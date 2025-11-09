Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El presidente de la Cámara de Comercio de Gipuzkoa, Mauri Arregui, posa en la entrada de la institución, en el barrio donostiarra de Lorea. Jose Mari López

Presidente de la Cámara de Comercio de Gipuzkoa

Mauri Arregui: «La burocracia asfixia y pone en peligro muchos proyectos empresariales»

Arregui subraya la importancia de preservar «la competitividad del territorio» ante la incertidumbre y pide una gestión «eficiente» para el Puerto de Pasaia

Julio Díaz de Alda

Julio Díaz de Alda

San Sebastián

Domingo, 9 de noviembre 2025, 00:03

Comenta

Mauri Arregui (Bergara, 1972), presidente de la Cámara de Comercio de Gipuzkoa, repasa para DV los grandes temas económicos del territorio. Alejado siempre de cualquier ... matiz político, confía en que la futura gestión del puerto de Pasaia, sea cual fuere finalmente, vele por el buen funcionamiento de la dársena y por las empresas que allí trabajan. Al tiempo, reclama menos burocracia a todas las capas de la Administración, y sitúa como prioritaria la tarea de promover la competitividad del territorio guipuzcoano y de buscar mercados alternativos para la exportación frente al golpe de los aranceles.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

