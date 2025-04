Pablo Berriotxoa: «Primero fueron los ERTE por causa mayor y ahora llega una segunda ola, la de los ordinarios»

A Pablo Berriotxoa, al igual que a todos los asesores laborales, las 24 horas del día se le quedan cortas para dar abasto a todo ... el trabajo que se le amontona encima de la mesa. El responsable del área Laboral de ATE asesores legales, con oficinas en Donostia, Bilbao y Vitoria, señala que tras la primera ola de ERTE, que fueron por fuerza mayor, ahora está llegando la segunda, los ordinarios. Y augura que una vez concluída la alerta sanitaria se presentarán otros muchos porque algunas empresas van a perder sus clientes.

-¿Continúa la avalancha de ERTE después de estas tres semanas de alerta sanitaria?

-Sí. Primero se produjo una gran avalancha de ERTE cuya causa fue por fuerza mayor, las tiendas que cerraban, suministradoras... Esa fue una primera ola que todavía sigue, porque son retroactivos. Y la segunda empezó la semana pasada. Muchas empresas están planteando los ERTE ordinarios, que no son de fuerza mayor, sino fundamentalmente por causas productivas y económicas. La dificultad estriba ahora en que es más difícil justificar la caída de ventas, de pedidos.... La económica es una estimación que hace la empresa y hay que tratar de aportar los máximos datos posibles.

-¿Los ERTE ordinarios tienen que estar supeditados al tiempo que dure la alarma sanitaria?

-Aquí hay una discusión. Algunos dicen que sí apoyándose en el artículo 22 y 23. Yo entiendo que solo son los de fuerza mayor, ya que el resto de las causas siguen existiendo más allá de la alarma. Como empresa o autónomo planteo un expediente que tiene un origen sanitario, pero realmente tiene una causa productiva o económica. El coronavirus desencadena todo, pero no se va a retomar de golpe la producción cuando concluya la alerta sanitaria. Si luego tengo actividad, lo normal será rescatar a la gente del desempleo antes de que finalice el ERTE.

-¿Dentro de los ERTE ordinarios, qué causas están alegando fundamentalmente las empresas?

-Sobre todo productivas, porque lo que tienen en común es una caída de la producción. Pero yo suelo recomendar poner también económica porque al final todas las causas acaban confluyendo en la económica.

-Los expedientes ordinarios tienen que negociarse con la representación de los trabajadores. ¿Los que han tramitado hasta ahora son con acuerdo o sin acuerdo?

-La mayoría de los que hemos registrado nosotros han sido con acuerdo.

- La web del Departamento de Trabajo del Gobierno Vasco está saturada en algunos momentos. ¿Están logrando registrarlos con agilidad?

- Tenemos muchísimos problemas con la aplicación telemática. Nos supone un gran problema con los ERTE ordinarios, porque entran en vigor al día siguiente de su comunicación. Ocurre en ocasiones que tengo ya el acuerdo con los trabajadores y no puedo presentarlo.

-¿Qué demora se está produciendo?

- Algunos nos está costando dos o tres días. Otros entran en el día. Por ejemplo, en el caso de los estatales, que solo hemos presentado de fuerza mayor, sabemos que están presentados, pero no nos responden. También es cierto, que muchos expedientes en nuestro caso están aprobados por silencio positivo. No tenemos resolución.

-¿Y en los que están presentando en el País Vasco?

- Aquí también.

-Pero luego se van a revisar.

-El Gobierno ha dicho que todos son revisables. Yo diferencio, y esto es una opinión, que donde me han constatado la fuerza mayor y hay una resolución expresa entiendo que no los revisarán, pero donde hay silencio positivo sí los pueden revisar. Y ahí surgirá una discusión, porque lo que hoy se entiende como una situación de fuerza mayor quizás dentro de un año no lo consideren así.

-¿Qué tiempo de prescripción tienen?

