Mercedes subirá su producción un 6% por el impulso eléctrico

Mercedes Vitoria ya tiene un primer boceto de cómo será el 2026, el año del debut de las nuevas furgonetas eléctricas. En pleno retroceso de ... la automoción europea, con un frenazo generalizado, la dirección de la multinacional alemana pisa el acelerador y eleva sus previsiones productivas. La cúpula de la planta alavesa comunicó ayer a los sindicatos que el plan para el próximo ejercicio pasa por fabricar 132.137 modelos, una cifra que supera en un 6% a lo que pronosticó hace un año, cuando cargó 124.634 unidades a su programa productivo. El salto contrasta con el contexto nacional, donde la producción de coches acumula más de un 5% de caída hasta septiembre.

El próximo curso supondrá el estreno, en la primera mitad de año, de la VLE, uno de los modelos con lo que la multinacional alemana se ha propuesto ganar músculo en el mercado de los eléctricos. 11.000 unidades de las fabricadas en 2026 serán furgonetas similares a los lujosos vehículos que exhibió Mercedes en el Salón Internacional de Shanghái. Los prototipos de la VLE llevan montándose desde hace un mes en las naves de Montaje Final de la Avenida de Los Huetos. Para llegar hasta este punto, la marca de la estrella ha invertido más de 1.000 millones en Vitoria.

Con todo, el 2025 no se ganará la fama de gran año para la planta de la capital alavesa. La mayor fábrica de Euskadi cerrará el curso con la producción más baja de su historia reciente, incluso por debajo de la de 2020, el año de la pandemia y del confinamiento: 118.380 unidades.

En este ejercicio el último día de trabajo será el 19 de diciembre. Las líneas de producción no volverán a arrancar en la factoría vitoriana hasta el 12 de enero. Además, se activan los sábados 17, 24 y 31 de ese mes como jornadas de trabajo para todas las líneas de la factoría con el objetivo «de responder a la demanda de vehículos procedente de los mercados». Entre esas dos fechas habrá otra parada técnica como la de este pasado verano que servirá para ultimar los preparativos para la plataforma eléctrica.

La organización de la plantilla cambiará en la factoría alavesa. Los empleados de Pintura recuperarán desde enero los tres turnos de trabajo, sin las novenas horas tan criticadas por los sindicatos: dos de ocho horas y una tanda nocturna de 6,5 horas. En estas líneas se volverá a tres turnos normales cuando entren por las naves las furgonetas eléctricas.

Fin de las novenas horas

En Montaje Bruto el funcionamiento será similar entre quienes trabajen en los modelos actuales hasta que lleguen los eléctricos. Quienes se encarguen de las nuevas furgonetas trabajarán a ocho horas. En Montaje Final –las líneas encargadas de rematar los chasis– el plan es diferente. Inicialmente se trabajará con dos turnos de ocho horas y media, aunque la idea con la que se trabaja en el equipo de Bernd Krottmayer es que en la segunda mitad del año se pase a tres turnos ordinarios, de ocho horas, como ocurría hasta el año pasado.

El calendario definitivo, sin acuerdo con la parte social, ya se ha remitido a los 5.000 trabajadores de la factoría alavesa. Como de costumbre, los trabajadores de Mercedes disfrutarán de sus cuatro semanas de vacaciones en agosto, ya sin paradas técnicas. Tras resolver el reto del eléctrico, Mercedes trabaja ya en paralelo sus planes para renovar sus furgonetas de gasolina con una nueva plataforma industrial para vehículos de combustión, la conocida como VAN.CA.