«Los países más avanzados en la robotización tienen menor tasa de paro» Los participantes en el foro junto al director de la territorial Norte de BBVA, Carlos Gorría, y el director general de EL DIARI0 VASCO, David Martínez. / MIKEL FRAILE Los expertos reconocen que la ola tecnológica genera dudas sobre un eventual impacto en el empleo industrial, pero se declaran optimistas JULIO DÍAZ DE ALDA SAN SEBASTIÁN. Domingo, 25 noviembre 2018, 09:50

Es una de las principales inquietudes que surgen cuando la digitalización de la economía se reconoce como invitable. ¿Cómo impactará en el empleo? ¿Sobrarán operarios en nuestras fábricas? ¿Quedaremos obsoletos rápidamente? Nadie tiene respuesta.

Un reciente estudio de BBVA Research señala que la cuarta revolución industrial precipitará la automatización de numerosas tareas, «lo que podría poner en riesgo hasta un 36% de los actuales puestos de trabajo en España». Una cifra que en Euskadi, por su realidad económica, sería aún más alta.

¿Hay que echarse a temblar? Los expertos creen que no. Apuestan por un saldo neto positivo y, sobre todo, por que hay tiempo para prepararnos. Resaltan, además, que surgirán multitud de nuevas ocupaciones y que otras se digitalizarán de manera serena. Y recuerdan que sociedades más robotizadas tienen menos paro que nosotros.

-Eduardo Junkera. De saque, esto, que no se va a producir de la noche a la mañana, va a hacer que las personas se tengan que adaptar, que las empresas las tengamos que formar y, al mismo tiempo, que surjan otras profesiones. Por ejemplo, la ciberseguridad. En Gipuzkoa, más del 90% de las compañías no llega a diez trabajadores, con lo que la llegada de la tecnología costará bastante, pero no nos quedará otro remedio.

¿Habrá pérdida de empleo? No creo. Sinceramente, no. Nuestras empresas incorporaron los robots hace ya décadas. Sobre todo en la automoción, y no ha pasado nada.

Desaparecieron unos perfiles y surgieron otros. Aunque se haga ahora de manera más intensa, también se necesitarán personas para construir esos robots, programarlos y manejarlos. Las plantas de coches no han bajado plantilla. Al revés, han crecido, como ha crecido su negocio. La tecnología nos permite crecer. En cualquier caso, siempre habrá puestos de trabajo en los que no sea necesaria capacitación digital.

¿Estamos preparados en Euskadi? La mayoría de la fuerza laboral cuenta con un FP o una carrera superior. Son gente preparada. Yo creo que la base es suficientemente válida para incorporar lo digital. Hay que trabajar con las personas de más de 45 años que no hayan tenido demasiado contacto con la digitalización para darles una formación más acentuada, pero en general hay mimbres para superar el reto. Además, respecto a ese colectivo más vulnerable, cabe recordar que los dispositivos suelen ser amigables y entendibles por los no expertos.

-Rafael Doménech. Es difícil vislumbrar el futuro. Esto es muy incipiente. Nuestros análisis dicen que, a pesar de que aumenta la cualificación y, por tanto, la oferta de personas formadas, la demanda de perfiles técnicos crece más rápidamente, con lo que se genera una brecha. Así, los salarios de las personas con educación universitaria son cada vez mayores respecto a los de quienes no la tienen.

En segundo lugar, vemos una fuerte polarización del mercado de trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Que la demanda crece por arriba -para personas con mayor formación y salario- y por abajo, en el extremo opuesto. La consecuencia es que el centro, que suelen ser trabajos marcados por la rutina y cierta formación pero que cada vez más los pueden hacer las máquinas, se está vaciando. Aquí entran los robots o los algoritmos. Esto puede provocar mucha desigualdad en función de cómo se gestione.

Pero también es cierto que, curiosamente, esto no da lugar, hoy por hoy, a más desigualdad. Lo vemos en los países en los que más se ha avanzado en robotización y digitalización. Los más avanzados en estos ámbitos son los de menos tasa de paro. Lo que no podemos inferior es si hay relación de causalidad. Podría ir en las dos direcciones.

