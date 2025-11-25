La Mutua pide que los trabajadores puedan acceder por defecto a un plan de pensiones de empleo

El sector asegurador se suma a las recomendaciones de la Comisión Europea para que los trabajadores puedan acceder por defecto a un plan de pensiones ... de cara a la jubilación. «En España, la práctica totalidad del peso del ahorro para la jubilación descansa en el sistema público, lo cual implicará renuncias en otras partidas de gasto, como educación, transformación digital, vivienda y sanidad», expresó este martes Ignacio Garralda, presidente de Mutua Madrileña.

Durante un foro para presentar el Observatorio de Pensiones elaborado por la entidad, Garralda animó a seguir la ola llegada por Bruselas para plantearse una «reforma profunda» del sistema, presionado por los retos demográficos que presionan el gasto público en el sector.

«Sin sostenibilidad del sistema no hay suficiencia. Las estimaciones apuntan a que el gasto en pensiones en 2025 ascenderá a unos 216.000 millones de euros y harán falta más de 50.000 millones de euros de transferencias del Estado, es decir, de recursos de fuera del sistema, para pagarlas. Tenemos un sistema que gasta más de lo que recauda, incluso en los años de coyuntura económica favorable», recordó durante su intervención.

En el evento, al que también acudió las patronales Unespa e Inverco, se aludió al caso de Reino Unido, donde ya existen unos 14 millones de trabajadores británicos que han accedido a un plan de pensiones gracias a un sistema basado en la obligatoriedad, con derecho a salirse después. El resultado es que la mayoría, especialmente los jóvenes, opta por quedarse y destinar parte de su sueldo al ahorro para la jubilación.

El problema, según apuntó Carlos Bravo, secretario general de CC OO para pensiones, es que los planes de empleo tienen algunas limitaciones para su aplicación en España. «Queremos que se haga, pero a la hora de la verdad, no queremos financiarlo, a pesar de que existe margen para ello y así lo demuestra los datos de márgenes empresariales», apuntó.

Los costes son, a su juicio, una cuestión clave en este desarrollo, así como el hecho de que los trabajadores tampoco quieren renunciar a su renta inmediata (el sueldo mensual) para acumular capital con un plan de cara a la jubilación. «Así es imposible que el modelo despegue», insistió el sindicalista, recordando que la última reforma de josé Luis Escrivá adolecía de «un pecado original» que fue la falta de consenso entre Seguridad Social y Economía, a favor de otro modelo, y el de Hacienda, siempre más reacio a medidas como incentivos fiscales para las aportaciones.

El presidente de Inverco, Ángel Martínez-Aldama, recordó que Hacienda se ahorra unos 580 millones de euros al año desde la reforma con la que se recortó el umbral de aportaciones a planes de pensiones exentas de pasar por la Agencia Tributaria a 1.500 euros anuales.

En todo caso, la adhesión automática de los trabajadores a planes de empresa se ha intentado desarrollar en otros países donde no ha tenido tanto éxito como Reino Unido. Por eso, en España se aboga por empezar por otro ejemplo como el del modelo de EPSV del País Vasco. «Con un patrimonio total que equivale al 32% del PIB y una afiliación en las EPSV de empleo que representa el 25% de los ocupados, las cifras del País Vasco muestran registros claramente superiores a los planes de pensiones privados del conjunto de España (donde el patrimonio total solo representa el 8% del PIB y apenas el 14% de los trabajadores tiene un plan de empleo)», señaló Garralda.