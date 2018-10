El mayor impacto, en los trabajadores públicos Trabajadores del Gobierno Vasco abandonan la sede de Lakua al final de la jornada. / JOSU TXABARRI Médicos, profesores, bomberos, policías... La clase media vasca será la gran damnificada del destope parcial de las cotizaciones máximas a la Seguridad Social ADOLFO LORENTE SAN SEBASTIÁN. Sábado, 27 octubre 2018, 07:55

La medida fue anunciada el jueves por sorpresa y ni siquiera por el Gobierno. Lo hizo el presidente de la AIReF, José Luis Escrivá. Ayer, de hecho, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social insistía en desviar la atención. «El Gobierno no ha fijado posición en ningún caso en este tema. Debe pasar por el Pacto de Toledo y la Mesa de Diálogo», matizaban a DV fuentes oficiales del equipo de la ministra Magdalena Valerio. Tarde o temprano, el Gobierno deberá asumir que alguien del propio Gobierno trasladó a la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal su voluntad de subir «entre un 10% y un 12% las bases máximas de cotización a la Seguridad Social», una polémica propuesta que impactará de lleno en el País Vasco, la comunidad más afectada junto a Madrid y Navarra.

El rostro de los damnificados por esta nueva subida fiscal es el de miles de profesores, médicos, policías municipales, ertzainas, bomberos, cargos públicos, funcionarios de carrera, ingenieros, empleados cualificados... La clase media. Esto no va del Ibex 35 ni de millonarios, sino del ciudadano de a pie que disfruta, eso sí, de un muy buen sueldo en una región, ojo, donde la calidad de vida es alta pero muy cara. Porque tan importante es aclarar lo uno como matizar lo otro.

«El roto que nos va a hacer a las administraciones públicas va a ser considerable. Aquí, muchos funcionarios están por encima de esa cantidad», asegura un alto cargo de la administración. La medida obligaría al Gobierno Vasco, a las diputaciones forales o a los ayuntamientos a rehacer su proyecciones presupuestarias del próximo año por el impacto que esta subida tendrá en el capítulo 1 de sus Cuentas, el de personal. El gran golpe de esta propuesta, como ya ha advertido Confebask, lo recibirán las compañías, mientras que los trabajadores la sufrirán de forma más liviana. Pero no se trata de compartimentos estancos. Ya se sabe que si a la empresa no le va bien, al empleado tampoco, sobre todo en momentos de incertidumbre como los actuales.

Mercedes y Michelin

Disponer de cifras concretas es poco menos que una misión imposible. Primero, porque la administración y los sindicatos son muy reacios a darlas. Y segundo, porque la diversidad es tal que generalizar no es una opción. Antigüedades, pluses... Cada trabajador, cada trabajo y cada empresa es un mundo. Pero si se ha habla de un perfil tipo de funcionario de carrera de una cierta antigüedad, sí se puede concluir que afectará a la gran mayoría de los médicos (Osakidetza será el organismo más afectado, «con más de 7.000 empleados»), miles de profesores de Secundaria y universitarios, ertzainas... En el Ayuntamiento de la capital vizcaína, por ejemplo, las fuentes consultadas aseguran que en torno a un 60% de los 2.400 empleados se vería afectado. «De ellos, todos los policías y bomberos», apostillan.

Lo mismo sucede en los grandes ayuntamientos o en las diputaciones, donde los funcionarios más veteranos y de mayor categoría superan ampliamente esos 45.000 euros brutos al año. La lista de damnificados también mira a la política. Todos los cargos públicos y la gran mayoría de los cargos de libre disposición deberán rascarse el bolsillo y su pagador.

Más allá de las nóminas públicas, en el sector privado no son pocos los afectados. Notarios, financieros, abogados, ingenieros... En grandes compañías como Mercedes o Michelin, las fuentes consultadas apuntan que «al menos una tercera parte de la plantilla superaría estas cantidades».

Este polémico destope parcial de la base máxima de cotización tiene muchos nombres y apellidos, y un denomionador común: ser clase media. Esto no va de ricos. Pero ojo, es posible que esta medida finalmente no salga adelante. Todo dependerá del PNV. Sin su 'sí', no se aprobará. Los jeltzales tienen la última palabra. Toca esperar.