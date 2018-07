Nueva intentona mañana para que les reciba el diputado general

No paran. Acaban una concentración y ya piensan en la siguiente, aunque sea verano y puedan sentirse algo más «desperdigados» por cuestiones de vacaciones, descansos y «porque también necesitamos desconectar». Pero los pensionistas donostiarras no quieren terminar este mes sin intentar por última vez uno de los objetivos que se han marcado, que no es otro que poder reunirse en el Palacio Foral con el diputado general de Gipuzkoa, Markel Olano. «Le hemos mandado tres cartas solicitando concretar una cita -la última el pasado día 23-, pero no nos ha respondido, así que tendremos que ir nosotros a verle», explicaba a DV la portavoz de Duintasuna, Maritxu Serrano.

Así las cosas, la concentración que cada mediodía del lunes se celebra en Alderdi Eder tendrá un recorrido especial mañana. La convocatoria será a la misma hora de siempre, las 12.00 horas, pero los pensionistas se dirigirán hacia la Plaza Gipuzkoa y concluirán ese recorrido a las puertas de Palacio Foral para insistir en que el Diputado General les pueda convocar para un encuentro informativo.

La última cita, la manifestación del pasado lunes en San Sebastián concluyó con éxito, ya que más de medio millar de pensionistas recorrieron el paseo de La Concha desde Alderdi Eder hasta acabar en el Palacio Miramar, donde coincidieron con la celebración en este espacio de un Curso de Verano de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU) sobre la sostenibilidad del sistema de pensiones.

Por su parte, el Movimiento de Pensionistas de Txingudi ya prepara una nueva manifestación en Hondarribia, que en un principio se celebrará el 25 de agosto. Esperan, que la convocatoria resulte masiva.

Con la ministra

Por otro lado, asociaciones de pensionistas vascos acudirán el próximo martes con otras organizaciones del Estado a la reunión prevista con la ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio.

Los representantes de los pensionistas y jubilados vascos transmitirán a la ministra sus reivindicaciones respecto al futuro del sistema de las pensiones públicas. Será la primera cita que los colectivos mantendrán con un representante directo del Ejecutivo como es Magdalena Valerio. Anteriormente y cuando estaban en la oposición también se reunieron con el PSOE en el Congreso, así como con el grupo parlamentario de Podemos.