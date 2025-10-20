Apple bate máximos en Wall Street y se acerca al club de los 4 billones de dólares

Suma y sigue. Pese a un inicio de año turbulento, Apple recupera la confianza del mercado de la mano de sus ventas del nuevo iPhone ... 17 y la expectativa de unos resultados que volverán a sorprender positivamente al mercado a finales de octubre. Los títulos de la entidad han llegado a subir este mlunes un 4,5% en Wall Street, superando por momentos máximos en 264,38 dólares.

En términos absolutos, esto implica batir los 3,9 billones de dólares de capitalización bursátil, quedándose a las puertas del club de los 4 billones de dólares que actualmente solo supera Nvidia -con 4,46 billones de dólares- y que en julio también superó Microsoft, para volver a caer por debajo de ese nivel poco después. Es más, Apple ya supera a Microsoft que actualmente vale 3,84 billones de dólares.

La subida en lo que va de año del gigante de la manzana tampoco es espectacular. Sube un 8% después de un inicio de ejercicio en el que su cotización se vio muy penalizada -como la del resto de grandes tecnológicas- por la guerra arancelaria sobre países como Vietnam, China o India, donde se fabrican componentes clave para los productos de la compañía.

De enero a abril, de hecho, sus títulos cayeron más de un 25%, tocando mínimos del ñao en abril, algo por encima de los 172 euros. Ya en el último trimestre, la empresa anunció que esperaba un impacto en sus cuentas de unos 900 millones de dólares por los aranceles. Pero la compañía anunció en agosto una millonaria inversión de 100.000 millones de dólares en EE UU, con el objetivo de potenciar la producción nacional -como quería Donald Trump- y evitar así el impacto de las tasas comerciales.

Desde entonces, sus acciones han ido en ascenso y ya vuelve a ser una de las compañías más valiosas de Wall Street, a la espera de las nuevas cuentas trimestrales que presentará el 29 de octubre, que se prevén muy positivas por unas mayores ventas de iPhone que en el periodo anterior, además de por las expectativas de nuevos negocios relacionados con la inteligencia artificial.

Las cuentas trimestrales de estas empresas serán clave para despejar el temor a una burbuja en el sector, al calor de las fuertes revalorizaciones vividas en los últimos años por el desarrollo de la inteligencia artificial. «Además de los bancos, en esta ronda de resultados los inversores seguirán de cerca el sector tecnológico, especialmente las empresas tecnológicas de gran capitalización y las relacionadas con la IA. Querrán saber si las grandes empresas tecnológicas siguen invirtiendo grandes cantidades de dinero en infraestructura de IA y, si los titulares recientes sirven de indicio, el ciclo de gasto sigue funcionando a toda máquina», apunta en un reciente informe Bret Kenwell, analista de Mercado de eToro en EEUU.

«Aun así, ante la preocupación por una burbuja de IA que se extiende por las redes sociales, los inversores buscan garantías de que estas grandes inversiones en IA darán frutos. La tecnología ha estado al mando y las ganancias son el siguiente obstáculo clave para este grupo», añade el experto.

Es más, desde la firma señalan que el sector tecnológico tiene las mayores expectativas de crecimiento de ganancias para el trimestre, con un 23,5%, junto con las mayores expectativas para 2026, de aproximadamente un 21%. «Los inversores querrán ver resultados de este grupo, lo que podría aumentar su confianza para comprar tras la caída del 5% al ​​10% en la mayoría de las inversiones de los Siete Magníficos», señalan, en referencia a como se denominan en Wall Strete al grupo formado por Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, Nvidia, Meta y Tesla.