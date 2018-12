Los pensionistas cobrarán 13,5 euros extra en enero al confirmarse la revalorización del 1,7% Manifestación de pensionistas en Madrid. / Efe El Gobierno propone utilizar una nueva fórmula que utilice la media de los últimos doce IPC mensuales LUCÍA PALACIOS Madrid Jueves, 20 diciembre 2018, 17:06

Enero traerá un regalo para los más de 8,6 millones de pensionistas: una paga que les supondrá 13,4 euros extra de media a cada uno de ellos, una vez que el Gobierno por fin ha confirmado que revalorizará las prestaciones con el 1,7%. Sin embargo, no se trata de que el Ejecutivo se haya decantado por el IPC de noviembre en detrimento del de diciembre (otra de las opciones que se barajaban), sino que se basa en una nueva fórmula que pretenden instaurar a partir de ahora y que será la media que aporten los IPC interanuales de los últimos doce meses.

Así lo anunció el secretario de Estado de la Seguridad Social, Octavio Granado, que avanzó que ésta es la propuesta que han mandado a los agentes sociales y con la que pretenden enterrar definitivamente el actual Índice de Revalorización de las Pensiones (IRP) que introdujo la reforma de 2013 aprobada por Mariano Rajoy y que abocó a los mayores a un incremento mínimo del 0,25%, y que así sería al menos para las próximas tres décadas. Eso sí, admitió que la aprobación del nuevo mecanismo de actualización tendrá que esperar a 2019, puesto que «este año ni hay norma que lo habilite ni posibilidad de contabilizar una subida», aunque sí presumió de que «tenemos dinero para pagarlo».

De esta forma, la nueva fórmula sustituiría oficialmente al IRP ya en 2020. No obstante, antes de eso tendrá que convalidarse en las Cortes Generales, aunque Granado confió en que no pongan en el Congreso ningún obstáculo para su aprobación, puesto que «es la fórmula más justa» para utilizar el IPC -de modo que los jubilados no pierdan poder adquisitivo- y «ser correctos» con la recomendación del Pacto de Toledo, que recientemente acordó que las pensiones debían actualizarse «en base al IPC real».

El Ministerio de Trabajo propone así no solo derogar el polémico IRP -que era algo que ya existía unanimidad en todos los grupos políticos y agentes sociales- sino incluso cambiar el sistema de cálculo para revisar pensiones que existía anteriormente y que utilizaba el IPC de noviembre. Ahora se hará con el promedio del IPC interanual de los doce meses previos a cerrar el año, es decir, de noviembre de un año a diciembre del siguiente.

Cabe destacar, no obstante, que normalmente esta media coincide con el dato de noviembre, tal y como ocurre este año. «Lo normal es que ambas cifras coincidan pero te sirve para amortiguar los excesos que se puedan producir utilizando un único indicador mensual», advirtió el secretario de Estado de la Seguridad Social, que siempre se había mostrado contrario a utilizar un único indicador mensual.

'Paguilla' también para las mínimas

Esto supone que en enero las arcas de la Seguridad Social tendrán que hacer un desembolso extra de unos 256 millones de euros o «un poquito menos», en palabras de Granado. Y es que el Gobierno -tal y como se había comprometido- tendrá que compensar a los pensionistas por cada décima de desviación del IPC respecto a la subida aplicada, que está cuantificada en un coste de 128 millones por décima, que se duplica puesto que esa décima se consolida al año siguiente. Así, las prestaciones se elevaron un 1,6% y esta fórmula escogida da una inflación media del 1,7%, es decir, una décima de diferencia.

Esto supondrá que, en realidad, los 8,6 millones de pensionistas debían haber cobrado 0,95 euros al mes más para que en este año no pierdan poder adquisitivo. Multiplicado por 14 nóminas (12 por mes más las dos extra), da un total de 13,43 euros más de media por persona, que es lo que les ingresará previsiblemente en enero el Ejecutivo.

Pero Granado también anunció que esta paga no la cobrarán solo aquellos cuya pensión se revalorizó un 1,6%, sino también los beneficiarios de las prestaciones mínimas y no contributivas, que tras la aprobación de los Presupuestos se elevaron un 3%, lo que significaría que no han perdido poder adquisitivo, sino que han ganado 1,4 puntos de poder de compra. «La subida de una décima será para todos, siempre se ha hecho para todos, también para los del 3%», recordó el secretario de Estado.

Y así será siempre a partir de ahora, siempre y cuando esta medida finalmente se apruebe. «Esto va incorporar a la Ley General de la Seguridad Social y se hará así siempre», aseguró Granado, quien remarcó que incluirá una cláusula de revisión a final de cada año.