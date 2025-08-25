El modelo de alquiler también seduce cada vez a más particulares gracias a su flexibilidad Los vascos que se decantan por este servicio ascienden a 3.624 clientes en total y suman 3.721 vehículos

Gonzalo Ruiz Bilbao Lunes, 25 de agosto 2025, 06:29

El auge del renting no se debe exclusivamente a las empresas. Lo cierto es que cada vez está calando más entre los autónomos y particulares vascos. Suponen 3.624 clientes en total y suman 3.721 vehículos. «Lo que estamos viendo es que estamos llegando a un público joven de menos de 35 años que se comportan como pymes, en el sentido que priman una planificación financiera concreta, lo que para ellos resulta esencial», indica el presidente de la AER. La asunción de una cuota fija mes a mes permite cuadrar presupuestos para evitar sobresaltos y dejar de preocuparse por, entre otras cosas, los impuestos de circulación o las averías del coche. Además, premian la satisfacción de probar nuevos vehículos cada poco tiempo, lo que puede ser un incentivo adicional para muchos usuarios.

Castro Acebes también explica que, entre gran parte de los clientes vía renting, existe una «conciencia medioambiental» bastante elevada, ya que «se inclinan por modelos de coches que sean eficientes».

Rejuvenecer el parque

En este sentido, Acebes destaca que el alquiler puede ser una herramienta de gran ayuda para quitar años al envejecido parque automovilístico de Euskadi, que los últimos datos sitúan en los 14,9 de media, lo que es alarmante y que incluso ha llevado al Gobierno Vasco a lanzar un programa de ayudas para la adquisición de coches poco contaminantes, independientemente de su tecnología.

Según los datos de AER, de la flota de renting española, que se espera que «en unas pocas semanas supere el millón de vehículos», la cuota de electrificados supera el 13% con unos 130.000 vehículos de esta tecnología. Se trata, a todas luces, de una tasa mucho mayor a la cuota general del país, donde éstos solo representan alrededor del 1% de todos los coches que circulan por carreteras españolas.