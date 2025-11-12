Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El evento atrajó a más de un centenar de interesados. DFG
Re-Think Industry

Mendoza anima a las pymes a «engancharse al tren de la innovación» para avanzar en competitividad

Más de 650 profesionales participan en San Sebastián en el congreso Re-Think Industry que ha abordado la IA o la internacionalización

DV

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 18:18

Comenta

La diputada general de Gipuzkoa, Eider Mendoza, ha animado a las pymes a «engancharse al tren de la innovación» para avanzar en competitividad en el ... marco de la cuarta edición del congreso Re-Think Industry, que ha reunido a más de 650 profesionales, marcando un récord de asistencia y consolidando su papel como «foro estratégico» para la pyme industrial del territorio.

