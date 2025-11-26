Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Vecinos intentan atravesar una calle en Paiporta, el pasado octubre de 2024 tras la devastadora dana. Efe

La OCDE sitúa el riesgo climático como una de las principales amenazas para la economía española

La institución, que eleva tres décimas su previsión de crecimiento al 2,9%, recuerda que los daños totales de la dana superaron los 17.000 millones de euros

Clara Alba

Clara Alba

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 14:12

Comenta

De sequías eternas a inundaciones repentinas, pasando por incendios y olas de calor. El riesgo climático es una realidad que ya afecta a las cuentas ... públicas españolas y que hace un año tuvo su peor reflejo en el impacto sobre todo humano, pero también económico, de la dana de Valencia.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La familia de la joven hallada muerta en una sauna en Ibiza: «A mi hermana la mataron y trataron de quitarle el anillo para no dejar pruebas»
  2. 2

    El Itzuli de Iñigo Lavado recibe una estrella y Ama e Hika logran la estrella verde
  3. 3 Las dieciocho monjas que necesitan vender 2.500 tarros de miel antes de diciembre para renovar el garaje de su monasterio
  4. 4

    Casi la mitad de los médicos que logran plaza en la OPE de difícil cobertura renuncian al puesto
  5. 5 Delaporte denuncia la agresión sexual sufrida por su vocalista en un concierto en Madrid
  6. 6

    Así es el anillo inteligente, clave en la fiesta mortal de Ibiza
  7. 7 Graba a su hijo de 10 años al volante de un coche en Irun y sube después el vídeo a redes sociales
  8. 8 El Tribunal Supremo determina que las empresas no pueden obligar a trabajar los fines de semana aunque el contrato sea de lunes a domingo
  9. 9

    Xabier Anduaga, Tambor de Oro: «Ha sido la llamada más importante de mi vida»
  10. 10 Bolsos de Louis Vuitton, Rolex de oro o polos Lacoste: la Guardia Civil descubre más de 1.000 falsificaciones en Irun

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco La OCDE sitúa el riesgo climático como una de las principales amenazas para la economía española

La OCDE sitúa el riesgo climático como una de las principales amenazas para la economía española