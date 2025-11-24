Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Dos patinetes eléctricos circulan por la calle Angustias de Valladolid. A. MINGUEZA

El patinete eléctrico encara el nuevo seguro obligatorio entre dudas e incertidumbre

La regulación entrará en vigor el próximo 2 de enero y desplazarse a través de este vehículo puede costar entre 20 y 100 euros anuales

Cristina Cándido

Cristina Cándido

Lunes, 24 de noviembre 2025, 00:06

Comenta

Los patinetes eléctricos han redibujado en los últimos años el mapa de la movilidad urbana como una solución práctica, barata, sostenible y que hasta ahora ... no contaba con demasiados requisitos. Pero a mes y medio de que sea obligatorio contar con un seguro de responsabilidad civil para circular con este vehículo por las calles españolas, muchos usuarios se encuentran recalculando su ruta. «Primero me prohibieron cargar la batería en la oficina y después subirlo al autobús. Si ahora tengo que pagar un seguro, me planteo venderlo y comprarme una moto, que al menos es más rápida», comenta Manuel Fernández.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Maite Arraiza pasa a la historia como la primera ganadora donostiarra del maratón de casa
  2. 2

    Gipuzkoa lidera la transmisión de viviendas por herencia con once operaciones al día
  3. 3

    «Hay un niño que encaja en vuestra familia»
  4. 4 Clasificación del Zurich Maratón de San Sebastián 2025
  5. 5

    Rompe dos ventanas de una clínica de Irun y se lleva un ordenador portátil y un móvil
  6. 6

    El atasco en los juzgados guipuzcoanos se agrava al rozar los 50.000 casos sin resolver
  7. 7

    La polarización de la Justicia, a juicio
  8. 8

    Detenido en Donostia por agredir a su pareja y golpear a los ertzainas durante el arresto
  9. 9

    «'Txantxangorri' siempre era el último pastor en bajar de Urbia, hasta que la nieve le obligaba»
  10. 10

    250 profesores denunciaron ante Educación acoso y agresiones de alumnos el curso pasado

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco El patinete eléctrico encara el nuevo seguro obligatorio entre dudas e incertidumbre

El patinete eléctrico encara el nuevo seguro obligatorio entre dudas e incertidumbre