-Legalmente es de cuatro años. Quiero creer que será antes, o en su defecto se mirará con un criterio más laxo, porque dentro de tres años revisar esta situación... parece más complicado.

-En la segunda oleada de ERTE, ¿qué tipo de sectores o actividades están acudiendo a esta medida?

- Todo tipo de sectores, pero principalmente industriales. En la medida en que muchos trabajan para otras líneas, preveo que van a venir más. Ahora que se ha establecido el permiso retribuído recuperable, el problema es que las empresas no pueden trabajar, no pueden suministrar a sus clientes, los clientes se buscarán la vida y cuando vuelvan a llamarles les dirán 'lo siento, ya he buscado a otro proveedor'. Con lo cual es de prever que la mayor parte sean del sector industrial, aunque acabará llegando a todos porque esto es una cadena.

-¿Cuántos ERTE han tramitado hasta ahora?

-Entre los que se han presentado y los que nos han comunicado que tienen previsto hacerlo, más de un centenar. De esos, algunos han dicho que lo van a presentar, pero lo han dejado en 'stand by' por lo del permiso recuperable, y prevén hacerlo tras la Semana Santa. De esos, unos cien no se han presentado o están para presentarse esperando poder acceder a la aplicación del Gobierno Vasco. Son en todo el País Vasco, porque también tenemos oficinas en Bilbao y Vitoria.

- Los autónonos se están sintiendo bastante abandonados...

-El martes pasado anunciaron varias medidas, entre ellas, una moratoria de seis meses. Había dudas en si los autónomos podían ir a trabajar o no. El martes pasado publicaron con fecha 30 de marzo una orden ministerial que dice que los trabajadores por cuenta propia pueden ir a trabajar, salvo los que están en las actividades cerradas desde el primer día.

-¿Pero los empleados no pueden hacerlo en ningún caso?

- Salvo que sea para actividades esenciales. Es otra de las cosas curiosas que se están produciendo. El decreto del domingo 29 de marzo por la noche no se aplica a los trabajadores por cuenta propia.

-¿En el caso de un taller de reparación de automóviles puede ir el autónomo a trabajar?

-Son actividades anexas para el mantenimiento del transporte. Pero en lo que respecta a actividades esenciales, yo mantengo que pueden hacer expedientes. Por ejemplo, en una óptica, que está abierta, pero que no está yendo nadie a comprar.

-¿Las ópticas se pueden acoger a la causa de fuerza mayor?

- No pueden, solo las actividades obligadas a cerrar. En este caso tienen que presentar un ERTE ordinario, al igual que el taller de reparación o las gasolineras, que han bajado la actividad un 80%.

-¿Qué les están transmitiendo sus clientes?

-Mucha angustia, porque todo el mundo quiere que se tramite el ERTE enseguida. Quiero creer que el Gobierno Vasco será más flexible y sobre todo en los que hay acuerdo con los trabajadores. - ¿Cuál es el objetivo de un expediente ordinario? Que se consiga un acuerdo. Ya bastante mala va a ser la situación...

-¿Les han echado para atrás algún expediente por fuerza mayor?

-Nos han echado dos para atrás. Nos han dicho que no se constataba la fuerza mayor, pero sin más explicaciones, y las vamos a pedir para intentar subsanarlo, si es por algún problema de documentación o de otra índole. Hay un día para hacerlo.

-¿Cómo está viviendo esta situación en su ámbito personal?

-Me levanto y pienso que estoy como en una película. Además, soy hijo único, mi madre es viuda e iba a un centro de Día. Ahora está en casa con todo lo que eso supone. Mi organización laboral y personal habitual ha saltado por los aires. Estoy unas pocas horas por la mañana en la oficina para consensuar criterios con mis compañeros y después vuelvo a casa y trabajo desde allí, incluídos sábados y domingos, porque no damos abasto.

- ¿Y a nivel anímico?

- Como si fuera el día de la marmota. Es un bucle. Funcionas prácticamente como un autómata con algún sobresalto.