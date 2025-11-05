Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Los CEO de Deutsche Telekom y Nvidia presentan un plan para un centro de datos conjunto en Alemania. Reuters

El miedo a una burbuja de la Inteligencia Artificial sobrevuela los mercados

Las Bolsas afrontan con cautela las elevadas valoraciones del sector, que se enfrenta a la urgencia de grandes inversiones que podrían afectar a su rentabilidad

Clara Alba

Clara Alba

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 14:31

Comenta

El fantasma de la burbuja tecnológica sobrevuela los mercados financieros globales. El debate sobre su posible estallido lleva meses sobre la mesa de operaciones no ... solo de Wall Street, sino de todos los parqués mundiales, con los analistas muy divididos en torno a las valoraciones alcanzadas por los gigantes del sector.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El recuerdo imborrable que deja el exfutbolista vasco fallecido en accidente de moto: «Qué tristeza»
  2. 2 Cierra uno de los restaurantes de San Sebastián más originales y queridos por los donostiarras: «¡Gracias, gracias y mil veces gracias!»
  3. 3 Identificado el autor de las pintadas antifeministas aparecidas en el centro de Irun
  4. 4 Uno de los mejores balcones de Gipuzkoa por menos de 400.000 euros
  5. 5 El motivo por el que se valida el gol en fuera de juego del Athletic ante la Real Sociedad: «El donostiarra puede defender sin merma»
  6. 6

    La Federación Guipuzcoana llama al orden a los entrenadores por su participación en «incidentes graves»
  7. 7 La pastelería guipuzcoana a la que sus clientes otorgan la excelencia
  8. 8 La ubicación y clientela de su negocio le cuestan 160.000 euros a un farmacéutico de San Sebastián en su pugna con Hacienda
  9. 9

    «Hay muchísima evidencia sobre la seguridad de la melatonina»
  10. 10 El negocio en el centro de San Sebastián con 54 años de trayectoria que baja la persiana: «Gracias a todos»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco El miedo a una burbuja de la Inteligencia Artificial sobrevuela los mercados

El miedo a una burbuja de la Inteligencia Artificial sobrevuela los mercados