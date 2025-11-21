Pensiones 2026: Así queda el cálculo para las cuantías máximas y mínimas con su revalorización Aunque la cifra definitiva se confirmará el 12 de diciembre, las estimaciones anticipan que la revalorización, calculada según el IPC interanual medio entre diciembre de 2024 y noviembre de 2025, será de un 2,6%

Miren Elizondo Viernes, 21 de noviembre 2025, 16:57

El mes de noviembre es un período crucial para los pensionistas, no solo por el cobro de la paga extra, sino también porque se publican las previsiones de revalorización de sus prestaciones para el año siguiente. Y todo apunta a que las pensiones subirán alrededor del 2,6% en 2026, aunque este porcentaje podría experimentar un ligero cambio.

Si bien esta cifra de la revalorización es actualmente una estimación, el dato no diferirá demasiado. La cifra concreta se confirmará una vez que el Instituto Nacional de Estadística (INE) publique la cifra definitiva del Índice de Precios al Consumo (IPC) el próximo 12 de diciembre. No obstante, el INE publicará un dato adelantado del IPC de noviembre el 28 de noviembre.

Pensiones vinculadas al IPC

Desde la aprobación de la Ley 21/2021 y siguiendo las recomendaciones del Pacto de Toledo, la revalorización de las pensiones en España está automáticamente vinculada al IPC medio interanual. El propósito de esta medida es asegurar que los pensionistas mantengan su poder adquisitivo frente al aumento de la inflación.

El cálculo para determinar cuánto subirán las pensiones en 2026 toma como referencia la variación media del IPC registrada en los 12 meses previos al mes de diciembre. Esto significa que se considera el IPC medio interanual entre diciembre de 2024 y noviembre de 2025. Gracias a esta fórmula, las pensiones se ajustaron un 8,5% en 2023, un 3,8% en 2024 y un 2,8% en 2025.

Aunque la estimación más común es del 2,6%, la Fundación de las Cajas de Ahorros (Funcas) ha revisado sus previsiones y sitúa la media de inflación para el periodo de referencia (diciembre 2024-noviembre 2025) en el entorno del 2,7%.

Cuantías máximas y medias

Si se confirma la estimación de subida del 2,6%, se anticipa cómo quedarían las principales prestaciones:

- Pensión máxima: La prestación máxima, que en 2025 se situó en 3.267 euros, alcanzaría los 3.355 euros al mes en 2026.

- Pensión media del sistema: La pensión media del sistema, cuyo importe ascendía a 1.430,53 euros al mes en octubre de 2025, se incrementaría hasta los 1.467,72 euros.

- Pensión media de jubilación: El importe medio mensual de la pensión de jubilación, que era de 1.668,69 euros en octubre de 2025, quedaría en 1.712,07 euros con el incremento del 2,6%.

Aumento diferenciado para las pensiones mínimas

Las pensiones mínimas, las no contributivas y el Ingreso Mínimo Vital (IMV) también se revalorizan, pero cuentan con reglas específicas de convergencia. Las pensiones mínimas de jubilación con cónyuge a cargo para mayores de 65 años se incrementarán adicionalmente al IPC en el porcentaje necesario para reducir el 50% de la brecha existente con el umbral de pobreza calculado para dos adultos. Las pensiones mínimas de viudedad seguirán una equiparación progresiva con las pensiones de jubilación.

En el caso de las pensiones no contributivas, invalidez y el IMV, la meta es converger en 2027 con el 75% del umbral de pobreza de un hogar unipersonal. Se estima que, para el año 2027, alcanzarán casi 8.300 euros anuales (592 euros mensuales).

Tomando como base la previsión del 2,7%, algunas cuantías anuales mínimas de las pensiones contributivas a partir del 1 de enero quedarían de la siguiente manera:

- Jubilación con 65 años o más (con cónyuge a cargo): 16.211 euros anuales.

- Jubilación con 65 años o más (sin cónyuge): 12.569 euros anuales.

- Viudedad (con cargas familiares): 16.212 euros anuales.

- Incapacidad permanente de gran invalidez (con cónyuge a cargo): 24.317 euros anuales.

La espera terminará el 12 de diciembre, cuando el dato definitivo del IPC fije la cifra final de revalorización para el próximo año.

