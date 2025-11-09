Mauri Arregui (Bergara, 1972), presidente de la Cámara de Comercio de Gipuzkoa, repasa para DV los grandes temas económicos del territorio. Alejado siempre de cualquier ... matiz político, confía en que la futura gestión del puerto de Pasaia, sea cual fuere finalmente, vele por el buen funcionamiento de la dársena y por las empresas que allí trabajan. Al tiempo, reclama menos burocracia a todas las capas de la Administración, y sitúa como prioritaria la tarea de promover la competitividad del territorio guipuzcoano y de buscar mercados alternativos para la exportación frente al golpe de los aranceles.

–¿Qué panorama ve la Cámara para las empresas del territorio? Su reciente estudio de situación plantea una especie de estable inestabilidad con mejores perspectivas de lo que pudiéramos imaginar...

–Sí. Encontrándonos en un contexto internacional marcado por la incertidumbre, lo cierto es que Gipuzkoa y sus empresas lo afrontan con solidez y con la prudencia debida. Están preparadas, fuertes y han hecho los deberes, pese a las amenazas arancelarias que existen y a una Europa débil junto a una China fuerte.

–Parece que siempre nos ponemos la venda antes de la herida.

–Esa prudencia que muestran los empresarios y que traslado ahora es muy guipuzcoana y nos caracteriza. Y es una buena compañera de viaje.

–¿Qué sectores están más apurados? ¿Le preocupa alguno?

–Dentro de un contexto positivo en empleo, inversión, ventas y exportaciones, y como ocurre siempre, hay empresas a las que no les va bien. Sectores como la automoción lo están pasando mal, precisamente por las políticas europeas de transición energética. Como la parte de la máquina-herramienta más ligada al automóvil, aunque el conjunto del sector ha tenido un año fabuloso. También el papel está sufriendo algo. Y el acero, por los aranceles.

–¿Hay que poner aranceles mucho más duros al acero chino?

–Lo que demandamos es que nuestra industria pueda competir en igualdad de condiciones con la china.

–¿Eso en qué se traduce?

–Creo que habría que regular y diseñar desde Europa estrategias para esa igualdad.

–Insisto, ¿hay que poner más aranceles a los chinos?

–Ya he respondido.

–Empezamos a ver un pequeño goteo de insolvencias y quiebras en Gipuzkoa. ¿Hay que ponerse en alerta, lanzar algún plan?

–A la Cámara no le consta que haya ninguna tendencia en ese sentido. Hay casos puntuales como siempre los ha habido. Los datos de la economía guipuzcoana son positivos y con eso nos tenemos que quedar.

Amenaza

–¿Qué impacto real están teniendo los aranceles de Trump?

–Gipuzkoa es un territorio exportador, y Estados Unidos es nuestro tercer mercado. Por tanto, el desorden que generan los aranceles son una amenaza real para nuestras empresas. Más allá del impacto directo, hay que ver el indirecto, por la llegada de productos chinos que no puedan venderse en EE UU. Nuestras empresas se están adaptando, por ejemplo negociando con sus clientes, quienes soportan esos sobrecostes, y diversificando mercados. Los aranceles son malos para el libre comercio mundial, pero Europa no ha quedado tan mal, con un 15%; no hay muchos con menos.

–EE UU no puede generar rápidamente una industria como la nuestra, no tienen siquiera gente preparada. ¿Se están pegando un tiro en el pie?

–Habrá que ver qué consecuencias tiene para su propio país, pero dudamos de que favorezca el progreso de su economía.

–Lo que sí han conseguido es encarecer el euro y abaratar el dólar. Eso sí que es una faena...

–Eso influye tanto como los aranceles. Ese 15% que han devaluado su moneda es una variable más en la ecuación.

–Lo que era el pulmón europeo está enfermo. Alemania, Francia, Italia...

