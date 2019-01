Del 30% de parados que no se apunta, a los 150.000 ocupados que sí están en Lanbide Sábado, 19 enero 2019, 09:46

La encuesta publicada ayer por el Eustat dejaba un inquietante apunte realizado por el propio instituto vasco. «El 30,4% de las personas paradas no está contado como parado registrado en Lanbide». El instituto señala que de los 106.700 desemplados que figuran en su estadística, solo 72.400 estarían considerados parados por la OIT y los 32.300 restantes podrían estar registrados en Lanbide en otras categorías, pero no como desempleados. Un auténtico laberinto de definiciones que sorprenden aun más si nos fijamos en las propias estadísticas del Servicio Vasco de Empleo. Lanbide tenía fichados 119.669 demandantes de empleo parados a 31 de diciembre. Además, hay apuntados otros 159.000 demandantes de empleo que figuran como ocupados, un colectivo que no deja de crecer.