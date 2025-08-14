Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Mercedes advierte del riesgo de colapso por el veto de la UE a los diésel y gasolina en 2035

Ana Barandiaran

Jueves, 14 de agosto 2025, 02:00

«Tenemos que ser conscientes de la realidad. De lo contrario vamos a estrellarnos contra un muro». Esta es la dura advertencia que ha lanzado ... Ola Källenius, CEO de Mercedes Benz, en relación al riesgo de colapso de la industria automovilística europea si se mantiene el veto a la comercialización de motores diésel y gasolina a partir de 2035. Exige que se reconsidere este objetivo y que se aborde la descarbonización con otro tipo de medidas y «desde una manera tecnológicamente neutral». Precisamente este año Bruselas ha iniciado el proceso para revisar la legislación europea sobre esta materia.

