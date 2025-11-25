Los pensionistas guipuzcoanos perciben este mes 3.152 euros al incluirse la extra

Los más de 197.000 pensionistas guipuzcoanos se llevan este mes la alegría de percibir de media 3.152 euros ya que la Seguridad Social ... les abona la prestación mensual pero también la paga extraordinaria de Navidad.

Según ha detallado la Seguridad Social, por la prestación de noviembre percibirán de media 1.592,77 euros, mientras que por la extra de Navidad cobrarán 1.559,55 euros.

Una alegría para el bolsillo de los pensionistas, que perciben de forma anticipada a lo que lo hacen los trabajadores, que deben esperar a mediados de diciembre para recibir la extra de fin de año.

En el caso de incapacidad permanente cobrarán 1.583,49 por la de noviembre y 1.431,45 por la extra; en las de jubilación se percibirá 1.787,29 y 1.762,12 euros; en las de viudedad serán 1.102,69 euros y 1.077,30 euros; en las de orfandad cobrarán 612,23 euros y 588,31 euros, y en las de favor de familiares percibirán 990,45 euros y 967,49 euros.

En Euskadi, la cuantía media que cobrarán los más de 588.000 pensionistas en noviembre por ambas pagas asciende a 3.214,1 euros, ya que la del mes será de 1.622,55 euros y la extra de 1.591,55 euros.

En el conjunto del Estado, la Seguridad Social abonará más de 27.000 millones (13.700 por la noviembre y 13.399,7 millones por la extra) este mes en las más de 10,4 millones de prestaciones. La cuantía media de la pensión en el Estado es de 1.316,7 euros y la de jubilación asciende a 1.511,5 euros..

Por su parte, la edad media de acceso a la jubilación se sitúa ya en los 65,3 años frente a los 64,4 de 2019. La modalidad de jubilaciones demoradas supera el 11% de las nuevas altas, cuando hace seis años del 4,8%. Por su parte, las jubilaciones anticipadas se mantienen en mínimos históricos, tras caer más de trece puntos porcentuales desde 2019 y son el 26,9%.