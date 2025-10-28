La pensión media de los nuevos jubilados del Régimen General en Gipuzkoa llega ya a los 2.100 euros

La pensión media de los perceptores de Gipuzkoa se ha incrementado en octubre un 4,13% hasta alcanzar los 1.591 euros, con lo que ... roza ya ese listón de los 1.600 euros. Pero hay un dato más llamativo, y es que las prestación media de las nuevas altas de jubilación en el régimen general se sitúa ya prácticamente en los 2.100 euros.

Según los datos de la Seguridad Social dados a conocer este martes, la prestación de los que acceden por primera vez a la jubilación en nuestro territorio y que han trabajado como empleados por cuenta ajena llega a los 2.098 euros. Esto supone un aumento del 4,37%, por encima de la media.

Hay que recordar que las pensiones se van revalorizando en función del IPC, un 2,8% este año. Pero también influye los sueldos que percibían los trabajadores y en los que entran ahora en el sistema son en general más elevadas que los de sus predecesores.

La cuantía de las nuevas altas de los jubilados del régimen general son mucho más elevadas que las de los autónomos, que se limitan a 1.348 euros, tras registrar un incremento interanual del 3,61%. Y es que el año pasado era de 1.301 euros.

De este modo, las prestaciones de las nuevas altas de jubilación de todo el sistema se queda en 1.940 euros en Gipuzkoa tras aumentar un 5,09%. Un año antes era de 1.846 euros.

Por su parte, la pensión media de jubilación en octubre se situó en nuestro territorio en los 1.786 euros, la de incapacidad permanente fue de 1.581 euros, la de viudedad de 1.102 euros, la de orfandad de 612 euros y la favor de familiares de 985 euros.

La pensión media de Gipuzkoa se ha incrementado ese 4,13% antes señalado, por encima de la de Bizkaia y Araba, con un 4,03% y un 4,11%, respectivamente. La de Euskadi avanza un 4,08%, hasta los 1.621 euros. En nuestro territorio había en octubre 197.286 pensiones, un 1% más que un año antes y en el País Vasco 586.625, tras avanzar un 1,09%.

En el conjunto del Estado la cifra total de pensiones crece a mayor ritmo (1,55%) y alcanza los 10.397.372, mientras que la prestación media aumenta un 4,43%, más que en nuestro territorio y Euskadi, pero se limita a 1.315 euros, 306 menos que la media vasca.