Pedro Sánchez y Jokin Aperribay se saludan este lunes en La Moncloa.
Así ha sido el encuentro de Pedro Sánchez con Jokin Aperribay en La Moncloa

El presidente del Gobierno ha recibido al consejero delegado de Sapa, también presidente de la Real Sociedad, con el fin de analizar los planes de expansión de la compañía

I.G.

San Sebasitán

Lunes, 3 de noviembre 2025, 19:02

Jokin Aperribay ha acudido esta tarde a La Moncloa. Lo ha hecho en calidad de consejero delegado de Sapa, con el fin de departir sobre sus planes de expansión en España, el resto de Europa y Estados Unidos. El también presidente de la Real Sociedad ha sido recibido por Pedro Sánchez, quien le ha saludado afectuosamente.

El propio presidente del Gobierno se ha encargado de subir su perfil de X (antigua Twitter) un pequeño clip de vídeo en el que se ve a ambos en una de las estancias de La Moncloa. Tras la foto de rigor, el propio Pedro Sánchez y Jokin Aperribay se acomodan y conversan cordialmente.

Además del vídeo, el presidente del Gobierno ha añadido un mensaje en el que da cuenta del objetivo de la charla: «Trabajamos para consolidar el liderazgo de nuestra industria en ámbitos tecnológicos de la seguridad y defensa. He analizado hoy con el consejero delegado de SAPA sus planes de expansión para España, resto de Europa y Estados Unidos».

Histórico acuerdo de 5.000 millones para Sapa

Tal y como avanzó DV el pasado mes de octubre, el grupo Sapa Placencia ha dado un salto histórico en su expansión industrial e internacional al sellar una alianza con la multinacional estadounidense General Dynamics para suministrar el sistema de transmisión de los vehículos blindados de nueva generación del Ejército de Estados Unidos.

El acuerdo, valorado en cerca de 5.000 millones de euros para Sapa, convierte a la firma andoaindarra en la primera tecnológica vasca y española que introduce ingeniería propia en un gran programa de suministro del ejército de la primera potencia del mundo. Este hito, fruto de una apuesta sostenida en I+D y tecnología propia, sitúa a la compañía de la familia Aperribay como una referencia global en movilidad y gestión eléctrica avanzada para vehículos blindados.

