La ocupación laboral cae en Euskadi en el primer trimestre, lastrada por el Covid-19

El Covid-19 se aprecia ya, aunque no en toda su dimensión, en los datos del primer trimestre del mercado laboral vasco, que a cierre de marzo ofrece una cifra de 945.600 personas ocupadas, lo que supone un descenso de 3.500 respecto ... al trimestre anterior (-0,4%), según los datos presentados hoy por el Eustat, que ha puesto de relieve cómo los ERTE (que se refieren a activos pero no parados) comenzaron a golpear el sistema en las últimas semanas de ese mes. Gipuzkoa se lleva la peor parte, pues es el territorio donde más cae la ocupación y más crece el desempleo.

Así consta en los datos de la PRA, que muestran que el número de personas paradas se estima en 104.400, 4.900 más que el trimestre anterior. Por otro lado, la tasa de paro de la C.A. de Euskadi se sitúa en el 9,9%, 0,4 puntos porcentuales más que en el cuarto trimestre de 2019. Como resultado de la evolución de la población ocupada y la parada, la tasa de actividad es del 56,4% en el primer trimestre de 2020, sin que haya variado respecto al trimestre anterior.

Borja Belandia, director general de Lanbide, puso el foco en lo incierto de la situación, aunque en una primera valoración resaltó que «hasta mediados de marzo, Euskadi había logrado asentar el objetivo de rebajar la tasa de paro por debajo del 10%». En concreto, añadió, la encuesta cifra la tasa de paro promedia del primer trimestre en Euskadi en el 9,9%.

«Cinco de las seis quincenas del trimestre siguieron parámetros más o menos habituales, aunque a nivel internacional y macroeconómico ya había ciertos movimientos que nos afectaban, como la bajada de las exportaciones de y a China», apuntó Belandia.

«La realidad hoy, 40 días después, es de incertidumbre. Todavía hay muchos sectores que no han recuperado la actividad y no sabemos ni cómo ni cuándo lo podrán volver a hacer», añadió el director general de Lanbide. «Seguimos dentro del túnel y no sabemos cuándo tendremos toda la luz para poder evaluar los daños», lamentó.

Por Territorios Históricos, la tasa de ocupación más alta es la de Álava, con un 70,5% y un aumento con respecto al trimestre anterior de 0,2 puntos porcentuales; en segundo lugar, se sitúa Gipuzkoa, con un 69,5% y un descenso de 1,4 puntos; en Bizkaia, la tasa de ocupación baja 0,2 puntos porcentuales y se sitúa en el 66,4%, explica el organismo.

En cuanto al paro, es en Bizkaia donde más sube, con 3.400 personas desempleadas adicionales y un aumento de la tasa de paro de 0,6 puntos porcentuales, alcanzando el 11,3%. En Gipuzkoa, que cuenta con 27.000 personas desempleadas, sube el paro en 2.200 y la tasa de paro en 0,7 puntos porcentuales, hasta el 7,9%. En Álava, sin embargo, el número de personas paradas baja en 700 y la tasa de paro se sitúa en el 9,8%, lo que supone 0,4 puntos menos que el trimestre anterior.

Confinamiento

Los datos de la población en relación a la actividad del primer trimestre de 2020 se han visto condicionados por la irrupción en nuestras vidas del virus y las medidas de restricción de la actividad establecidas por el Gobierno. Así, aclara el Eustat, este impacto se ha centrado en el mes de marzo y, de forma más acusada, en la segunda mitad del mismo.

Los resultados del conjunto del trimestre incorporan parcialmente este efecto, pero diluido por dos meses de actividad normal. Hay que partir de la base de que las cifras obtenidas en cuanto a población ocupada o tasa de ocupación pueden ocultar en parte la realidad.

De hecho, puntualiza el organismo, «la situación de emergencia ha implicado la utilización masiva de algunos recursos, como los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTEs), que alteran la actividad, pero no necesariamente la condición de la población en relación a la misma».

De este modo, las personas que, en las últimas cuatro semanas, se encuentran en situación de ERTE son todas ellas ocupadas por tener previsto reincorporarse a su empleo en menos de 3 meses o por seguir cobrando más del 50% de su salario. Otros instrumentos paliativos afectan a los autónomos, pero tampoco alteran su relación con la actividad, necesariamente.

Por tanto, aclara el Eustat, «las cifras del mercado laboral muestran la conjunción de varias situaciones y esconden otras; reflejan una situación de normalidad entre los meses de enero y febrero y la bajada de la ocupación, en sentido estricto, en el mes de marzo, cuando ha supuesto finalización de la relación laboral o de la actividad, pero no cuando el cese de actividad es temporal y se ve amparado por las medidas anteriormente descritas«.

El mordisco del Covid-19 se aprecia claramente en este dato: el porcentaje de población ocupada que no trabaja se multiplica por siete en las tres semanas últimas semanas de marzo.

El análisis de la evolución del porcentaje de personas ocupadas que no han trabajado en la semana de referencia presenta resultados relevantes. De hecho, si en los últimos años era de entre el 7% y el 9% para el primer trimestre, ahora esa cifra se va al 13,9%.

Y si se examina el mismo dato por semanas se ve, además, que empieza a aumentar progresivamente a partir de la décima semana (del 4 al 10 de marzo), pasando del 4,9% en dicha semana, al 36,6% de la última del trimestre.

Los motivos que aduce la población ocupada para no trabajar en la semana de referencia van cambiando a lo largo del tiempo, siendo la causa que más crece los ERE o ERTE que, desde la nada, en las primeras semanas del trimestre, en la semana del 4 al 10 de marzo suponían el 12,2% de los casos y alcanzan el 39,7% en la última semana.

Lanbide

Los datos del Eustat llegan pocos días después de conocerse el impacto en el empleo en Euskadi del Covid-19 en el mes de marzo en términos de afiliación. Así, según esos datos, manejados por las oficinas de Lanbide, el número de personas desempleadas en Euskadi creció un 8,7%, hasta las 128.213.

En realidad, el repunte se debió a la segunda quincena, tras decretarse la emergencia sanitaria y las medidas de confinamiento. El alza en Gipuzkoa fue de 2.879 afectados, al para el número de parados de los 31.218 de marzo de 2019 a los 34.097.

El Gobierno Vasco, que ha publicado una primera previsión del comportamiento de la economía de Euskadi para este año, prevé una caída del PIB del 3,6%, que todos los expertos consideran se quedará corta, con una destrucción de empleo en la comunidad autónoma de 17.000 puestos de trabajo a tiempo completo durante este 2020.

Por su parte, el director general de Lanbide, Borja Belandia, ha reconocido tras conocer estos datos que la situación actual es de «incertidumbre». «Seguimos en un túnel y no sabemos cuándo tendremos luz para poder evaluar los daños», ha dicho tras recordar que se contabilizan en Euskadi 175.000 afectados por un ERTE y 130.000 registrados como parados.

Belandia ha destacado que hasta mediados de marzo, y pese a las turbulencias de los mercados internacionales, la tendencia del empleo «era de nuevo positiva. Se había logrado el objetivo de rebajar la tasa de paro por debajo del 10 %».