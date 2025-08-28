Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Amaia Barredo (segunda por la derecha) en una campaña promocional de cervezas vascas. Félix Morquecho

El Gobierno Vasco posicionará el txakoli y la sidra de Gipuzkoa en México

La misión comercial comenzará el próximo lunes y contará con 23 empresas del sector

Diego Fernández Tortosa

San Sebastián

Jueves, 28 de agosto 2025, 15:34

El Departamento de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca del Gobierno Vasco posicionará los vinos (tinto y txakolí) y sidra de Gipuzkoa y Euskadi en ... México a partir de septiembre. Esta promoción es el principal objetivo de una misión comercial en el que participarán un total de 23 empresas productoras, importadoras, distribuidores, prescriptores e 'influencers' del mundo vinícola de Euskadi.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Las dos influencers de San Sebastián que se cuelan en la lista de Forbes
  2. 2

    Denuncian que una mujer y sus cuatro hijos duermen en la calle en Donostia
  3. 3 Carlos Soler jugará cedido un año en la Real Sociedad
  4. 4 La Liga denuncia a la Real por un cántico clásico
  5. 5

    Sancionan al Zmare con 170.857 euros por dedicar a hostelería más espacio del autorizado
  6. 6 Fallece a los 51 años el exciclista profesional Peio Arreitunandia
  7. 7

    Sorprenden a un ladrón abusando sexualmente de un poni en Bizkaia
  8. 8 Polémica en un pueblo de Navarra por el cartel del Día de la mujer: «Es machista»
  9. 9 La emotiva despedida de una amiga íntima de Verónica Echegui: «Hay que decirle a la gente que quieres que la quieres»
  10. 10

    La Real recibirá 5 millones por Urko

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco El Gobierno Vasco posicionará el txakoli y la sidra de Gipuzkoa en México

El Gobierno Vasco posicionará el txakoli y la sidra de Gipuzkoa en México