo año se volvería al 0,25% si no hay un acuerdo previo o se establece por ley. Además, demandan que se deroguen los aspectos regresivos de las reformas de las pensiones -las de 2011 y 2013-, entre ellos el factor de sostenibilidad, cuya entrada en vigor se retrasó hasta 2023.

Los pensionistas recuerdan que todas estas reclamaciones siguen sin estar en la agenda del Gobierno en funciones, «al igual que una pensión mínima de 1.080 euros», como recuerda Maritxu Serrano, portavoz de la Asamblea de Donostia.

El colectivo tiene también pendiente una reunión con la consejera de Empleo, Beatriz Artolazabal, cuya fecha está sin concretar. Y es que entre sus demandas figura también la de que el Ejecutivo Vasco complemente las pensiones más bajas, sin olvidar los presupuestos del próximo año. Las diferentes plataformas del País Vasco y de Navarra se reunirán este jueves en Vitoria para decidir las movilizaciones a llevar a cabo en otoño, tanto con motivo del Día Internacional de las Personas mayores -1 de octubre-, como en relación al paro que pretenden convocar a mediados de noviembre de la mano de los sindicatos y otras organizaciones sociales. Una protesta que están convendidos «de que se llevará a cabo».

José Agustin Arrieta, presidente de Agijupens, que aglutina a los hogares de jubilados de Gipuzkoa, se muestra, sin embargo, muy crítico con la convocatoria de un paro por parte de los pensionistas, ya que considera que no es algo que competa al colectivo, sino a las centrales sindicales. Tampoco comulga con la petición de que el salario mínimo se sitúe en 1.200 euros, pese a que «llegar a 900 han sido un paso importante». «Son reivindicaciones que se salen fuera del movimiento de pensionistas», recalca. También discrepa con el hecho de que se le pida al Gobierno Vasco que complemente las pensiones mínimas con la RGI, ya que entiende que las prestaciones corresponden a la Seguridad Social.

Arrieta insiste en que sigue habiendo razones para movilizrse y reclamar que se blinde la revaloriación de las pensiones en función del IPC, ya que se corre el riesgo de volver en enero al 0,25%, por lo que exige un gobierno estable. Pero al mismo tiempo teme que se produzca una «radicalización» de las protestas, por lo que llama a «profundizar en la reflexión, desde la serenidad, sin radicalismos, para que se haga una política real, no ficticia, de consenso».