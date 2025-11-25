Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Los pensionistas guipuzcoanos perciben este mes 3.152 euros al incluirse la extra

La Seguridad Social abona en noviembre la prestación del mes y la extraordinaria de Navidad a más de 197.000 pensionistas

Pilar Aranguren

San Sebastián

Martes, 25 de noviembre 2025, 12:23

Comenta

Los más de 197.000 pensionistas guipuzcoanos se llevan este mes la alegría de percibir de media 3.152 euros ya que la Seguridad Social ... les abona la prestación mensual pero también la paga extraordinaria de Navidad.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un grupo de amigos de la infancia gana 250 millones de euros en el Euromillones: «Es la primera vez que jugábamos juntos»
  2. 2 Seis heridos leves tras salirse de la calzada un autobús de Lurraldebus en Oñati
  3. 3

    La fiesta de un millonario en Ibiza acaba con una muerta en una sauna
  4. 4 La cafetería que abre su segundo local en el centro de San Sebastián
  5. 5

    Gipuzkoa se mete de lleno en un aviso por intensas lluvias durante 36 horas ininterrumpidas
  6. 6 Jorge García-Dihinx, pediatra: «En días de frío, mejor sal a la calle sin abrigo para activarte»
  7. 7 56 candidatos al Tambor Oro: desde Bruce Springsteen a Xabi Prieto
  8. 8

    «Que tu marido asesine a uno de tus hijos te mata en vida»
  9. 9

    «El 95% de las relaciones sexuales que mantuvimos fueron sin mi consentimiento»
  10. 10

    Sorprenden en Igeldo a dos furtivos con 12 kilos de percebes, que son donados a una entidad benéfica

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Los pensionistas guipuzcoanos perciben este mes 3.152 euros al incluirse la extra

Los pensionistas guipuzcoanos perciben este mes 3.152 euros al incluirse la extra