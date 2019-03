El movimiento de pensionistas denuncia la discriminación de la mujer por haber trabajado en casa El colectivo guipuzcoano pide «reconocimiento» a esa labor «imprescindible para la sostenibilidad de la vida» y se suma a la huelga feminista del 8M V. A. SAN SEBASTIÁN. Martes, 5 marzo 2019, 08:14

Las movilizaciones que todos los lunes protagonizan las plataformas de pensionistas en las capitales vascas y en muchas localidades de los tres territorios, repetidas ayer, cuentan habitualmente con una notable presencia femenina. No es solo que en esa franja de edad las mujeres sean mayoría, si no que además cuentan en casi todos los casos con mayores razones para reivindicar mejoras en su situación. Al colectivo de viudas, con percepciones bastante más reducidas que las de los pensionistas varones, se suman las perceptoras de pensiones mínimas y no contributivas en base a que su carrera laboral se desarrolló en el cuiddado de la familia.

Ante esta realidad, la Plataforma de Asociaciones de Mayores y Movimientos Asamblearios de Gipuzkoa (PAMG) mostró ayer su apoyo a la huelga de mujeres convocada para este 8 de marzo por el movimiento feminista.

A través de una nota, el colectivo razona que «una inmensa parte de las mujeres en la edad de jubilación, después de toda una vida de trabajo remunerado o no remunerado, nos encontramos en unas condiciones de vida cada vez más precarias, sin poder hacer frente a las necesidades básicas por la falta de ingresos suficientes». «Es por ello -añaden- que los pensionistas de nuestros pueblos llevamos más de un año en lucha. Lucha cuyas razones coinciden en gran medida con las reivindicaciones de las mujeres para este 8 de marzo».

Y reflexionan que «todas las actividades necesarias que hemos realizado hombres y mujeres para generar bienestar y riqueza son trabajo; remuneradas o no, pero los trabajos se han dividido en las esferas pública y privada. Y desde esta visión, sólo se ha considerado trabajo productivo aquel por el que se ha recibido un salario, y los trabajos que las mujeres hemos realizamos de manera gratuita y que se han vinculado con los cuidados de las personas se han invisibilizado y desvalorizado, no generando ningún derecho».

De ahí que «ante esta gran injusticia social para millones de mujeres en todo el mundo, y también en nuestra sociedad más cercana», la plataforma y los movimientos asamblearios de Gipuzkoa, reivindican «reconocimiento de los trabajos imprescindibles para la sostenibilidad de la vida. Sin estos trabajos la sociedad es insostenible. Nuestras vidas y nuestros trabajos importan».

La nota enumera la reclamación de empleo digno para las mujeres, que no se impongan jornadas parciales, medidas efectivas para acabar con la brecha salarial y con la temporalidad, jornadas laborales adecuadas que aseguren la calidad de vida junto a medidas efectivas de conciliación, así como una corresponsabilidad social real, y, por último, pensiones dignas.

El colectivo finaliza su comunicado haciendo un llamamiento para que «todas las y los pensionistas el día 8 de marzo participen de manera activa en las movilizaciones organizadas por el movimiento feminista».