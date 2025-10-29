Naturgy gana 1.668 millones a septiembre, un 5,6% más, y enfila un beneficio récord para 2025 El resultado bruto de explotación se situó a cierre de septiembre en los 4.214 millones de euros, con una caída del 1,8%

Naturgy obtuvo un beneficio neto de 1.668 millones de euros en los nueve primeros meses del año, lo que representa un incremento del 5,6% con respecto al mismo periodo del ejercicio anterior, informó la compañía, que confirmó así su objetivo de superar la cifra récord de 2.000 millones de euros de ganancias en 2025.

El resultado bruto de explotación (Ebitda) del grupo, primera gasista y tercera eléctrica de España, se situó a cierre de septiembre en los 4.214 millones de euros, con una caída del 1,8% frente a los nueve primeros meses de 2024.

Estos nueve primeros meses de 2025 estuvieron marcados por unos precios del gas y la electricidad que se mantuvieron más altos en comparación con el mismo período de 2024, en un contexto de tensiones geopolíticas e incertidumbre macroeconómica. Estos factores contribuyeron a un desacoplamiento entre los índices de precios del gas y del petróleo, con los precios del petróleo durante el período por debajo del promedio del mismo periodo del ejercicio anterior, indicó la empresa.

Así, la energética destacó que este «sólido desempeño refleja la diversificación y resiliencia de la compañía, con una combinación equilibrada de riesgos, actividades y geografías».

En el periodo, Naturgy generó un fuerte flujo de caja manteniendo un sólido balance a pesar de la recompra de acciones por 2.332 millones de euros completada el pasado mes de junio, con la que se hizo con un 9% de su capital con su auto-OPA.

No obstante, la mayoría de las acciones recompradas se colocó ya a inversores institucionales en los mercados de capitales, lo que le ha permitido elevar su 'free float' hasta cerca del 19%, un nivel suficiente para retornar a los principales índices bursátiles internacionales, especialmente los de la familia MSCI.

Inversiones por 1.389 millones

Durante los nueve primeros meses del año, el grupo presidido por Francisco Reynés invirtió 1.389 millones de euros, principalmente en redes de distribución y desarrollos renovables selectivos.

La deuda neta a cierre de los nueve primeros meses de 2025 se situó en 12.913 millones de euros, frente a los 12.201 millones de euros al cierre de 2024. El ratio deuda neta/Ebitda de los doce últimos meses era de 2,4 veces, reflejando ya el impacto de la recompra de acciones.

Dividendo

Por otra parte, el consejo de administración de la compañía ha aprobado el pago de un segundo dividendo de 0,6 euros por acción el próximo 5 de noviembre que, junto al abonado el pasado mes de julio, totaliza 1,2 euros por acción hasta el momento.

El plan estratégico de Naturgy contempla una remuneración mínima de 1,7 euros para sus accionistas, sujeta al mantenimiento del rating 'BBB'.