Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las 10 noticias clave de la jornada
Vista general de Astilleros Balenciaga, en Zumaia. Félix Morquecho

Las partes ultiman la firma este viernes de la compra de Astilleros Balenciaga por Abu Dhabi Ports

La operación por la histórica firma de Zumaia está valorada en 11,2 millones de euros, asegura carga de trabajo y mantiene el empleo

Jorge Sainz

Jorge Sainz

San Sebastián

Jueves, 27 de noviembre 2025, 21:28

Comenta

Las partes siguen avanzando para sellar este viernes, con la firma definitiva ante notario, la compra de Astilleros Balenciaga por parte del consorcio emiratí Abu ... Dhabi Ports Group y Premier Marine. Tanto la dirección de la histórica empresa zumaiarra como el Gobierno Vasco tienen todos los trámites avanzados, a la espera de la definitiva firma.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Así será la Navidad en San Sebastián: mercadillos, espectáculo con 500 drones, paseo mágico en Miramar y una nueva pista de patinaje
  2. 2 Tres semanas sin Mikel Oyarzabal
  3. 3 La tienda de cartón del hijo de un donostiarra que aterriza en el centro de San Sebastián
  4. 4

    Herido grave un hombre en un incendio en un pabellón abandonado de Lasarte-Oria
  5. 5

    El Gobierno logra el apoyo de los sindicatos y los funcionarios tendrán una subida del 11%
  6. 6 La nueva tienda de Ikea que abre en Euskadi: 3.000 metros y 48 empleos directos
  7. 7

    La víctima de una violación en un parking de Donostia puso la denuncia cuando conoció que el autor le contagió la gonorrea
  8. 8 Una vecina de Tolosa pierde 40.000 euros en una estafa de un falso negocio online de patinetes y relojes
  9. 9

    Ábalos y Koldo, a prisión por la trama corrupta que cerca al Gobierno
  10. 10 Cierra un restaurante a orillas del Cantábrico tras 93 años de andadura: «Ahora es tiempo de disfrutar»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Las partes ultiman la firma este viernes de la compra de Astilleros Balenciaga por Abu Dhabi Ports

Las partes ultiman la firma este viernes de la compra de Astilleros Balenciaga por Abu Dhabi Ports