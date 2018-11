El Ibex-35 recupera los 9.100 tras las buenas noticias de la guerra comercial y el 'brexit' EFE Indra encabezó los ascensos, seguida de IAG, Sabadell, Santander y BBVA CRISTINA VALLEJO Madrid Martes, 13 noviembre 2018, 20:15

Jornada de rebote a nivel global en los mercados occidentales tras el nuevo susto que este martes volvió a dar Wall Street con pérdidas de más de un 2%. El repunte de este martes ha tenido lugar, en parte, por la esperanza en la resolución de la guerra comercial, a causa de la disposición que muestran China y Estados Unidos en que tenga lugar un desenlace negociado: el vicepresidente chino, Liu He, planea visitar Estados Unidos para preparar el encuentro entre Donald Trump y su homólogo Xi Jinping a final de este mes.

El asesor económico de la Casa Blanca, Larry Kudlow, afirmó hoy que Estados Unidos y China han retomado el contacto a todos los niveles con vistas a la cita a alto nivel entre los presidentes de ambos países que tendrá lugar en el contexto de la reunión del G-20 que se celebrará en Argentina. De acuerdo con Kudlow en declaraciones a la CNBC, no hay certezas respecto a que China vaya a ceder a las demandas de Estados Unidos en las negociaciones comerciales, pero «es mejor hablar que no hablar».

Con ello, al cierre de los mercados del Viejo Continente, el Dow Jones avanzaba un 0,25%, mientras que el S&P 500 se anotaba un 0,75%, y el Nasdaq, alrededor de un 1,25%. En el Viejo Continente, el mejor fue el Dax alemán, que sumó un 1,30%. Le siguió el Ftse Mib de Milán, que avanzó un 0,90%, y después el Cac 40 francés, que subió un 0,85%. El Ibex-35 cerró la jornada con una subida del 0,76%, para dar un último cambio en los 9.145,4 puntos. Recuperó los 9.100 puntos que perdió en la sesión anterior.

Uno de los peores de los mercados europeos fue el Ftse 100 británico, que terminó plano. Ello, debido al acelerón que experimentó la libra después de que, minutos antes del cierre de la sesión europea, trascendiera que el Gabinete británico ha convocado una reunión sobre el Brexit para mañana. La divisa británica ganaba alrededor de un 1,5% frente al billete verde y alrededor de un 0,8% con respecto al euro. El mercado ha leído la posibilidad de que se haya llegado a un acuerdo entre la Unión Europea y el Reino Unido para el 'brexit' y es lo que publican 'Financial Times' o 'Bloomberg'.

Lo que este miércoles discutiría el Gabinete de Theresa May sería el borrador de ese acuerdo para el 'brexit'. Será a las dos de la tarde, hora londinense. De acuerdo con Stephanie Kelly, de Aberdeen Standard Investments, «este es un acuerdo de mínimos y nadie se puede hacer ilusiones por lo complicado que ha sido llegar a esta posición. Pero aún no hemos llegado al final de esta etapa. El diablo estará en los detalles sobre la cuestión de la frontera irlandesa. Todo depende de los detalles y, en última instancia, de si Theresa May puede conseguir que el Parlamento lo apruebe. Hay una espada de Damocles sobre May, quien está en manos de sus propios parlamentarios, pues ella todavía tiene que convencerlos –tanto a sus parlamentarios, como al resto del Parlamento-, y no tenemos garantías de que esto vaya a aprobarse».

Estas noticias favorecieron el tirón final que registraron los índices europeos. Pero el peor de todos fue el PSI-20 de Lisboa, que se dejó un 0,73%.

Nueve valores en rojo

Únicamente nueve valores del Ibex-35 cerraron en rojo. Dia fue el peor de todos, con una caída del 6,26%. Después se colocó Acciona, que retrocedió un 3,51%. Técnicas Reunidas, por su parte, se dejó un 2,47%. En cuarto lugar se colocó Viscofán, que bajó un 1,91%. A partir de ahí, Repsol y Amadeus se dejaron un 0,85% cada uno, mientras que Colonial, ArcelorMittal e Inditex retrocedieron menos de medio punto porcentual.

En verde, Indra encabezó los ascensos, con una revalorización del 4,32%, en un potente rebote tras los desplomes del lunes y del viernes. A continuación se colocó IAG, que se anotó un 3,38%. Después se colocaron Sabadell y el Santander, con ganancias de un 2,55% y de un 2,23%, respectivamente. Y a continuación se situó BBVA, que avanzó un 1,77%. Entre los grandes valores, también destacó Telefónica, que avanzó un 1,14%.

En el Índice General, CAF y Nyesa fueron los mejores, con ganancias de un 11,46% y de un 10,31%, respectivamente. En rojo, Abengoa B, Adveo y OHL fueron los únicos valores que retrocedieron más que Dia.

En el mercado de divisas, el euro recuperaba un 0,6% frente al billete verde y enfilaba la cota de 1,13 unidades. En el mercado de deuda, la rentabilidad del bono americano a diez años retrocedía desde el 3,18% hasta el 3,16%. Mientras, el rendimiento del título alemán a diez años se mantenía en el entorno del 0,40%. El de su comparable italiano revertía su subida de primera hora de la mañana y se colocaba en los mismos niveles de cierre de ayer, en el entorno del 3,44%, con la prima de riesgo en el entorno de los 303 puntos básicos.

En el mercado de materias primas, el barril de Brent, de referencia en Europa, retrocedía un 4%, hasta los 67,31 dólares, su nivel más bajo desde el mes de marzo. El barril de West Texas, de referencia en Estados Unidos, bajaba un 4,15%, hasta los 57,44 dólares, mínimos desde finales de 2017.

Desde los máximos que marcaba el 3 de octubre por encima de los 76 dólares, el West Texas baja un 25%; el Brent, desde los máximos que marcaba sobre los 86 dólares en las mismas fechas retrocede un 22%.

La caída acelerada del crudo se debió a la perspectiva de un exceso de oferta, problemas de demanda y tuits de Donald Trump contra el principal productor de petróleo.

El oro, mientras tanto, se apuntaba un 0,16%, para marcar los 1.202 dólares la onza.