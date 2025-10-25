«No hay ninguna razón para que Europa no sea un líder de la inteligencia artificial confiable» El despliegue de esta herramienta y el auge de China como hegemón económico acaparan el debate del Foro Finanza

José Manuel Navarro Vitoria. Sábado, 25 de octubre 2025, 02:00

Detectar un cáncer con una precisión superior al ser humano, organizar los turnos de trabajo en una industria o supervisar los estándares de calidad de una producción en línea. La inteligencia artificial ha venido para quedarse con nosotros en el día a día. Y no solo para hacer memes o dibujar a nuestra familia como si fuesen los personajes de un anime japonés. De ahí que el Foro Finanza dedicase buena parte de su última edición ayer al impacto de esta herramienta sobre las pymes, además de al auge de China. El encuentro impulsado por Elkargi, con el patrocinio de las diputaciones de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa, así como la colaboración de El Diario Vasco y El Correo, permitió a los líderes empresariales de Euskadi compartir ideas sobre el futuro en una nueva sesión, esta vez en el Hotel Silken Ciudad de Vitoria.

La fundadora de Optimus Horizon y presidenta de honor del China Club, Margaret Chen, y la copresidenta del Consejo Asesor de IA de la ONU, Carme Artigas, fueron las encargadas de aportar luz sobre estas cuestiones con sus ponencias. Artigas puso negro sobre blanco la importancia de la inteligencia artificial con una frase: «La batalla por la IA es la batalla por el control de los datos y el control de la energía global». Y es que frente a revoluciones en las que ha llevado décadas que la tecnología se popularizase, «en el caso de OpenAI con ChatGPT fue cuestión de días».

¿Por qué luchan los hegemones, China y Estados Unidos por controlar la inteligencia artificial? «Porque se supone que el que tenga la supremacía de la IA va a tener la supremacía económica mundial y la supremacía militar».

Para llegar a ese dominio, cada potencia ha elegido un camino distinto: Washington ha apostado por desarrollar todas las energías posibles «porque no ha invertido en renovables en los últimos años» – «de ahí que salgan del pacto de París»– y necesita ganar músculo para sus inteligencias artificiales, que deberían llegar a «la superinteligencia». Pero «el gran futuro está en modelos más eficientes energéticamente, que tienen muchísimo más sentido». Y en esas está China, con plataformas como DeepSeek.

¿Dónde queda Europa en ese dibujo? «Europa está más cerca de buscar la IA aplicada que la súperinteligencia, porque superinteligencias, en realidad, va a haber tres o cuatro y tampoco es tan importante. La apuesta de Europa debe ser hacia modelos abiertos», apuntó Artigas.

La «batalla por la narrativa»

La copresidenta del Consejo Asesor de IA de la ONU centró su intervención final a hacer un alegato bastante europeísta. A su entender, el club de los 27 «ha perdido la batalla por la narrativa», un relato que dice que «Estados Unidos inventa, China copia y Europa regula» y que, en su opinión no es así; simplemente «nos la han repetido tantas veces que nos la hemos creído». Como ejemplo de ello, señaló casos como el de la inglesa DeepMind –madre del 'deep learning', el aprendizaje autónomo de las máquinas sin necesidad de la intervención humana– o hechos como que «en Estados Unidos hay 600 leyes que regulan la IA» mientras en el continente sólo hay una.

A pesar de no tener un acceso tan sencillo a los millones que manejan los fondos de capital riesgo, Europa tiene un 10% de la patentes de inteligencia artificial, frente al 15% de Estados Unidos y el 70% que atesora China.

«La razón por la que no tenemos un gigante de la IA es la misma por la que no tenemos un gigante de las plataformas digitales. Las plataformas digitales se han construido a partir de los monopolios de datos, que nadie ha querido regular», indicó. «Había talento, había dinero, pero lo que no había era acceso a los datos. La única razón por la que la IA se ha generado en laboratorios privados, porque esos laboratorios privados han sido los únicos que han tenido acceso al monopolio de datos». Para ella, frente a modelos cerrados como el de ChatGPT, «no hay ninguna razón para que Europa no sea un líder de la inteligencia artificial confiable, de confianza».

«Mejor momento» con China

Margaret Chen, por su parte, dedicó buena parte de su intervención a analizar la relación entre China y España, que pasa por su «mejor momento». Como ejemplos de ello, Chen citó la alianza entre Ebro y Chery en Barcelona o la fábrica de baterías de CATL en Zaragoza. El relato en Pekín es muy importante, porque «las empresas chinas trabajan mucho con lo que aprueba el Gobierno», de modo que cuando Xi Jinping «dice que España es un buen amigo y un país con el que se puede trabajar», el país gana enteros como destino de inversión.

En su opinión, el gigante asiático y Euskadi tienen una visión «compartida estratégicamente al 100%» en sectores como la automoción, las baterías o las renovables. De ahí que Chen pida a las empresas vascas que exploren alianzas con las compañías en ámbitos como el de los coches eléctricos. «China tiene ganas de salir», afirmó en referencia a su interés inversor. «Hay muchas cosas que se dicen de China que son absolutamente erróneas. Las noticias que titulan con eso de 'la China comunista' es despreciar a China entera, es decir que es un sistema que te va a robar. China se ha convertido en una economía de mercado, por no llamarla capitalista. Economía de mercado quiere decir que hay oferta cuando hay demanda».

Sobre la inteligencia artificial, Chen destacó que es un ámbito donde «más del 50% de los científicos desarrolladores son chinos» e incluso copan cuotas importantes en las plantillas de los gigantes americanos del sector. Del gigante oriental, Artigas planteó una oportunidad no tanto para «montar fábricas de ensamblado» como para que sea «un aliado para la transferencia tecnológica» como lo ha sido Europa en el pasado. «Los alemanes nunca han montado centros de I+D en España», indicó. «Creo que ahora es la gran oportunidad de China de venir a España, pero no a buscar mano de obra barata o un sitio barato de energía, sino para hacer la transferencia tecnológica». La jornada completa, con todas las reflexiones de los ponentes, puede volver a verse en la página web del foro, www.finanza.eus.