Pancartas en contra del parque de Piaspe, en la zona de Azpeitia, finalmente anulado. Félix Morquecho

Ocho de los doce parques eólicos impulsados en Gipuzkoa están anulados o recurridos

La renuncia de la belga Aspiravi a la construcción de tres aerogeneradores en Buruntza agrava el parón en el territorio, donde ocho de los doce proyectos están anulados o en el limbo administrativo

Mikel Calvo

Mikel Calvo

Jueves, 6 de noviembre 2025, 00:05

Pese al consenso institucional y social sobre la necesidad de impulsar la transición energética para hacer frente al cambio climático, los proyectos eólicos siguen sin ... avanzar en Gipuzkoa. La aprobación de la versión provisional del Plan Territorial Sectorial (PTS) de Energías Renovables, impulsada por el PNV, PSE-EE y EH Bildu y que se prevé entre en vigor a finales de este año, busca sentar las bases para ordenar y facilitar su implantación en Euskadi. Sin embargo, la realidad actual del territorio muestra un mapa prácticamente bloqueado, con más de la mitad de los parques proyectados paralizados o anulados. De los doce identificados en el territorio, cinco han sido anulados —Karakate, Ezkeltzu, Itsaraz, Piaspe y ahora Buruntza— y otros tres (Buruzai, Trekutz y Basalgo) permanecen en tramitación o recurridos.

