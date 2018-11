Orainn, el puente de las pymes vascas hacia la I+D Elorri Beloki. / JOSE MARI LOPEZ El programa de Tecnalia iniciado en 2016 ha propiciado que treinta compañías impulsen proyectos de innovación | FERNANDO SEGURA SAN SEBASTIÁN. Domingo, 18 noviembre 2018, 08:37

«El día a día nos come. No tenemos tiempo ni dinero para innovar». Así se expresaba en privado el gerente de una pequeña pyme guipuzcoana, tras escuchar la advertencia del lehendakari de que si no invierten en I+D desaparecerán. Urkullu lanzó este mensaje en la inauguración de la jornada 'Retos de Euskadi en tecnología e innovación', celebrado el mes pasado en el Kursaal y en el que volvió a incidir en la entrega de los premios Korta, el pasado martes en Miramón. Un mensaje reiterado también por la consejera de Desarrollo Económico, Arantxa Tapia y por otros altos cargos institucionales en los foros donde tienen como oyentes a los empresarios.

Lo cierto es que las pymes vascas saben que se juegan su futuro en la creación de productos, procedimientos o servicios novedosos, pero muchas de ellas, por no decir la mayoría, carecen de personal para destinarlo a esta labor o de la financiación necesaria para afrontar este reto en solitario. Tecnalia, consciente de esta realidad a pie de taller, puso en marcha en 2016 el programa Orainn para servir de puente entre las pymes y la I+D. Una decisión que a su vez le permitía cumplir con el requerimiento realizado por el Ejecutivo autónomo a la red vasca de ciencia y tecnología de ser acicate para potenciar la competitividad de las empresas.

Elorri Beloki, gestora de proyectos de la División de Servicios Tecnológicos de Tecnalia, coordina un equipo de ocho profesionales dedicado al programa Orainn. Explica que la iniciativa nació para solventar una carencia. «Las pymes quieren innovar, hay sensibilidad, pero se enfrentan a muchas limitaciones, bien por no disponer de personas que puedan dedicarse 'full time' a esta cuestión, por falta de tiempo e incluso por desconocimiento; no saben por dónde empezar».

La labor de consultoría externa en I+D no es nueva, pero Orainn rompe con el molde habitual de funcionamiento. «Normalmente -explica Beloki- las empresas contratan a alguien que realiza un diagnóstico sobre las debilidades y redacta un documento con las acciones a emprender. Y hasta ahí llega su cometido. Orainn propone una implicación mucho más directa y en continuidad».

El 'sistema' Tecnalia se basa en que un profesional del centro se reúne una vez a la semana, durante un año, con los responsables de la empresa para desarrollar el plan de I+D que se acuerde más conveniente. El coste para la compañía se sitúa entre los 25.000 y 30.000 euros, aunque el presupuesto puede variar al alza o la baja en función de la casuística. Beloki señala que la mayor parte de las empresas se financian acogiéndose a alguno de los programas públicos destinados a estas cuestiones.

La gestora de Tecnalia asegura que han dado en la diana. «Podemos afirmar que Orainn ha sido un éxito. Hemos asesorado a 30 pymes, renovando el contrato con la mayor parte de ellas. Han llevado adelante acciones de I+D y seguimos acompañándolas con una periodicidad de una vez al mes. Esta es la mejor prueba de que nos consideran útiles para sus propósitos».

Beloki explica que asesoran desde pymes de más de 150 trabajadores hasta pequeños talleres. «No hay un perfil concreto. Es más, nos hemos llevado una cierta sorpresa porque lanzamos Orainn pensando en las pymes más pequeñas, pero también nos han pedido ayuda firmas de mayor tamaño».

La casuística impide establecer un patrón en el tipo de ayuda que precisan las compañías que tocan a la puerta de Tecnalia, aunque sus demandas se pueden agrupar en dos vías. «Por un lado -explica Beloki- nos encontramos con las que quieren generar ideas. Otras, por el contrario, tienen muchos proyectos de innovación y necesitan sistematizar los procedimientos, porque no le pueden dar a todo».

En cualquier caso, resalta la gestora del centro tecnológico, la clave para que las pequeñas firmas salgan airosas del envite radica en las personas. «Las empresas o las máquinas no innovan. Si la gente no te sigue, no vas a innovar. Se necesita mucha perseverancia y hay que dedicarle tiempo, lo que requiere implicar a personas que normalmente están muy ocupadas. Pero el camino pasa por ahí».

Ternua Group y Kalman son dos empresas guipuzcoanas que así lo han entendido. Ambas dedicadas a sectores tan diferentes como la ropa deportiva y la calderería, coinciden en este reportaje en su positiva experiencia en Orainn.