Los 'obreros voladores' de Tecnalia

Los drones se utilizan ya hoy en día para prácticamente todo, desde grabar paisajes a simular fuegos artificiales, e incluso como armas de guerra. Y ... cómo no, su aplicación industrial es otro de los grandes usos, en múltiples y variadas tareas: desde la industria a la inspección de infraestructuras, la logística, las emergencias, la automatización avanzada o la movilidad. Una nueva economía que se moverá en el espacio aéreo entre los cero y los mil metros de altura, explica Joseba Lasa, responsable de Movilidad Aérea Innovadora y Economía de Baja Altitud de Tecnalia.

Las empresas se interesan cada vez más por la llamada movilidad robótica aérea innovadora y una de las firmas señeras en estos avances y soluciones tecnológicas, la vasca Tecnalia, ha reunido recientemente en su pabellón de Aduna a cincuenta compañías, clústeres y centros tecnológicos para exponerles sus ultimas novedades. La estrella de la jornada fue el Skybot, un dron omnidireccional innovador diseñado para automatizar tareas en altura y operaciones en zonas remotas, que voló en el interior de la nave para demostrar a los presentes su tecnología de vanguardia, que le otorga una tremenda versatilidad y maniobrabilidad, interactuando activamente con su entorno.

Un dron capaz de hacer tareas destinadas a humanos pero evitando los riesgos físicos que suponen a las personas determinados trabajos en altura o zonas peligrosas, y reduciendo costes logísticos. «Tiene un brazo que puedes mover por cualquier punto del espacio y realizar cualquier tarea de inspección, mantenimiento, como puede ser hacer un taladrado, un remachado, una medida por contacto, y te da toda la versatilidad de tener un brazo robótico en cualquier punto del espacio, en el aire», detalla Lasa.

Todo un 'robot volador' que redefine los límites de la automatización en entornos industriales complejos, capaz de realizar tareas de inspección por contacto, ultrasonidos, ensayos no destructivos, medición de espesores, limpieza, remaches en techos industriales, labores de mantenimiento o pintura, entre otras muchas operaciones, transporte u operaciones críticas de seguridad como la extinción de incendios, entre otras muchas. Las ventajas competitivas del Skybot diseñado por Tecnalia suponen toda una «solución revolucionaria», sobre todo en el sector de infraestructuras o energías, tanto renovables como oil&gas, ya que es capaz de actuar por ejemplo en las placas de los molinos eólicos para limpiarlas o repararlas.

Vertipuerto

Estos drones, pueden hacer tareas, como por ejemplo la limpieza de los aisladores eléctricos, que ahora se hacen en helicóptero. «Gran parte del negocio está en sustituir helicópteros, que es muy caro. Una hora de helicóptero puede costar entre 3.000-4.000 euros y su sustitución es un objetivo claro de esta movilidad aérea innovadora. También realizan tareas subterráneas en lugares poco accesibles a un ser humano.

Otra apuesta del centro tecnológico vasco, con sedes por toda Euskadi, es el Vertipuerto U-Space móvil. Un container transportable y que se puede instalar en un puerto marítimo, un parque eólico o una subestación eléctrica con el objetivo de hacer una inspección, un mantenimiento y logística lo más automatizado posible.

El puerto de Amberes, en Bélgica, uno de los principales de Europa y el más avanzado a nivel de despliegue del nuevo sector aéreo de baja altitud, ha mostrado su experiencia dentro de la jornada, y está totalmente alineada con el roadmap que está ya desplegando Tecnalia a nivel estatal, con drones que pueden realizar tareas como la detección de hidrocarburos en el agua o detección de emisiones de barcos, llevar muestras de barcos al puerto o hasta medicinas a barcos aislados. Todo ello de forma práctica, rápida, más barata y con menos burocracia que la que exigiría, por ejemplo, enviar una embarcación.

Empresas como ITP, Tekniker, Aernnova, Egile, Boeing, Puerto de Bilbao o empresas de inspección e infraestructuras participaron en las mesas redondas para exponer el uso de drones con aplicación industrial, junto a otros ya clásicos de Tecnalia como los aerotaxis, en el marco del evento realizado bajo el proyecto ECO-AERO. Una iniciativa que parece de ciencia-ficción, más propia de películas como 'Blade Runner', y que está en ebullición con cada vez más casos reales y todo un futuro por escribir. «Se abre un campo de juego gigantesco si empiezas a pensar todas las cosas que puedo empezar a hacer si tengo una mano que se puede mover por cualquier punto del espacio con un supervisor controlándola desde su casa», remata el responsable de Tecnalia.