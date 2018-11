«Pasaia tendrá la terminal de contenedores más moderna del sur de Europa» Félix Garciandia posa en uno de los balcones de la Autoridad Portuaria, entidad que preside y desde la que promoverá la captación de nuevos tráficos. / Arizmendi Félix Garciandia: Presidente de la Autoridad Portuaria FERNANDO SEGURA Domingo, 4 noviembre 2018, 16:08

Félix Garciandia desborda actividad. Este pasaitarra de 51 años fue nombrado presidente de la Autoridad Portuaria en febrero y desde esa fecha su agenda no ha tenido huecos libres. De hecho esta entrevista, la primera que concede, tuvo que ser aplazada varias veces por imperativos de diversa índole. Sentados por fin en su despacho, este doctor en Ciencias Económicas e Ingeniero Industrial desgrana con indisimulada pasión sus objetivos para Pasaia, el más ambicioso dotarle de una terminal de contenedores ultramoderna. No obstante, con los pies en el suelo, asume que el puerto difícilmente volverá a rozar los 6 millones de toneladas que movía cuando en Gipuzkoa trabajaban a pleno rendimiento cuatro grandes acerías.

– Usted fue nombrado presidente en un momento de caída continuada de los tráficos. ¿Tras varios meses analizando la situación, cuál es su diagnóstico?

– Encontré un puerto con muchas ganas de trabajar y de cambiar, pero para lograrlo hay que mejorar la infraestructura. Debemos disponer de más capacidad para los barcos, así como mejorar la conectividad viaria y del ferrocarril. Y, además, tenemos que ser mucho más ágiles, lo que conlleva un cambio de cultura potente. Hemos estado concentrados en el tráfico de productos siderúrgicos, pero parte de este mercado ha desaparecido y hay que encontrar alternativas.

– ¿Le sorprendió la caída continuada de la actividad?

– Era previsible, habida cuenta de la especialización en determinados tráficos que cayeron de forma notable. En la chatarra se pasó de dos millones y pico de toneladas al año a 40.000, la central térmica movía 2 millones de toneladas de carbón y han desaparecido... De las cuatro grandes acerías de Gipuzkoa solo queda una.

– ¿Es factible que se vuelvan a mover los casi 6 millones de toneladas que se registraron en 2006 o es impensable?

– La siderurgia es un producto muy pesado. Por tanto, si medimos los objetivos en toneladas, será muy difícil llegar a los 6 millones que se registraron en aquel momento, con las acerías a pleno rendimiento. Me planteo incrementar los tráficos en un millón de toneladas, es decir, pasar de los 3,3 millones en los que terminaremos 2018 a 4,3 millones en cinco años.

– No parece un objetivo muy ambicioso un millón en cinco años...

– Yo diría que sí, porque tenemos que reconvertirnos con la incorporación de infraestructuras, como una terminal de contenedores, lo que conllevará un cambio de cultura para un puerto dedicado a graneles y a la siderurgia.

– La chatarra ha sido clave para la actividad del puerto, ¿qué prevé para compensar su práctica desaparición y captar otras mercancías?

– Estamos en ello. Tenemos que aprovechar nuestras ventajas. Estamos al lado de una red viaria con acceso a la frontera y muy cerca de dos áreas logísticas, Zaisa y Lanbarren, que mueven 5 millones de toneladas en camiones. Además, las empresas guipuzcoanas son netamente exportadoras.

– Pero una gran parte de esas exportaciones se efectúan desde el puerto de Bilbao. ¿Cómo las van a atraer a Pasaia?

– Efectivamente, las compañías con domicilio fiscal en Gipuzkoa que utilizan la aduana vizcaína exportan 1,5 millones de toneladas al año desde Bilbao, en la estimación más conservadora, porque en realidad la cifra puede ser el doble.

– ¿Yqué van a hacer?

– Ofrecerles un servicio de contenedores.

– Los precedentes no son halagüeños, una naviera canaria y otra noruega, promovida por un empresario del transporte guipuzcoano, salieron escaldadas...

– Hay que ser prudentes, en el mundo de la empresa los negocios no siempre salen a la primera. El contenedor es el gran invento moderno. La intermodalidad es posible gracias a ellos. Este tipo de líneas van a más y quedarse fuera supondría perder una oportunidad fundamental. El 60% del tejido industrial vasco radica a menos de 60 kilómetros del puerto. Deberíamos dar servicio a esa industria y, si tú no lo ofreces, lo hará otro. Y ese otro es Bilbao.

– Si quieren captar mercancías guipuzcoanas que se van a Bilbao, o que utilizan camiones o el ferrocarril, tendrán que potenciar su acción comercial...

