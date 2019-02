Así se organiza el trabajo de forma realista El experto Jesús Lakunza / El Correo Jesús Lakunza - Coach y formador Cree que las empresas están empezando a superar poco a poco la cultura del 'presentismo' JORGE MURCIA Domingo, 3 febrero 2019, 08:47

La mala planificación, o mejor dicho, una planificación «no realista», es el verdadero cáncer de la productividad laboral. Porque aquello de que el tiempo es oro se le queda corto a Jesús Lakunza, 'coach', formador y director de One to One Desarrollo Personal y Profesional. Lakunza terminó este jueves de impartir un curso titulado 'Prioriza, planifica, haz: conceptos y herramientas para la gestión eficaz del tiempo', organizado por la Asociación para el Progreso de la Dirección (APD). En su opinión el tiempo es un bien tan escaso que, «dependiendo de cómo se gestione, obtendremos unos u otros resultados en la vida».

-¿Qué es lo que enseña en el curso?

-En este curso, que llevo muchos años impartiendo, básicamente intento aportar una serie de ideas y herramientas para que la gente sea capaz de sacar más cosas en el tiempo que tiene, en principio, de trabajo. Porque casi todo lo que enseño se puede aplicar a otras áreas de la vida. Cada uno se queda con lo que le resulte más útil e interesante para luego aplicarlo en su trabajo.

-¿Y a quién se dirige?

-A todo aquel que tenga interés en sacar un poco más de partido al escaso tiempo que tenemos. El grupo con el que estoy ahora está formado por trabajadores. Pero hay quien es jefe de departamento, hay encargados, o administrativos... Son perfiles variados porque vale para todo el mundo. Porque todos nos quejamos de que no tenemos tiempo ni dinero. Lo del dinero no sé cómo se arregla. De lo otro alguna idea ya doy.

-¿Todo esto requiere un método, una disciplina?

-Cambiar es muy complicado. Evidentemente, si no estás a gusto con los resultados que estás obteniendo tendrás que hacer las cosas de una manera distinta. E implementar un hábito nuevo de funcionamiento requiere mucha disciplina y repetición. Por eso no les propongo que hagan grandes cosas, porque hacer grandes cambios es prácticamente imposible. Lo más importante son los pequeños pasos, prácticamente imperceptibles, pero que precisamente por eso son fáciles de aplicar. Y al final hacen un efecto importante a base de repetir.

-¿Sin una práctica cotidiana de sus enseñanzas todo puede tender a olvidarse?

-Sí es verdad que para que un cambio sea sostenible en el tiempo es importante que haya un cambio emocional. Podemos cambiar la forma de hacer las cosas durante un tiempo, pero si no hay dentro de nuestra cabeza algo que haya hecho 'click', lo normal es que al poco lo dejes. Entonces es importante que en tu cabeza cambie un poco la forma de ver las cosas, porque si lo sigues viendo de la misma manera, estos cambios que acabamos de introducir se acaban perdiendo. Es importante cambiar la perspectiva sobre lo que es el tiempo, la forma de ver cómo cuando alguien te pide ayuda a veces hay que decirle que no… Si todo eso no va acompañado de un proceso mental, los cambios no se acaban asimilando.

-¿Qué respuesta, qué interacción obtiene por parte de las personas que asisten al curso?

-El curso está planteado de una forma práctica. Al principio siempre les pregunto a qué vienen, qué buscan. Casi todos me responden que herramientas. Y siempre les contesto lo mismo: el problema no es del arco, sino del indio. Por mucho que a alguien le vayas dando tecnología, si su forma de pensar y de proceder es de una manera distinta, no va a utilizar ni una ni otra. Al final todos se quedan con algo. No se trata de aplicar doscientas cosas, sino que cada uno escoja las tres o cuatro que ve que le van a funcionar, que le puedan resultar más útiles, y que empiecen a aplicarlas.

-¿En qué pierde el tiempo la mayoría?, ¿cuáles son los 'ladrones' más comunes?

-El principal ladrón de tiempo somos nosotros. Siempre les echamos la culpa a los demás. Lo del indio que decía antes. Somos nosotros los que, cuando llega un correo electrónico dejamos lo que estamos haciendo y vemos a ver quién nos ha escrito, los que admitimos que venga una persona y estemos charlando con ella veinte minutos... Evidentemente hay cosas que nos quitan tiempo, pero el responsable soy yo.