–Europa, que está débil y no tiene visos de mejorar en el corto plazo, se lleva el 60% de nuestra exportación. Es un enfermo al que le han diagnosticado una enfermedad terminal y un año después no ha iniciado el tratamiento. Nuestras empresas, y ahí la Cámara está ayudando, tratan de adaptarse abriendo nuevos mercados. Hay que mirar a todos los que presenten una oportunidad. Trabajamos intensamente en México, Marruecos, India, Oceanía, Emiratos...

–No sé si los chinos conocen la palabra absentismo. En Euskadi nos entretenemos en análisis y estudios sobre el tema pero seguimos teniendo la tasa más alta de España... ¿Tiene solución?

–El absentismo es una preocupación creciente para nuestras empresas. Un problema de calado que amenaza la competitividad y que hay que abordar de forma compartida entre Administración, empresas y trabajadores. Por ahora, las empresas lo tratan de gestionar de la manera más razonable posible. Pero las relaciones laborales se llevan en otros foros, no en la Cámara.

Papeleo insostenible

–Se quejan mucho del exceso de regulación, también en casa...

–La burocracia nos asfixia y pone en peligro muchos de nuestros proyectos empresariales.

–¿Y puestos de trabajo?

–El proyecto empresarial engloba empleo, inversión... Urge tomar medidas para aliviar las cargas regulatorias, para simplificar, para sintetizar ese entramado tan complejo y para agilizar el mundo con el que nos tenemos que enfrentar día a día.

–También lamentan el incremento de los costes laborales. ¿Hablamos de las cotizaciones o de los sueldos en sí?

–De ambas cosas.

–¿Tiene sentido para usted un salario mínimo vasco?

–Como Cámara debemos de respetar a otros agentes que están trabajando intensamente y esperamos que exitosamente en estas cuestiones. Futuro «La inteligencia artificial es una enorme oportunidad para nuestras empresas, no una amenaza»

–El invierno demográfico es una realidad. ¿Quién va a ocupar los puestos de los jubilados del 'baby boom' en Gipuzkoa?

–Las personas son el principal recurso que tenemos las empresas y hoy en día es muy escaso. O revertimos las tendencias demográficas que están provocando esta escasez de personal y de perfiles cualificados o ello puede amenazar seriamente la sostenibilidad de muchas empresas. La solución a un tema tan serio es compleja y multifactorial.

–No da tiempo de tener niños hoy que trabajen mañana. ¿Qué papel ha de jugar la inmigración? ¿Hay que buscar trabajadores en sus países de origen?

–Es uno de los factores que pueden llevar a la solución de este problema. Hay distintas iniciativas en este sentido en Gipuzkoa, dos de ellas lideradas por la Cámara: un proyecto para insertar en el mercado a personas sin papeles que viven en Gipuzkoa en colaboración con Lanbide y Cáritas, y otra con un proyecto piloto en Colombia de la mano de la Cámara de España junto a una consultora local y con la que buscamos perfiles cualificados, ingenieros.

–¿A qué le suena la inteligencia artificial (IA) a la empresa guipuzcoana?

–La inteligencia artificial es una enorme oportunidad, no una amenaza. Recomendamos a las empresas que la adopten y que la integren en su día a día, en sus procesos, como palanca de eficiencia, de competitividad y de innovación. Les estamos apoyando con sólidos programas de formación.

–¿Cuál es la situación del comercio guipuzcoano?

–Es un sector que está en plena transformación. Con cambios en los hábitos de consumo, digitalización... Una parte lo está pasando mal y otra se ha adaptado bien y está logrando grandes éxitos.

Prioridades «Hay que garantizar el arraigo en nuestras firmas estratégicas; es fundamental para preservar el empleo»

–Lo que vemos a diario es la falta de relevo generacional. Algo que en el comercio provoca cierres y en la industria compras, a veces por fondos de inversión.

–Empezando por el comercio, es una realidad que la tenemos detectada y para la que estamos desarrollando programas con el Gobierno Vasco como el 'Berriz Enpresa'. Sobre las empresas, entiendo que hablamos de arraigo, algo que hay que garantizar en nuestras firmas estratégicas; es fundamental para preservar empleo, conocimiento y progreso económico. La Cámara apoya y aplaude todas las iniciativas, públicas o privadas, que se están dando en este momento.

