Ignacio Zubiri: «El País Vasco puede y hasta debe endeudarse en 3.000 millones o más para luchar contra la pandemia»

Ignacio Zubiri, catedrático de Economía Aplicada y Hacienda Pública de la UPV atiende en pleno confinamiento a DV y repasa, sin pelos en la lengua, la actualidad de los planes que los distintos gobiernos han puesto en marcha para contrarrestar el impacto de la pandemia ... en la economía. Partidario de acudir a la deuda sin rubor, el profesor afea a las administraciones la falta de planificación y el escaso gasto real contra los efectos del virus.

–El Gobierno Vasco prevé una rebaja del PIB este año del 3,6%, con una pérdida de 17.000 puestos de trabajo. ¿Qué opinión le merecen esas estimaciones?

–Es terriblemente complicado prever hoy nada, puesto que algunas variables importantes, como cuánto tiempo vamos a estar confinados y a qué ritmo vamos a recuperar la actividad, nos son desconocidas. De todos modos, esas estimaciones me parecen tremendamente optimistas y difíciles de creer. El escenario base del Gobierno Vasco es bastante similar, con todos los matices que queramos, a los escenarios medios planteados para España por el Fondo Monetario Internacional y el Banco de España, que sitúan el descenso del PIB por encima del 8%. Si cayera solo ese 3,6%, Euskadi lo haría mejor que cualquier país avanzado, que van a perder en promedio un seis y pico por ciento. Quizá lo podamos hacer algo mejor que el resto de España porque el turismo y los servicios pesan menos, pero creo que con un descenso por debajo del 6%, contentos. Con un canto en los dientes, vamos... Y si España lo hace por debajo del 10%, igual.

–¿Y a qué se puede deber ese aparente exceso de optimismo?

–No es un problema técnico. Los modelos de predicción de la coyuntura están ahí y los sabe utilizar todo el mundo. Lo que ocurre es que, al final, nunca sale más de lo que metes. Ellos pueden decir que es porque han previsto un escenario mejor de salida, pero no es verdad. Creo que han usado supuestos demasiado beneficiosos y poco creíbles.

–Las medidas de urgencia aprobadas y la propia pandemia van a mermar la recaudación...

–Si miramos a la evolución del primer trimestre, en el que solo hubo 15 días de confinamiento, vemos que todos los impuestos indirectos se han ido a caídas, por ejemplo, del 12% en el IVA de gestión propia. Solo ha subido la recaudación del tabaco. Está claro que la caída en los impuesto indirectos puede ser muy grande. ¿Cuánto? Depende. Si nos creyéramos la estimación del Gobierno Vasco, no sería mucho. Pero yo parto de la base de que la economía va a caer al menos un 6% y que en época de crisis la gente es más cauta y consume menos por el miedo al futuro y a perder el empleo.

–¿Entonces?

–A ojo de buen cubero, la caída de la recaudación va a estar entre un 6% y un 10%, que con los datos del pasado año sería un ajuste en los tributos concertados de entre 1.000 y 1.500 millones de euros entre las tres diputaciones, lo que supone, con todas las cautelas, entre 700 y 1.000 millones menos para el Gobierno Vasco.

–¿Y la recaudación municipal?

–Más allá de las moratorias que han dado, no va a caer demasiado. En los ayuntamientos, los principales impuestos, como el IBI, el IAE o el Impuesto sobre la circulación, no dependen de la coyuntura. Eso sí, si quisieran podrían ayudar a los ciudadanos bajando los tipos impositivos.

–¿Habrá entonces que sacar a pasear la tijera?

