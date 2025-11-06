Ocho de los doce parques eólicos impulsados en Gipuzkoa están anulados o recurridos

Pese al consenso institucional y social sobre la necesidad de impulsar la transición energética para hacer frente al cambio climático, los proyectos eólicos siguen sin ... avanzar en Gipuzkoa. La aprobación de la versión provisional del Plan Territorial Sectorial (PTS) de Energías Renovables, impulsada por el PNV, PSE-EE y EH Bildu y que se prevé entre en vigor a finales de este año, busca sentar las bases para ordenar y facilitar su implantación en Euskadi. Sin embargo, la realidad actual del territorio muestra un mapa prácticamente bloqueado, con más de la mitad de los parques proyectados paralizados o anulados. De los doce identificados en el territorio, cinco han sido anulados —Karakate, Ezkeltzu, Itsaraz, Piaspe y ahora Buruntza— y otros tres (Buruzai, Trekutz y Basalgo) permanecen en tramitación o recurridos.

El caso más reciente es el del monte Buruntza, entre Lasarte-Oria, Andoain y Urnieta, donde la renovable belga Aspiravi ha renunciado a construir el parque eólico que tenía proyectado a través de la sociedad vizcaína Mendiko Haizie, con tres aerogeneradores y una potencia total de 15 megavatios, según se conoció ayer. El Gobierno Vasco concluyó que el proyecto era inviable por razones de seguridad, al situarse los molinos junto a una cantera en explotación donde las voladuras con explosivos hacen imposible cumplir las distancias mínimas exigidas por ley, tal y como se recoge en el documento al que ha tenido acceso este periódico. La promotora del grupo belga decidió abandonar el proceso incluso antes de la fase de alegaciones públicas.

Un nuevo proyecto que decae pocos días después de que la semana pasada el Gobierno central diera carpetazo definitivo oficial al proyecto de Itsaraz de Statkraft, por no cumplir los requisitos medioambientales, siguiendo el mismo camino que el otro gran parque de la multinacional noruega en Gipuzkoa, el de Piaspe. Y precisamente, el martes el Ayuntamiento de Eibar, gobernado por el PNV y PSE-EE, presentó alegaciones sobre el proyecto Basalgo para acotar su impacto, y abrió una consulta pública para informar a la ciudadanía.

El proyecto de Buruntza se cae al no poder cumplir con las exigencias de seguridad y distancias que marca el Gobierno Vasco

En el caso concreto de Gipuzkoa, solo el Elgea-Urkilla, en la muga con Álava, se mantiene operativo. Los motivos del parón son diversos: restricciones aeronáuticas, afecciones a especies protegidas, servidumbres técnicas y, en muchos casos, resistencia social. En Ezkeltzu, la Agencia Estatal de Seguridad Aérea vetó el proyecto por interferir con el radar de Hondarribia; y en la citada Itsaraz, al igual que Piaspe, el Departamento de Medio Ambiente dictó una declaración de impacto ambiental negativa.

Ante este sombrío panorama territorial, el PTS se postula como una novedosa herramienta clave en la futura expansión de las energías limpias. Su objetivo es identificar los suelos más idóneos para instalaciones eólicas y fotovoltaicas, de modo que las nuevas infraestructuras se desarrollen con las máximas garantías ambientales y urbanísticas. La versión provisional delimita 110 zonas potenciales —57 para parques eólicos y 53 para plantas solares— e integra estudios previos sobre fauna, flora o paisaje que, una vez vigente, agilizarán los trámites ambientales de los proyectos.

Fuerte participación social

El documento, elaborado con la participación de ayuntamientos, diputaciones y colectivos sociales, responde a más de 4.000 alegaciones y establece que el desarrollo de nuevas instalaciones «solo podrá realizarse en emplazamientos compatibles con las normativas vigentes» y siempre de forma «sostenible con el territorio y sus actividades». Aun así, mientras la norma sigue su recorrido administrativo, la implantación de parques eólicos en Gipuzkoa continúa prácticamente detenida.

En este contexto, el parque eólico de Labraza, en Oion (Álava), se ha convertido en el primer proyecto que sale adelante en Euskadi en veinte años. Impulsado por Aixeindar, sociedad participada por Iberdrola y el Ente Vasco de la Energía (EVE), contempla la instalación de ocho aerogeneradores con una potencia conjunta de 40 megavatios, suficientes para abastecer a 30.000 hogares y evitar la emisión de 16.300 toneladas de CO₂ al año.

Su tramitación ha sido compleja y políticamente delicada. El pleno municipal de Oion aprobó el proyecto en una votación tensa y dividida, en la que el alcalde —de EH Bildu— admitió votar a favor «por imperativo administrativo» tras las advertencias de los técnicos sobre una posible prevaricación si se denegaba sin base legal. Pese a las protestas vecinales y los recursos judiciales, el parque de Labraza representa un hito simbólico en la estrategia energética vasca: demuestra que es posible avanzar, pero también la magnitud de las resistencias locales que acompañan a cada emplazamiento.

En cualquier caso, mientras Gipuzkoa continúa sin nuevos proyectos eólicos, el resto del mapa energético vasco avanza a distintas velocidades. En conjunto, Euskadi apenas cubre el 6,3% de su consumo eléctrico con energías renovables propias, según datos públicos de 2024 de Red Eléctrica, y la mitad de su generación procede todavía del gas natural a través de los ciclos combinados. Para compensar esa falta de generación, el Ejecutivo ha acordado con el Gobierno central un refuerzo histórico de la red eléctrica, con 5.000 megavatios adicionales de capacidad hasta 2030. Este incremento garantiza suministro a la industria y refuerza los nudos de conexión, especialmente en la saturada Gipuzkoa.