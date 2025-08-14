Mercedes advierte del riesgo de colapso por el veto de la UE a los diésel y gasolina en 2035

«Tenemos que ser conscientes de la realidad. De lo contrario vamos a estrellarnos contra un muro». Esta es la dura advertencia que ha lanzado ... Ola Källenius, CEO de Mercedes Benz, en relación al riesgo de colapso de la industria automovilística europea si se mantiene el veto a la comercialización de motores diésel y gasolina a partir de 2035. Exige que se reconsidere este objetivo y que se aborde la descarbonización con otro tipo de medidas y «desde una manera tecnológicamente neutral». Precisamente este año Bruselas ha iniciado el proceso para revisar la legislación europea sobre esta materia.

Källenius ha realizado este aviso en una entrevista en el diario económico Handelsblatt en un momento de serias dificultades para la automoción europea por la electrificación, la feroz competencia china y los aranceles impuestos por la Administración de Donald Trump. De hecho, la multinacional alemana, cuya planta en Vitoria emplea a 5.000 trabajadores, ha sufrido un severo varapalo en sus cuentas según los datos del primer semestre. Sus beneficios se hundieron un 56% hasta los 2.688 millones de euros y su facturación cayó un 9% en el periodo.

El CEO de Mercedes Benz no es el único que se ha expresado en estos términos, pero su voz tiene especial peso dado que también es presidente de la Asociación Europea del Automóvil (ACEA). Lo que dice en la entrevista es que el objetivo de vetar los motores de combustión a partir de 2035 no es realista dado que el ritmo de electrificación es más lento de lo esperado y, además, la industria europea está muy presionada por el dominio de China en la tecnología de las baterías.

Reclamación

Källenius reclama a Bruselas que no fije una fecha límite para los motores de combustión y defiende que se fomente la transición hacia los vehículos eléctricos mediante precios más bajos de la electricidad en los puntos de recarga e incentivos fiscales. «No debemos perder de vista nuestra economía en el proceso de descarbonización», señala y advierte de que «si no se corrige el rumbo, Europa corre el riesgo de perder su fortaleza económica en este sector.