–Sí y no. Durante un par de años ya nos podemos olvidar de todas las reglas europeas y leyes de estabilidad y de solvencia de las finanzas públicas o de limitación de la deuda. Pensamos que eso es economía ortodoxa y no, es liberal. En cuanto hay una crisis, a tomar viento, ya no sirve. ¿Cómo puedes financiar la pérdida de recaudación y el aumento de gastos que habrá de hacer el Gobierno Vasco, que puede ser de otro tanto? Una primera vía, en esta fase de contención y mantenimiento de rentas y empresas, puede ser reduciendo algunos gastos, como las infraestructuras o la cultura. Pero la parte del león va a tener que ser financiada con deuda. En el País Vasco no va a ser muy problemático.

–¿Qué le parecen las medidas contra la crisis abordadas por las Diputaciones?

–Pues no las he mirado demasiado. Las medidas fiscales, en general, han sido aplazamientos. No son muy efectivas. Y es que no creo que el ámbito fiscal sea el adecuado para combatir los efectos económicos de esta crisis. Sí creo que se podía haber ido más lejos, por ejemplo, con las cotizaciones de los autónomos o eliminando este año el IBI para los comercios. Pero, insisto, la fiscalidad tiene un papel limitado. Por cada euro que se redistribuye vía impuestos, siete llegan por el gasto, que es el elemento esencial en el mantenimiento del estado de bienestar.

No 'satanizar' la deuda

–Entonces, ¿toda endeudarse?

–La deuda no es ninguna herejía. Esto de que la deuda es poco menos que Satanás tunante es absurdo. Es una forma de redistribuir el consumo en el tiempo, que es bueno. Claro que tienes que tener una sostenibilidad, pero a los niveles del País Vasco se puede hacer, pues en los últimos años ha bajado la deuda en casi cinco puntos del PIB, hasta el 12%. Y las diputaciones, igual. La deuda no es un problema, es una ayuda. El País Vasco no está en una situación en la que endeudarse tres o cuatro puntos del PIB le suponga un descalabro. Con un PIB de 75.000 millones, endeudase en 3.000 o 4.000 millones no le supone un descalabro. Puede y hasta debe hacerlo en esta primera fase de sostenimiento de rentas para paliar los efectos de la crisis. Eso sí, sin dejar fuera a las empresas medias, que no sé porqué no se les ha tenido en cuenta. No tenemos problemas económicos para endeudarnos, otra cosa es que haya quien nos quiere hacer creer que eso es poco menos que un mal bíblico. Además, Euskadi tiene acceso a los mecanismos establecidos por la Unión Europea, tiene buen 'rating' y un reconocimento que no tienen otras autonomías, con lo que el mercado responderá bien. Después, en la llamada fase de reconstrucción, la capacidad de estimulación de la economía de un Gobierno regional es limitada, tienes que ser más selectivo. Habrá otros estímulos generales; y ya vendrán los alemanes, que tendrán que vender sus coches en España y también en Euskadi.

–¿Y qué le sugieren las medidas del Gobierno central?

–Nadie se ha sentado a diseñar, coordinar, pesar y elaborar un plan. Se va a pelotazos y sin visión a largo plazo. Y con un gasto puesto en juego muy pequeño. No se están gastando dinero en medidas de impacto, de gasto real, comparado con otros. Al margen de la verborrea, es todo de muy poca intensidad.

–¿Y Euskadi?

–En el País Vasco, igual, y también con descordinación. Hay poco gasto y poca planificación, lo que provoca ineficacia y desigualdad. No puedes aprobar un plan que se agota en cinco horas. Es frecuente en el sector público dar la imagen de que se está haciendo algo. No es tan difícil. A mi, en general, me gustaría que nos diéramos cuenta de que el sector público es esencial. No nos dejemos engañar con que el privado es mejor. No es igual que tomen las decisiones personas competentes o no. Personas que nunca han demostrado competencia serán incompetentes en sus decisiones, y esto en algunos momentos es especialmente grave.

–¿Se refiere al Gobierno de coalición de Madrid?

–Me refiero ahora a lo que está pasando en España. Creo que Pedro Sánchez, su amigo Pablo Iglesias y todos los que les rodean son un compendio de incompetencia mezclada con ideología que está costando al país mucho dinero y muchas vidas.