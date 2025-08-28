El Gobierno Vasco posicionará el txakoli y la sidra de Gipuzkoa en México

El Departamento de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca del Gobierno Vasco posicionará los vinos (tinto y txakolí) y sidra de Gipuzkoa y Euskadi en ... México a partir de septiembre. Esta promoción es el principal objetivo de una misión comercial en el que participarán un total de 23 empresas productoras, importadoras, distribuidores, prescriptores e 'influencers' del mundo vinícola de Euskadi.

La iniciativa tendrá lugar la semana que viene, entre el 1 y 4 de septiembre, y pretende potenciar las bebidas de calidad de Euskadi en el mercado mexicano, a la vez que se promocionan marcas que ya están presente en el país norteamericano. Durante los tres días que dura la estancia, el Ejecutivo autonómico celebrará diversos encuentros con la administración agraria del Gobierno de México, con tal de introducir más referencias de nuevos importadores y distribuidores. Entre las actividades concretas que se llevarán a cabo, los productores vitivinícolas vascos visitarán tiendas y cadenas especializadas y se reunirán con importadores locales que permitirán a las firmas sin presencia internacional la posibilidad de entrar en el mercado mexicano.

Esta visita, en la que participarán sidrerías y bodegas de txakoli guipuzcoanas, está auspiciada por la «búsqueda nuevos mercados para el sector vitivinícola vasco», según ha manifestado la consejera de Alimentación, Amaia Barredo.

Una circunstancia necesaria tras las amenazas del presidente estadounidense en lo relativo a la subida arancelaria de los productos importados. «Gracias al trabajo de nuestros productores podemos proyectar al mundo lo mejor de Euskadi, sobre todo ahora que se han de buscar alternativas a los problemas comerciales que afectan a todo el mundo», comentaba la consejera Barredo sobre el tema.

Importancia comercial de México

México es un mercado importante para los productos vitivinícolas de Euskadi, sobre todo para los tintos, que supone el 80% de las ventas. «La alta calidad de nuestras bebidas es reconocida ya en numerosos países. Ahora queremos acercar esa excelencia al público mexicano, compartiendo sabores únicos y los valores que lo hacen posible: identidad, confianza, tradición e innovación», ha señalado la consejera Barredo.

Pero esta misión podría ser de una especial gran ayuda para el txakoli guipuzcoano. Pese a que el vino tinto es lo que más se importa, el vino blanco con denominación de origen también ha crecido mucho en los últimos años. Tras la campaña 2023-2024, las bodegas guipuzcoanas exportaron un total de 5.721 litros a este país, un 49% más que las exportadas durante el anterior ejercicio (3.835).