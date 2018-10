La mesa del convenio de Residencias de Gipuzkoa acuerda un calendario negociador DV Martes, 2 octubre 2018, 06:51

LAB advirtió ayer de que si la patronal de las residencias de mayores en Gipuzkoa «no muestra voluntad negociadora», intensificará sus movilizaciones con huelgas en el sector, en el que ELA tiene convocadas 17 jornadas de paro hasta final de año. La central abertzale informó en un comunicado que «después de un año sin tener noticias de las patronales» ayer se reunió la mesa negociadora a petición de UGT, sin que se diera «ninguna respuesta a las plataformas» sindicales. Por su parte, ELA reclama hablar de «contenidos reales de la plataforma y del refrendo del convenio en las empresas», pero «a día de hoy no hay nada de eso». La central acudirá a la próxima reunión, el 19 de octubre, pero advirtió de que «si la dinámica es la de hoy, sentarse para hablar de nada, esta mesa negociadora no tiene más recorrido». La federación de Sanidad de CC OO anunció por su parte que también recurrirá a las movilizaciones si no se produce una «negociación real» y señaló que valora el acuerdo para elaborar un calendario de negociaciones pero remarcó que «debe ir acompañado de contenidos». CC OO defiende la necesidad de recuperar el convenio de Residencias de Gipuzkoa ya que considera que, tras la aprobación de la Ley de Contratos del Servicio Público, es la «única herramienta» capaz de garantizar la subrogación de las plantillas en caso de cambio de gestión en los centros así como de introducir mejores condiciones para todos los trabajadores del sector».