–¿Qué le parece la operación vasca abierta para comprar la distribuidora Uvesco y anclarla en Euskadi?

–Preferimos no opinar sobre operaciones concretas, pero, repito, apoyamos cualquier iniciativa que apoye el arraigo de las empresas guipuzcoanas que puedan estar en riesgo de deslocalización. Dicho esto, creo que es necesario profundizar en la reflexión sobre qué sectores y qué industrias se consideran estratégicas para el progreso del país y hacia cuáles hay que canalizar recursos públicos, que son limitados.

–¿Cómo se ve en la Cámara de Comercio esa aparente contradicción entre la defensa de las energías renovables y la imposibilidad práctica de levantarlas en el territorio?

–Lo cierto es que tampoco es un asunto en el que tengamos competencias o que nos toque abordar. Por lo tanto, poco le puedo decir en ese sentido.

Posible transferencia a Euskadi «Las empresas creen que lo importante es que el puerto de Pasaia funcione, que sea eficiente y competitivo»

–Euskadi y Gipuzkoa tienen una potente industria ligada a la energía renovable. Algo sí nos afecta...

–Nosotros apoyamos el desarrollo sostenible de nuestra economía y nuestras empresas.

–¿Faltan 'enchufes' y redes eléctricas en Gipuzkoa?

–Hay un problema serio en la red de transporte, que condiciona desarrollos industriales, tanto ampliaciones como nuevos proyectos, y los agentes implicados en ello, Gobierno, Red Eléctrica y distribuidoras, principalmente, están negociando qué hacer. Esperemos que puedan poner en marcha cuanto antes las medidas oportunas. No podemos quedarnos sin capacidad eléctrica.

El Puerto de Pasaia

–Se discute el eventual traspaso a Euskadi de la gestión del puerto de Pasaia en el marco de la negociación de transferencias con el Gobierno central. ¿Qué le parece esa opción?

–Pasaia es una infraestructura clave, importantísima para nuestro tejido económico y empresarial, y como tal nosotros la apoyamos, la defendemos y trabajamos para que sea cada vez más competitiva y eficiente. Y eso es lo realmente importante.

–¿Qué dicen las empresas que allí trabajan?

–Que lo importante es que el puerto funcione, que sea eficiente y competitivo. En principio no vamos a entrar en cuestiones sobre titularidad o gestión, que son las ligadas a la transferencia.

Fiscalidad «Con la reforma se ha perdido la oportunidad de utilizar la fiscalidad para impulsar la competitividad del tejido de Euskadi»

–Pasa el tiempo y seguimos sin tren de Alta Velocidad. Ahora la discusión es sobre las catas...

–El TAV es una infraestructura estratégica para el País Vasco y llega con décadas de retraso, lo que afecta a nuestra competitividad. Urgimos a las administraciones y a los agentes competentes a que se coordinen y hagan lo que tengan que hacer para ponerlo en marcha lo más rápido posible, incluyendo la conexión con la península y con Europa.

–Convendrá que si miras a Euskadi, en los últimos diez o quince años el único territorio que ha creado nueva industria, industria diferente de la de siempre, ha sido Gipuzkoa. Ahí están Mubil, la cuántica o el polo de las biociencias...

–Valoramos muy positivamente todas estas iniciativas, que precisamente están permitiendo que este ecosistema socioeconómico del territorio esté mejorando y resulte más atractivo para las empresas. Aplaudimos y apoyamos todas estas nuevas actividades de valor añadido por las cuales se está apostando en el territorio. Las aplaudimos, apoyando a su vez nuestro tejido industrial tradicional. Y creemos que la combinación de ambas cuestiones, un tejido industrial sólido y competitivo como el que tenemos con esta nueva industria de alto valor añadido en nuevos campos, son lo que va a permitir progresar y desarrollar el tejido económico de Gipuzkoa.