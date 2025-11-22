Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Una pantalla muestra la evolución del IBEX 35 en el parqué madrileño. Vega Alonso

Los inversores vascos destinan de media 11.000 euros al año a sus operaciones en Bolsa

Un estudio especializado revela un perfil bastante prudente en Euskadi, con una baja tolerancia al riesgo y expectativas moderadas en la evolución del mercado

Mikel Madinabeitia

Mikel Madinabeitia

San Sebastián

Sábado, 22 de noviembre 2025, 00:03

Los inversores del País Vasco destinan, de media, 11.000 euros anuales a operaciones financieras, la mayor parte a Bolsa. Un estudio de Fidelity International, ... gestora de fondos de inversión, al que ha tenido acceso DV, revela un perfil bastante prudente en Euskadi, con menor tolerancia al riesgo y comprensión financiera, y expectativas moderadas –ver tablas adjuntas–.

