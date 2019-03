Los pensionistas vascos conmemoran el centenario del Retiro Obrero Obligatorio en otro lunes de protesta Manifestación de los pensionistas este lunes en San Sebastián. / Lobo Altuna Aseguran un lunes más que «gobierne quien gobierne» defienden «el futuro y el bienestar de quienes aún tienen mucha vida por delante» EL DIARIO VASCO Lunes, 11 marzo 2019, 19:45

Pensionistas de Gipuzkoa, Bizkaia y Araba se han concentrado un lunes más en defensa de sus reivindicaciones y han conmemorado el centenario del Retiro Obrero Obligatorio, seguro obligatorio de vejez para todos los trabajadores, que tenía el fin de cubrir con una prestación a las personas que cumpliesen 65 años.

Cientos de jubilados y pensionistas se han concentrado un lunes más ante los ayuntamientos de San Sebastián, Bilbao y Vitoria en defensa de sus reivindicaciones, entre las que se encuentran una pensión mínima de 1.080 euros y la subida del SMI- Salario Mínimo Interprofesional- entre otras.

Los pensionistas recuerdan que el Retiro Obrero Obligatorio es «un derecho conquistado por el movimiento obrero después de huelgas, represión y cárcel». Ante las proximidad de las elecciones generales, municipales, forales y europeas aseguran que que «gobierne quien gobierne» defienden «el futuro y el bienestar de quienes aún tienen mucha vida por delante».

En declaraciones a los medios de comunicación en Bilbao, uno de los portavoces del movimiento, Jon Fano, ha reconocido que «lo conseguido hasta ahora», entre lo que ha destacado la subida del IPC para los años 2018 y 2019 o de las pensiones mínimas, ha sido «muy escaso».

Tras incidir en que todo ello queda «muy lejos» de lo que demandan los pensionistas «porque no está garantizado en absoluto que a partir del año que viene se siga subiendo el IPC a las pensiones o el establecimiento de una pensión mínima de 1.080 euros«, Fano ha advertido de que mientras esos elementos »centrales no estén comprometidos no vamos a parar«. Asimismo, ha criticado los denominados por el Gobierno español «viernes sociales» en los que el Ejecutivo socialista «anuncia medidas que tienen un carácter muy electoralista». En este sentido, ha señalado que en las recientes reuniones que miembros del movimiento mantuvieron con los grupos parlamentarios del Congreso, «ya les planteamos que si estaban de acuerdo en garantizar las pensiones se comprometieran con ello».

«No es así y a lo que asistimos los viernes son a proclamas no concretadas... Es más en lo referido a la derogación de la reforma laboral la ministra Valero ya ha dejado claro que no la llevarán a cabo», ha criticado.

De este modo, ha recordado las movilizaciones que los pensionistas llevarán acabo los días 13 de abril y 11 de mayo y ha anunciado que emplazarán a todos los partidos políticos a que concreten «de modo explícito» sus compromisos con respecto a las pensiones, así como a celebrar «mesas redondas, dirigidas por pensionistas, para que públicamente se comprometan con lo que van a defender».