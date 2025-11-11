Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Trabajadores de Mercedes Vitoria.

Mercedes subirá su producción un 6% por el impulso eléctrico

La mayor fábrica de Euskadi elaborará 11.000 furgonetas ligadas a la inversión milmillonaria en Vitoria

José Manuel Navarro

Vitoria

Martes, 11 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

Mercedes Vitoria ya tiene un primer boceto de cómo será el 2026, el año del debut de las nuevas furgonetas eléctricas. En pleno retroceso de ... la automoción europea, con un frenazo generalizado, la dirección de la multinacional alemana pisa el acelerador y eleva sus previsiones productivas. La cúpula de la planta alavesa comunicó ayer a los sindicatos que el plan para el próximo ejercicio pasa por fabricar 132.137 modelos, una cifra que supera en un 6% a lo que pronosticó hace un año, cuando cargó 124.634 unidades a su programa productivo. El salto contrasta con el contexto nacional, donde la producción de coches acumula más de un 5% de caída hasta septiembre.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