No sabemos si lo digital genera más empleo del que destruye o si la carrera está siendo tan rápida en sociedades con problemas de envejecimiento que no les queda más remedio que acelerar; hablamos de Alemania, Singapur, Korea, Suecia o Taiwan. Lo que más nos cuesta imaginar es dónde van a estar los nichos de empleo del futuro.

Hay una cita de un historiador económico, Joel Mokyr, que dice que el pesimismo actual sobre el impacto de la tecnología en el empleo proviene del hecho de que no somos capaces de imaginar cuáles van a ser esos puestos de trabajo futuros. Algunas ocupaciones nos parecerán tan raras como les parecen a nuestros abuelos algunas actuales.

-Arantxa Tapia. Desde el Gobierno no lo vemos como un riesgo. Es algo positivo. La digitalización permite ganar productividad, flexibilidad, adaptación a tus clientes y, en definitiva, eficiencia y rentabilidad.

Aquí yo creo que lo esencial es pensar en el para qué. Quizá una empresa de cinco trabajadores necesite una digitalización muy simple, como permanecer conectado con su cliente. Hasta ahí. Pero en las de tamaño medio que estén observando el mercado y vean qué servicio diferente pueden dar al cliente, ahí si va a haber mucho negocio.

Cuando hablamos de la formación, volvemos al para qué. Hemos de ser capaces de explicar a los niños para qué sirven las matemáticas. A través de retos, de juegos, de cosas divertidas, como en la 'First Lego League', y de ese modo ganarlos para la digitalización. Alguien podrá decir que los niños ya vienen digitales de serie, pero en realidad vienen digitales en el uso de los móviles pero no en la comprensión de lo que puede hacer un algoritmo. Nos falta introducir unas ganas por este mundo que van a resultar imprescindibles en una sociedad como la nuestra, que es muy industrializada. Pero lo vamos a lograr seguro.

-Nerea Aranguren. Nosotros ya hacemos talleres de mecanizado totalmente automatizados y digitalizados. Hay personas trabajando en ello. Es una realidad. ¿Qué pasa con los operarios? Pues que no hay operarios, lo que hay son unos departamentos de ingeniería de procesos bestiales; gente que está programando. Complementariedad, como decía Rafael. La cuestión es que la tecnología nos haga más competitivos. La oportunidad no es ofertar máquinas sino talleres automatizados. Y la servitización.

De otra parte, también está todo lo que podamos hacer para que nuestra fábrica sea digital. Una anécdota: hemos convocado una sesión abierta sobre 'blockchain', de lo que no vamos a hacer nada hoy por hoy, y han aparecido 27 personas. Me he quedado impresionada. De nuevo, complementariedad.

Uno de los desafíos es, sin duda, esa gente de 45 o 50 años y más a la que tenemos que reenganchar y dedicarle muchísimo mimo. Y centrarte en aquellos en los que hay una oportunidad. Con todos no vamos a poder. Eso es un riesgo que existe. No nos tenemos que poner dramáticos y pensar que esto es de un día para otro. Esto hay que hacerlo poquito a poco e intentando que nadie se nos quede desenganchado.

-Iñigo Lazcanotegui. Yo no tengo datos hoy y soy incapaz de anticipar ese eventual impacto en el empleo. Lo que sí sé es que muchos ámbitos de la vida van a mutar. Las tiendas van a mutar, las calles van a mutar, la industria... Es todo pura incertidumbre.

Lo que me parece absurdo es, como sugieren algunos, poner un IRPF a los robots. Lo que tenemos que hacer es dar más valor a lo que no se puede automatizar, como las tareas ligadas a la negociación, las relaciones humanas o la afectividad. Estamos generando tecnologías que nos ayudan pero que nos superan en algunas capacidades cognitivas, como en el conducir. Como sociedad el mayor fallo que podemos cometer es pensar de manera líneal y creer que esto no nos va a afectar.