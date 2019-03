La negociación colectiva vasca ofreció en 2018 los mejores resultados en cinco años R. Gutiérrez El incremento salarial de los convenios registrados se situó en el 2,15%, por encima de la inflación PILAR ARANGUREN Martes, 12 marzo 2019, 12:46

Al finalizar 2018, el 47,3% de las personas que trabajaban en la comunidad autónoma vasca tenía su convenio colectivo vigente, más que el doble que al iniciarse el año y el porcentaje más elevado de los últimos 5 años. El 37,8% tenía su convenio prorrogado y el 14,9% del colectivo trabajaba con su convenio decaído. El incremento salarial de los convenios registrados se situó en el 2,15% en 2018, ejercicio en el que se incrementó la conflictividad laboral y no se produjeron avances significativos en conciliación, según el avance del Informe Sociolaboral de 2018 del Consejo de Relaciones Laborales del País Vasco dado a conocer esta mañana.

En 2018 en la CAPV se registraron 222 convenios que afectaron a 88.160 trabajadores. En la negociación sectorial vasca se alcanzaron 21 convenios que involucraron a 67.211 asalariados, más que el triple que en el ejercicio anterior. Por su parte, los 95 convenios del ámbito estatal con incidencia en el País Vasco implicaron a 58.134 trabajadores. A pesar del avance logrado, el elevado número de personas que permanece con sus convenios prorrogados o decaídos requiere que se dinamice la negociación colectiva.

Los resultados fueron dispares en función de los ámbitos territoriales. Al cierre del ejercicio, en Álava el 56,4% de la población trabajadora contaba con un convenio vigente, porcentaje superior en 15,7 puntos al registrado un año antes. En Bizkaia, los convenios actualizados cubrían al 42,3% de la población trabajadora mejorando su porcentaje anual en 8 puntos. Por su parte, en Gipuzkoa los convenios vigentes alcanzaron sólo al 28,3% de los asalariados, apenas 6,8 puntos más que en 2017.

Respecto a los convenios de ámbito estatal con incidencia en la CAPV, en 2018 el porcentaje de trabajadores con sus convenios vigentes alcanzó el 75,2% y sólo el 0,5% de los afectados tenía su convenio decaído. En el ámbito interterritorial se renovaron convenios que afectan únicamente al 3,8% de la población trabajadora, sin embargo ningún trabajador tiene su convenio decaído.

Acuerdos relevantes

Entre los acuerdos sectoriales logrados en 2018 destacan por su relevancia:

En Álava, los convenios de Limpieza de Edificios y Locales; de Intervención Social; y de Hostelería que, en conjunto, dan cobertura a más de 8.700 personas.

En Bizkaia se recuperaron tres convenios sectoriales que se encontraban decaídos, entre ellos cabe destacar: el de Limpieza de Edificios y Locales, con casi 12.000 trabajadores, y el del Comercio del Metal que da cobertura a más de 8.700 personas. Además, se renovaron los convenios de Hostelería, con 18.000 empleados, el de la Construcción, con casi 10.000 trabajadores, el de Centros de la Tercera Edad, con 4.938 personas, así como los de Transportes de Viajeros por Carretera y el de Intervención Social que, en conjunto, suman más de 3.000 empleos.

En Gipuzkoa se registraron los convenios de Construcción y Obras Públicas, con casi 5.500 asalariados; Limpieza de Edificios y Locales, 4.821 personas; Alojamientos, con más de 1.800 trabajadores; Limpieza Viaria y RSU, que supera los 1.000 trabajadores; y el Transporte de Viajeros que implica a 700 personas.

Los acuerdos de ámbito estatal más relevantes, por el número de personas afectadas en la CAPV, son el convenio de Consultorías y Estudios de Mercado, con aproximadamente 9.000 personas implicadas; el de la Industria Química, con más de 8.300; el de Empresas de Trabajo Temporal, con 6.543; el de Empresas de Seguridad con 6.034 trabajadores; Peluquerías, Institutos de Belleza y Gimnasios, con casi 2.700; y el de Atención a Personas Dependientes que supera los 2.000 empleos.