– Vamos a disponer de un director de competitividad e innovación. La labor comercial es fundamental. Incorporaremos varias personas.

– Llama la atención que CAF, hasta hace poco tiempo, exportara sus vagones desde Bilbao. Ahora, al menos una parte, los envían desde Pasaia.

– Es un ejemplo de la tranformación que debe darse. Nuestra opción es muy flexible y eficaz. Ahora bien, si careces de las infraestructuras necesarias, es difícil que incorpores tráficos. En el caso de los vagones, la decisión de CAF se ha debido a que ahora disponemos de plataformas móviles que permiten introducirlos en los barcos. Con los contenedores pasará lo mismo, aunque el proceso hasta que tengamos la terminal operativa nos llevará unos años. Y todo eso sin olvidar el servicio que damos a la siderurgia.

– ¿El puerto dispone de espacio para contenedores?

– En seis meses dispondremos de un estudio pormenorizado sobre este asunto. De entrada podríamos citar dos ubicaciones, el muelle Trasatlántico y Lezo, donde se situaba la central térmica. La tecnología actual permite que con un fondo de muelle de setenta metros se pueda ubicar una terminal con capacidad para manejar tres barcos a la semana, es decir, 50.000 o 60.000 contenedores al año.

– Me consta que existen consignatarias asentadas en el puerto interesadas en entrar en este negocio. ¿Han entablado negociaciones?

– Hay interés. Esta oportunidad la percibe todo el mundo. Cuando uno va por la carretera y ve que está llena de camiones surge la pregunta: ¿Porqué esas mercancías no están en el puerto? Quizá se deba a la existencia de algunas percepciones que no son ciertas. Por ejemplo, que Pasaia no tiene capacidad para que operen los barcos portacontenedores. Pues bien, esta apreciación es falsa. En Bilbao se utilizan buques de 135 metros de eslora, un tamaño que entra perfectamente en Pasaia sin ningún tipo de restricción. De hecho, aquí atracan barcos de 185 metros. La segunda percepción falsa es que aquí no cabe una terminal de contenedores. Sí disponemos de espacio, porque la tecnología permite diseñar terminales compactas que, en un muelle limitado, logran una gran eficiencia.

– Perciben interés pero, ¿se ha entrado en la fase de negociar con consignatarias?

– Apostamos por disponer de la terminal de contenedores más moderna del sur de Europa. La Autoridad Porturia se va a implicar a tope con el diseño de esta instalación, pero el proceso es complicado. Se trata de un proyecto novedoso, incluso desde el punto de vista de la I+D, de ahí que estemos obligados a trabajar bien el concepto para que, posteriormente, entre la parte empresarial.

– ¿Tiene sentido iniciar un proyecto de este tipo sin haberse garanrizado antes que habrá usuarios?

– Existe un gran interés de compañías asentadas en Pasaia, como Algeposa, Camara y Berge; y también de operadores de escala mundial, como Noatum. Hay precedentes, por ejemplo en Galicia, donde Maersk ha entrado.

– ¿Qué inversión requeriría la terminal?

– Es pronto para fijar un coste, pero será asumible.

– ¿Cuándo estará operativa?

– El diseño de la terminal estará terminado en seis meses. El proyecto llevará dos años.

– ¿Puertos del Estado está conforme?

– En principio, en las inversiones relacionadas con pabellones o terminales establece que sean los operadores privados los que corran con la inversión, aunque hay excepciones. Nuestro planteamiento es viable, pero no debo avanzar más en esta cuestión.

– ¿Está convencido de que el puerto de Pasaia tendrá la terminal de contenedores más moderna del sur de Europa?

– Sí. Ya contamos con una terminal de coches magnífica, cuyo diseño permite que sea una de las más productivas de Europa.

– ¿Qué rutas cubrirían estas líneas de contenedores?

– Destinos europeos. También podría alimentar 'hubs' que enlazan con líneas transoceánicas.

– El negocio de contenedores es un futurible, pero ¿cómo se va a atender la demanda actual de las consignatarias que piden más espacio en muelles o en pabellones?

– El primer paso ha sido la licitación del estudio sobre el incremento de la capacidad del puerto. A corto plazo es complicado responder a la demanda de las empresas. Si los operadores consideran que necesitan más pabellones u otras instalaciones, las tendrán. En unos años, las empresas se van a pegar por estar en Pasaia.

– El puerto de Bilbao quiere captar todos los tráficos posibles de la cornisa Cantábrica. Un informe de PricewaterhouseCoopers, presentado en abril, dudaba de su viabilidad. ¿Existe un lobby vizcaíno interesado en denostar Pasaia?