-¿La falta de planificación y organización es el cáncer de la productividad?

-Sí. Yo hablaría de una planificación no muy bien hecha, en el sentido de no tener muy en cuenta la realidad en la que nos movemos. Que una persona se planifique ocho horas al día no tiene mucho sentido porque sabe que parte de su tiempo lo va a dedicar a hacer cosas que le piden otros. Eso es no ser realista. Cada uno tiene que ser consciente del entorno en que se mueve, de cómo tiene educado a su entorno, y en función de eso podrá planificar más o menos tiempo. Sí es verdad que si no existe planificación es muy difícil conseguir nada. Pero tiene que ser lo más realista posible.

-¿No cree que para lograr una mayor eficiencia es necesario acabar con esa cultura del 'presentismo', de calentar la silla?

-Sí. El estar por estar no tiene ningún sentido. En muchas empresas se ha superado, pero todavía existen empresas en lo que importa es fichar, estar allí, y a ser posible más tiempo del que te corresponde. Porque parece que eso da una sensación de 'cuánto trabaja este hombre'. Pero eso no garantiza resultados evidentemente. Además a esa persona el hecho de estar más horas de las que debiera le da una justificación para tomárselo de una forma mucho más relajada, entrar en redes sociales, etc.

-Al final, es casi imposible estar ocho, nueve o diez horas produciendo constantemente.

-No. Y de hecho decimos que tan importante como planificar las tareas es planificar los descansos. Y dentro de las primeras, hay que buscar siempre equilibrios entre momentos que exigen mucha concentración y otros donde puedas ser un poco más ligero.

-¿Las empresas empiezan a ser conscientes de que calentar la silla es ineficiente?

-Es un proceso lento, pero sí creo que se va avanzando. Hace años me solía encontrar con más participantes que tenían jornadas de trabajo amplísimas. Pero cada vez menos.

-Aunque depende de cada sector, ¿qué jornada semanal laboral considera más adecuada para un mejor rendimiento?¿De cuántas horas hablamos?

-Creo que la palabra es equilibrio. Entre tu trabajo y otras áreas de tu vida. Y depende mucho de las circunstancias de cada persona. Una persona que tenga hijos pequeños que le exigen mucha dedicación, lógicamente tendrá que ser muy estricto con su hora de salida. Personas que ya tenemos una edad y que esa exigencia familiar es menor, pues podemos tener jornadas algo más amplias. Pero sólo algo. En vez de ocho podemos trabajar nueve, o algún día algo más. Lo que no se puede tener por sistema jornadas de trabajo de doce horas.

-¿Lo suyo va también de gestionar el tiempo ajeno al trabajo?

-No tanto de cómo organizarse. Es cierto que los conceptos son aplicables en cualquier caso: saber lo que quieres hacer, planificar en función de tus objetivos. Lo que en algunos ámbitos se denomina una vida 'intencional'. Es decir, no dejar que se nos pase la vida sin enterarnos. Sino que vayamos buscando el cumplir nuestros objetivos. Y eso vale tanto para dentro como para fuera de la empresa.

-¿Cuál es el principal problema de los directivos y/ o trabajadores españoles?

-Sí que esa cultura de presentismo en otros países se da de otra manera. El problema, aquí y en otros sitios, es que la gente no es consciente de que lo que vaya a ser en la vida depende de cómo utilice un recurso tan escaso como el tiempo. En función de eso tendrás unos u otros resultados en la vida. Y es un bien escaso. Además uno de los principales problemas con los que me encuentro es que la gente no acaba de asumirlo. Empezar a renunciar a cosas. Porque con el tiempo que tenemos, que es todo el que existe, no nos da para dedicar a cada tema lo que nos gustaría. No da para todo. Entonces hay que recortar, y a veces tomar decisiones dolorosas para que todo tenga un sentido y un equilibrio. Pero hasta que no asumamos que el tiempo es muy escaso, no voy a llegar donde quiero.

-En una sociedad tan (auto)exigente, ¿está más de actualidad que nunca el dicho de que 'el tiempo es oro?

-Sí, claro. El tiempo es el oro, o alguna cosa que sea aún más valiosa. Es un recurso escaso que necesitamos para absolutamente todo lo que queramos hacer.