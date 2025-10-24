Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El director general de AFM Clúster, Xabier Ortueta, y el diputado foral de Promoción Económica, Unai Andueza. De la Hera

La máquina-herramienta prevé un retroceso de pedidos del «5% al 10%» en medio de una incertidumbre «elevadísima»

El Manufacturing Congress, que se celebrará del 29 al 31 de octubre en Donostia, analizará el futuro de la fabricación avanzada en un contexto global marcado por los aranceles y la debilidad europea

Mikel Calvo

Mikel Calvo

Viernes, 24 de octubre 2025, 12:30

Comenta

La industria de la máquina-herramienta, un órgano vital del tejido económico vasco y guipuzcoano, encara el último trimestre de este ejercicio con el gesto ... contenido y la vista larga. Tras el fuerte descenso del 23% registrado en la cartera de pedidos durante 2024, el sector prevé ahora una caída más moderada, de entre el 5% y el 10%, que refleja más un ajuste que una recaída. Sin embargo, el impacto en la facturación será limitado —unos 2.200 millones en Gipuzkoa el pasado año— porque las empresas aún viven del impulso de los encargos récord acumulados en el periodo pospandemia.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Lo que empezó siendo un bonito gesto de solidaridad ha terminado de la peor manera»
  2. 2 Dos aviones con cientos de pasajeros a bordo no consiguen aterrizar en el aeropuerto de Bilbao en cuatro intentos
  3. 3 Paco Nadal, reportero de viajes: «Hay diez lugares en el mundo a los que no volvería»
  4. 4 Cinco horas de colapso en la N-I tras hacer un camión la tijera: «Hemos tardado tres horas y media en llegar de Beasain a Irun»
  5. 5

    Cientos de afectados tras paralizarse obras de rehabilitación en edificios de Gipuzkoa y Navarra
  6. 6

    La presencia de radicales obliga a la EHU a cancelar la charla de dos ertzainas en un curso en Donostia
  7. 7 Emma García disfruta de las olas, y las evita, en uno de sus rincones favoritos de San Sebastián
  8. 8

    Difunden un vídeo de la huida de los ladrones del Louvre: «Joder, llega la Policía»
  9. 9 Los cambios en las playas de San Sebastián llegan a Reino Unido: «Los turistas se enfrentan a nuevas y duras normas en la mejor ciudad costera»
  10. 10 El nuevo radar que despista a los conductores en San Sebastián: cambia la ubicación y la altura

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco La máquina-herramienta prevé un retroceso de pedidos del «5% al 10%» en medio de una incertidumbre «elevadísima»

La máquina-herramienta prevé un retroceso de pedidos del «5% al 10%» en medio de una incertidumbre «elevadísima»