«El mercado sigue activo, pero algo más contenido» Los profesionales del sector afirman que tras dos años excelentes, se atisba una cierta ralentización F. S. SAN SEBASTIÁN. Domingo, 30 septiembre 2018, 16:22

Venimos de dos años de elevada actividad y ahora toca un cierto relajamiento, aunque no una marcha atrás. Esta es la previsión que realizan dos profesionales guipuzcoanos dedicados a la construcción y a la venta de viviendas. Además hemos consultado a un experto en rehabilitación de edificios, quien estima que todavía queda recorrido ascendente en la reforma de inmuebles.

Iñigo Garaicoechea se encuentra al frente de Inmobiliaria Araxes. Señala que 2015, 2016 y 2017 han sido años de gran actividad en la venta de pisos, «especialmente en el segmento más económico, en el que podemos englobar las viviendas con precio inferior a los 500.000 euros». Explica que el movimiento registrado en esta franja se ha debido a que durante la crisis «la falta de financiación de los bancos generó una bolsa de personas que no podía comprar, porque se cerró el crédito. Cuando volvieron a dar dinero, esa demanda estancada se activó. De ahí que el mercado haya repuntado en ese segmento, pero ya se ha estabilizado. Hay un equilibrio entre oferta y demanda».

Garaicoechea añade que en los precios a partir de 550.000-600.000 euros, «el mercado está más parado, hay un goteo de ventas. La clase media antes lo abarcaba prácticamente todo, pero tras la crisis se ha estrechado. Ya no hay tanta gente con capacidad para comprar en ese nivel».

Su diagnóstico es claro. «Este año la situación es más contenida, notamos un pequeño frenazo. No quiero decir que estemos ante un parón, pero sí se observa menos alegría que antes. Ahora bien, comparado con la crisis, el mercado está mucho mejor que en esos años. Notamos un pequeño descenso de llamadas, visitas y demanda... pero seguimos por encima de la crisis y no esperamos que este frenazo vaya a ir a más. El mercado se tiene que recolocar».

Falta mano de obra

Gorka Natxiondo, director general del Grupo Moyua, confirma la buena situación, pero coincide con el responsable de Araxes en que se atisba una ralentización. «Sí hay un repunte, lo vemos en las licitaciones y también en la propia gestión de las obras, porque tenemos problemas para encontrar mano de obra. El tejido productivo se redujo durante la crisis y ahora, cuando hay un repunte, nos cuesta encontrar subcontratistas, porque están ocupados».

Natxiondo explica que el tirón se ha registrado tanto en la obra pública como en vivienda. No obstante, resalta que en este último subsector «nos encontramos con el problema de la gestión urbanística de los proyectos. Los trámites medioambientales y de otro tipo cada día son más complejos. Cuesta muchísimo lanzar nuevos proyectos, porque resulta muy difícil generar suelo residencial, y el existente se está agotando».

El responsable de Moyua subraya que esta es la foto positiva a día de hoy, con un actividad elevada, pero no oculta cierta preocupación por el futuro. «Las obras grandes están terminándose, como Anoeta o la incineradora, y no hay otras que tomen el relevo, excepto la estación del TAV en Donostia y algunas carreteras, poco más. A corto plazo dudo que la curva siga subiendo, incluso puede que baje un poco. Ahora bien, no a los niveles de hace cinco años».

Respecto a la posibilidad de buscar contratos fuera de Euskadi, Natxiondo señala que la estrategia de Moyua «pasa más por la diversificación que por la internacionalización».

ITV de edificios

La tercera pata del sector está formada por las empresas dedicadas a la rehabilitación de edificios. Josu Hernández es gerente de Kursaal Rehabilitaciones Integrales. Es el más optimista de los profesionales consultados y reconoce que su subsector se beneficia de la normativa sobre la Inspección Técnica de Edificios, que promueve la reforma de los más antiguos. «Los años de crisis sí nos afectaron, pero no tanto como a la construcción de obra nueva. Las normativas nos favorecen. La sociedad está acostumbrada a actuar cuando te obligan y no cabe duda de que la legislación viene bien al sector».

Hernández se muestra optimista. «La actividad debe ir poco a poco a más, al ritmo que marque el crecimiento de la economía y del dinero del que dispongan los ciudadanos para ir mejorando su casa».

El gerente de Kursaal Rehabilitaciones Integrales advierte de que se necesitan más profesionales especializados, «este será el Talón de Aquiles del sector. Cuando se produjo el 'boom' de la construcción, muchos jóvenes estudiaron albañilería, pintura... Hoy, tras la crisis, ¿quién mete a su hijo o quién se anima a realizar estos cursos? Estamos en esa situación en que hay miedo y a su vez se necesitan esos perfiles cualificados».