Las partes ultiman la firma este viernes de la compra de Astilleros Balenciaga por Abu Dhabi Ports

Las partes siguen avanzando para sellar este viernes, con la firma definitiva ante notario, la compra de Astilleros Balenciaga por parte del consorcio emiratí Abu ... Dhabi Ports Group y Premier Marine. Tanto la dirección de la histórica empresa zumaiarra como el Gobierno Vasco tienen todos los trámites avanzados, a la espera de la definitiva firma.

Es el paso previo a cerrar una operación, valorada en 11,2 millones de euros, que permitirá garantizar el futuro de la histórica compañía de Zumaia, en concurso de acreedores desde finales de 2024. El comité de empresa, que ha expresado esta semana su «cautela» aunque está esperanzado en culminar la operación, y las instituciones concernidas, como el Gobierno Vasco y el propio Ayuntamiento de Zumaia, están informados del devenir del proceso.

Astilleros Balenciaga busca iniciar una nueva etapa de la mano de un conglomerado extranjero que asegura carga de trabajo de forma inmediata (es fundamental que la firma opere en el sector naval) y que cubrirá un tercio de la deuda de la empresa zumaiarra, 7 de los 21 millones, tal y como adelantó este periódico. El pasivo en origen de Balenciaga era de 28 millones, pero Cofides –la sociedad para la financiación estatal– aceptó en marzo una quita de la deuda de 15 a 8,5 millones, lo que dejo la cifra a abonar en 21,5 millones. Este paso de Cofides facilitó la llegada de ofertas de inversores, que veían más atractivo el negocio. Y, entre ellas, sobresalió la del grupo árabe, que se comprometió a cubrir un 30% de esa deuda: 7,1 millones.

Empleo

Otra de las claves de la oferta árabe, que se impuso a otras presentadas, estriba en materia laboral. Y es que el mantenimiento del empleo es otra de las variables fundamentales a estudiar con detalle y, en el caso de la oferta árabe, también ha sido la más ventajosa. El consorcio se subrogará en 59 contratos laborales –incluidos 15 trabajadores mayores de 55 años– y asumirá deudas con la Seguridad Social y Geroa correspondientes a esos empleados. Se excluyen únicamente siete puestos en contratos de relevo o en edad de jubilación. Los responsables de la firma han transmitido su intención de hacerse con la emblemática Astilleros Balenciaga con la clara intención de «crecer» y emprender un nuevo proyecto industrial bajo el nombre de Balenciaga Shipyard.

Abu Dhabi Ports Group es un gigante del sector capitaneado por Mohamed Juma Al Shamisi, uno de los empresarios más influyentes de la región y exmiembro del consejo de Etihad Airways.