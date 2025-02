«En el mejor escenario terminaremos el año con una caída de ventas del 25%»

El sector de la automoción, que emplea a 41.000 personas en Euskadi, ya venía padeciendo una gripe debido, entre otras cuestiones, a las incertidumbres en torno al diésel. El coronavirus ha ahondado en esa crisis al obligar a cerrar los concesionarios y paralizar las ... ventas. Jon Tolaretxipi, director general de Easo Motor, reconoce sin paños calientes que el futuro inmediato se presenta catastrófico con una caída en ventas del 25%, de ahí que demande medidas contundentes para dinamizar el mercado.

- ¿Cómo ha afectado el coronavirus a su red de concesionarios?

- El domingo 15 de marzo, tras el anuncio del estado de alarma, tomamos la decisión de no abrir de ahí en adelante ninguna de nuestras 19 instalaciones para salvaguardar la salud de nuestros 350 empleados y sus familias. Al día siguiente me reuní con los representantes sindicales y les expliqué la grave situación, detallándoles el plan de acción puesto en marcha que nos obligó a aplicar un ERTE para garantizar nuestra actividad y conservar todos los empleos.

- Al estar nuestra plantilla sin trabajar, hemos hecho la solicitud para que reciban la prestación por desempleo, pero me preocupa el retraso en la fecha en el cobro del mismo por parte de nuestros empleados. Por otro lado, a todos los trabajadores con retribuciones mas modestas les daremos una ayuda especial.

- ¿Qué es lo prioritario ahora?

- Somos una empresa de servicios que dependemos de las familias y, dada la grave situación en la que están inmersas en este momento, para ellas no es prioritario el automóvil. Por otro lado, en la situación de confinamiento que estamos viviendo, no pueden venir clientes a nuestras instalaciones, por lo que nos enfrentamos a una situación en la que no tenemos ventas y tenemos que seguir asegurando nuestra liquidez.

- ¿Y cómo lo están haciendo?

- Estamos renegociando las formas de pago con nuestros proveedores, fundamentalmente las marcas que representamos y los acreedores. Además, hemos solicitado las nuevas líneas de financiación del Gobierno Vasco y préstamos ICO en las entidades financieras.

- ¿Pueden contactar los clientes con ustedes?

- Mantenemos unos teléfonos en nuestra página web para atender a los clientes que necesitan un mantenimiento o reparar sus vehículos por dedicarse a actividades consideradas esenciales. Tenemos un pequeño equipo en nuestros talleres que nos permite seguir dando este servicio. Hemos contactado con las empresas que son clientes para ofrecerles servicios adicionales y cualquier ayuda que necesiten.

- ¿Ofrecen la posibilidad de comprar un coche por internet?

- Estamos intentando realizar una venta proactiva 'online' en nuestra web con unos precios muy atractivos para reducir nuestro 'stock' de vehículos de ocasión y de kilómetro cero, pero de momento les cuesta tomar la decisión de compra, aunque hay muchos clientes interesados. En los coches nuevos aconsejamos que, dado que las fábricas están cerradas y los pedidos pueden llegar después del verano, lo hagan cuanto antes ya que en este momento se pueden acoger al Plan Renove del Gobierno Vasco.

- ¿Qué medidas de seguridad van a adoptar cuando vuelvan?

- Todas las que hagan falta. Disponemos de todo el equipamiento EPI necesario, mascarillas, guantes, pantallas y monos protectores, termómetros digitales por infrarrojos... Hemos equipado nuestras instalaciones con generadores de gas de ozono que tienen un gran poder desinfectante para eliminar el coronavirus de todas las superficies internas y externas de los coches que están en contacto con las personas.

- ¿Cuándo volverán a abrir?

- No lo sé, pero creo que no va a ser de un día para otro. Se hará de forma paulatina, según vayan iniciando su actividad las empresas y las personas vuelvan a circular libremente y ganando confianza.

- ¿Cómo trastoca la pandemia su previsión de ventas?

- Lo cambia todo. En 2019 vendimos 8.368 vehículos y nuestra previsión para este año era llegar a los 9.000, pero en marzo hemos vendido un 70% menos y abril aún va a ser peor. Vamos a estar muy por debajo de nuestras previsiones; calculo que cerraremos el año con 6.000 coches vendidos. Esto nos obligará a ajustarnos en todas nuestras áreas.

- ¿Cómo se comportará el mercado en general este año?

- A pesar de las medidas que ponga en marcha la Administración, debido a la incertidumbre económica y a la recuperación paulatina de los empleos, la vuelta a la situación anterior será lenta y en el mejor escenario terminaremos el año con una caída en ventas en torno al 25%.

- ¿Cómo debería ayudar la Administración a su sector?

- Tenemos desde enero un Plan de Ayudas del Gobierno Vasco, pero se ha demostrado insuficiente para activar la demanda. Es necesario que actuemos los concesionarios, fabricantes y la Administración para que nuestro sector económico no decaiga, ya que aporta mucha riqueza al país y genera el 9% de todo el empleo. La actividad y los puestos de trabajo solo se recuperarán con medidas contundentes que deben dinamizar el mercado e impulsar la demanda. Así se renovaría el actual parque de coches que está circulando por nuestras carreteras, cuya edad media supera los doce años.

- ¿Cree en una pronta recuperación?

- No será en V, sino en U, con un periodo de indecisión, y posteriormente arrancaremos con fuerza. Esta situación puede ser una oportunidad para renovar el parque y reducir las emisiones de gases contaminantes.

- Este año se planteaba la transición progresiva hacia el vehículo eléctrico como el gran reto. ¿El Covid-19 modifica los objetivos de arriba abajo?

- El Gobierno debe tener en cuenta que España es el segundo fabricante de automóviles de Europa y el quinto mundial. Asume mucho riesgo imponiendo normas regulatorias muy estrictas ya que puede generar una deslocalización de las fabricas, perjudicando a nuestra industria auxiliar, que en Gipuzkoa es muy importante.