Desde la entrada en vigor de la reforma laboral los convenios de ámbito estatal han ganado terreno frente a los negociados en la CAPV. En 2018 se produjo un cambio de tendencia. Así, al finalizar el año, el 67,3% de las personas estaban amparadas por un convenio negociado en la CAPV, mientras que un año antes ese porcentaje era del 66%.

El número de trabajadores con sus convenios sectoriales vigentes al finalizar 2018 creció 10 puntos con respecto a 2017 y un 4,5% del total de los trabajadores recuperaron su convenio decaído. El porcentaje de trabajadores con sus convenios de empresa vigentes apenas creció un punto durante el ejercicio.

A pesar del importante avance registrado en 2018, sigue resultando difícil la consecución de acuerdos en la negociación sectorial en la CAPV. En valores medios, las negociaciones superan los 600 días, situándonos todavía muy lejos de la media, inferior a 250 días, de los años anteriores a la crisis.

Salarios

El incremento salarial de los convenios registrados en 2018 para la CAPV, incluyendo los estatales con incidencia en nuestra Comunidad, se situó en el 2,15%, lo que muestra una tendencia al alza en los incrementos retributivos pactados. La subida fue superior a la inflación interanual a diciembre de 2018 en la CAPV (1%) y a la inflación media registrada en 2018 (1,6%), año en el que el PIB de la CAPV creció un 2,8%.

Para 2018, en el conjunto de los convenios en vigor las subidas fueron mayores en el ámbito sectorial (1,97%) que en el de empresa (1,59%). En los últimos tres años los incrementos salariales de estos ámbitos han sido bastante similares, situándose ligeramente por encima los aumentos salariales en los convenios de empresa en los años 2016 y 2017.

La jornada media pactada para el año 2018 en los convenios vigentes y con sus condiciones actualizadas, fue para el conjunto de la CAPV de 1.701 horas con diferencias significativas entre la negociación propia y la de ámbito estatal: 1.687 horas en los convenios registrados en la CAPV y 1.719 horas en los registrados en el Estado con incidencia en la CAPV.

El porcentaje de convenios que en 2018 redujo la jornada laboral fue del 8,5%, mientras que en 2017 fue del 5,6%, y en 2016 del 3%. La cuantía de la reducción de jornada fue de 1,44 horas anuales de promedio, mientras que en 2017 fue de apenas 21 minutos (0,35 horas anuales).

Dentro de los convenios que son de aplicación en la CAPV las menores jornadas pactadas son las de la industria (1.698 horas) y construcción (1.707 horas), seguidas por el sector servicios (1.752 horas) y sector primario (1.780 horas). En el sector primario y en el sector servicios las jornadas aplicables son mayores que las pactadas para el conjunto del Estado, mientras que en la industria y la construcción son significativamente más reducidas.

Conciliación

El CRL no constata avances significativos en esta materia. El 45,2% de los 717 convenios colectivos de los vigentes, un total de 324, implementan medidas de conciliación de la vida laboral y familiar que mejoran lo establecido en la legislación vigente. En su mayoría se refieren a cuestiones relacionadas con la posibilidad de acumular el derecho de lactancia en jornadas completas o con permisos retribuidos por circunstancias familiares o personales.

De los convenios de empresa vigentes, un 46,4% implementan medidas de conciliación, mientras que en los de sector éstas se reducen a un 39%. Por territorios, habría que señalar que en los negociados en la CAPV un 40,8% regulan este tipo de medidas, mientras que en los negociados en el Estado con incidencia en la CAPV suponen un 55%, tratándose en este caso de convenios de empresas de gran tamaño o convenios sectoriales de ámbito estatal con un elevado número de trabajadores afectados.

Huelgas

En el período enero-noviembre de 2018 se incrementó el número de huelgas (11,3%), de participantes en las mismas (0,75%) y de jornadas no trabajadas (17,8%). El sector terciario siguió concentrando el mayor número de huelgas, 140, con 40.343, trabajadores afectados y 67.614 jornadas no trabajadas. En la industria hubo 73 huelgas con 4.982 trabajadores afectados y 27.582 jornadas no trabajadas. En la construcción se registraron 3 huelgas, que afectaron a 69 trabajadores con 86 las jornadas perdidas.