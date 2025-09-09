Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El primer ministro, François Bayrou. AFP

La tensión política agita la deuda francesa, que cotiza con la mayor prima de riesgo de la zona euro

Los inversores venden bonos del país ante el caos por la caída del primer ministro François Bayrou

Clara Alba

Clara Alba

Martes, 9 de septiembre 2025, 14:26

Se acabó la calma. La resistencia que había mostrado la deuda francesa en los últimos días frente al caos político en el país se ha ... visto esta mañana resentida por la caída del Gobierno de François Bayrou. Los inversores deshacen posiciones en deuda gala, provocando que, por primera vez en muchos años, los bonos franceses coticen con la mayor prima de riesgo de toda la zona euro, superando por momentos incluso a la italiana, que siempre ha sido el 'patito feo' de la región por su grave indisciplina fiscal.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El popular donostiarra que comprueba si se puede ir andando a la isla de San Sebastián
  2. 2 Detenido un hombre en Usurbil por tratar de estrangular a una mujer con un cordón
  3. 3

    GKS borra su web tras reconocer que estaba alojada Â«por errorÂ» en un servidor de una empresa de Israel
  4. 4

    Multas de hasta 80 euros por no portar la nueva baliza de señalización en carretera
  5. 5 Jaizkibel celebra su desfile y cumple el decreto, pero anuncia «un cambio de estrategia»
  6. 6 Taxistas denuncian los precios de Uber para un trayecto Bilbao - San Sebastián: «Casi el doble que un taxi»
  7. 7

    A prisión por intentar asfixiar con un cordel y robar a una mujer en Usurbil
  8. 8

    La Asamblea francesa retira la confianza a Bayrou y precipita la caída del Gobierno
  9. 9

    Euskadi necesita cambiar de colegio al 43% de alumnos vulnerables para poner fin a la segregación
  10. 10 La lluvia deja su huella en las carreteras con sendos accidentes de camiones en la AP-8 y la N-I que han dejado retenciones

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco La tensión política agita la deuda francesa, que cotiza con la mayor prima de riesgo de la zona euro

La tensión política agita la deuda francesa, que cotiza con la mayor prima de riesgo de la zona euro