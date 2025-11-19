Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Jensen Huang, CEO de Nvidia. Efe

El mercado contiene el aliento ante los resultados de Nvidia

La compañía presenta esta noche sus cuentas trimestrales, en pleno temor a una burbuja en la IA

Clara Alba

Clara Alba

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 07:09

Comenta

El termómetro de la Inteligencia Artificial (IA) se enfrenta a un momento decisivo. Esta noche, con los mercados europeos ya cerrados, Nvidia presentará unos resultados ... que servirán de guía a los inversores para determinar si el miedo a una burbuja en el sector está justificado o, por el contrario, aún queda un largo camino de inversiones y monetización para estos gigantes tecnológicos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Llega la masa de aire ártico a Gipuzkoa: consulta los municipios que se quedarán con temperaturas bajo cero esta semana
  2. 2 Fermin Muguruza retira todas sus canciones de Spotify y lidera el boicot de más de 160 bandas vascas a la plataforma musical
  3. 3 Derriban la cruz de Morkaiku de Elgoibar, construida por el franquismo en memoria del tío del rey emérito
  4. 4

    «Es el momento de contar los abusos que sufrí; callarlo te hace más daño»
  5. 5 Verano de 1936: tenaza militar sobre Gipuzkoa
  6. 6 Obligan a retirar todas las terrazas del centro de la ciudad turística que tendrá vuelos directos a San Sebastián el próximo año
  7. 7 Las eurovisivas gemelas Kessler mueren juntas en casa tras recurrir al suicidio asistido
  8. 8 Amplían la alerta sanitaria por listeria: más embutidos afectados
  9. 9

    Así será la durísima última etapa de la Itzulia 2026: emboscadas, seis puertos y final en Bergara
  10. 10

    La carta íntegra que la profesora acosada de Plentzia escribió hace un año para denunciar su caso

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco El mercado contiene el aliento ante los resultados de Nvidia

El mercado contiene el aliento ante los resultados de Nvidia