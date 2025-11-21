Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Las Bolsas vuelven a números rojos ante el temor renovado a una burbuja en la IA

El Ibex-35 se aleja de los 16.000 puntos con la volatilidad en máximos de mayo

Cristina Cándido

Cristina Cándido

Viernes, 21 de noviembre 2025, 10:20

Las bolsas mundiales encaran un cierre semanal ensombrecido por el desplome de las tecnológicas estadounidenses del jueves por el temor a una burbuja de las ... inversiones en Inteligencia Artificial (IA) así como las dudas sobre si capacidad de la Reserva Federal para rebajar los tipos de interés en la próxima reunión de diciembre.

