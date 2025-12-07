Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Los 'obreros voladores' de Tecnalia

Drones e industria ·

La tecnológica vasca presenta en Aduna a clústeres y empresas robots revolucionarios que pueden realizar todo tipo de tareas en altura reduciendo riesgos humanos y costes

Jorge Sainz

Jorge Sainz

San Sebastián

Domingo, 7 de diciembre 2025, 00:18

Comenta

Los drones se utilizan ya hoy en día para prácticamente todo, desde grabar paisajes a simular fuegos artificiales, e incluso como armas de guerra. Y ... cómo no, su aplicación industrial es otro de los grandes usos, en múltiples y variadas tareas: desde la industria a la inspección de infraestructuras, la logística, las emergencias, la automatización avanzada o la movilidad. Una nueva economía que se moverá en el espacio aéreo entre los cero y los mil metros de altura, explica Joseba Lasa, responsable de Movilidad Aérea Innovadora y Economía de Baja Altitud de Tecnalia.