– Tenemos una relación óptima con Bilbao. Ahora bien, ellos tienen su negocio, con casi el monopolio del movimiento de contenedores del norte de la península, con la excepción tal vez de Gijón. Van a desarrollar el muelle del espigón central, muchos metros que hay que llenar. ¿Con qué tráficos? Supongo que con todos los que pueda, incluidos los vehículos, y ahí competimos.

– ¿Le pone nervioso que Bilbao pueda querer llevarse la exportación de vehículos, un tráfico imprescindible para Pasaia?

– No, porque esta actividad se desarrolla en Pasaia en una instalación muy eficiente. En un espacio reducido, se trabaja de forma muy ágil con los vehículos, logrando una productividad que supera en un 50% a la media del sector. Esto es complicado de copiar. Por tanto, no estoy nervioso, pero haremos todo lo posible por mejorar las condiciones en las que trabaja la terminal de coches. En este sentido, podemos anunciar que el mes que viene se licitará la ampliación de la estación de Lezo de Adif para que lleguen trenes de 550 metros. Esta es una ventaja muy importante. No estamos nerviosos, pero sí vigilantes. El que se duerme, lo tiene crudo.

– ¿Podría haber un interés para que el puerto de Bilbao absorba al de Pasaia?

– A mí no me consta. Desde las instituciones no se me ha trasladado nada similar.

– En algunos foros sí se habla de la posibilidad de que haya un solo puerto vasco, con dos terminales, en Pasaia y Bilbao, pero con la sede en este último...

– Serán ideas, como hay tantas. Desde el punto de vista de la eficacia, Pasaia es necesario.

– El Gobierno Vasco ha pedido al central el traspaso de la titularidad del puerto, hecho que conllevaría que dejara de ser calificado como de 'interés general. ¿Qué repercusión tendría este hecho? ¿No supondría quedar subordinado al de Bilbao?

– Un mayor nivel de descentralización sería interesante, sobre todo en tiempos de cambios como los que vamos a vivir. En Euskadi se gestiona bien. No obstante, somos leales a Puertos del Estado.

– Se inclina por la descentralización, no por la transferencia...

– Me situaría en la descentralización.

– Usted está empeñado en activar al máximo la actividad pesquera, pero la lonja sigue sin estar terminada. ¿El entuerto jurídico ha terminado, tras el sobreseimiento del caso por el Juzgado de Instrucción Número 2 de Donostia, quien no ha visto desvío de dinero público en el sobrecoste de la obra?

– El procedimiento penal se superó en julio. Queda pendiente la demanda de la constructora a la que se le rescindió el contrato, en la que pide un dinero extra, pero este tema no es crítico para la fase que iniciamos ahora. Volvemos a trabajar en lo que nunca se tuvo que haber parado. Este mes se van a licitar la terminación de la lonja por dentro, el edificio de cabecera, el suministro de agua salada, la máquina de la fábrica de hielo... El objetivo es rematar la obra en 2019. Además, actuaremos en la plaza situada enfrente de la lonja y en el lateral de Esnabide. La cubierta de la lonja será visitable.

– ¿Qué medidas va a tomar para incentivar la actividad pesquera?

– La lonja de Pasaia es la tercera del Estado. Mi objetivo es contar con entre 5.000 y 10.000 toneladas más de pescado, mejorando el servicio para atraer a nuevos clientes o a algunos de los que teníamos y se han ido. Además, nos planteamos ubicar en la Herrera sur una zona dedicada a la transformación de pescado para darle más valor añadido, como ocurre en Gijón y Vigo.

– ¿Se ha resuelto el problema de los estibadores? Hay consignatarios que señalan que los sindicatos mantienen un control férreo de esta actividad, reduciendo la competitividad de las empresas.

– Tenemos la ventaja de contar con una estiba que colabora de manera flexible con su trabajo en el puerto, adecuándose a las necesidades de los barcos. No me quejo de la estiba.

– ¿En qué situación se encuentra la intermodal de Lezo?

– Es un proyecto a más de diez años. Es una oportunidad, porque puede configurarse como una plataforma logística. Vendría a ser el nudo ferroportuario de Pasaia, con ancho europeo. De esta forma, la conexión del puerto mejoraría notablemente. El objetivo sería convertirse en la primera estación ferroviaria con vocación europea dentro del Estado. Los barcos llegarían al puerto y los contenedores se cargarían allí mismo en el ferrocarril, saliendo directamente hacia Europa. Además, atraería a empresas de transporte y de almacenamiento.

– Pero va para largo.

– Sí, para muy largo.