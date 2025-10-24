La máquina-herramienta prevé un retroceso de pedidos del «5% al 10%» en medio de una incertidumbre «elevadísima»

La industria de la máquina-herramienta, un órgano vital del tejido económico vasco y guipuzcoano, encara el último trimestre de este ejercicio con el gesto ... contenido y la vista larga. Tras el fuerte descenso del 23% registrado en la cartera de pedidos durante 2024, el sector prevé ahora una caída más moderada, de entre el 5% y el 10%, que refleja más un ajuste que una recaída. Sin embargo, el impacto en la facturación será limitado —unos 2.200 millones en Gipuzkoa el pasado año— porque las empresas aún viven del impulso de los encargos récord acumulados en el periodo pospandemia.

El tono, por lo tanto, fue de prudencia más que de euforia en la presentación del Manufacturing Congress 2025, que se celebrará del 29 al 31 de octubre en San Sebastián. La cita, convertida en el principal foro estatal sobre fabricación avanzada, llega en un momento en que el sector busca orientación entre la niebla. «Vivimos una situación de altísima incertidumbre, probablemente la más compleja que he conocido profesionalmente», admitió Xabier Ortueta, director general de AFM Clúster, que agrupa a más de 800 empresas del ecosistema industrial estatal, la gran mayoría en Euskadi.

Ortueta repasó un mapa económico plagado de contrastes. Alemania, el gran cliente europeo, atraviesa un «periodo de debilidad»; Francia y España muestran signos de «fatiga», mientras Italia resiste mejor gracias a una política industrial activa. En Asia, China cierra filas en torno a su propia producción y se convierte en «competidor formidable».

Y Estados Unidos, aunque mantiene la demanda —ya supone el 20% del mercado exterior del sector vasco—, ha elevado la incertidumbre con la nueva ola arancelaria y la temida sección 232. «Allí hay oportunidades, pero también un nivel de incertidumbre espectacular», reconoció, aconsejando a las pymes apoyarse en agentes locales que les ayuden a sortear el laberinto normativo estadounidense. «Hay casos en los que dos máquinas-herramientas muy similares, casi iguales, pagan un arancel diferente en las aduanas», ejemplificó Ortueta.

Aun así, el dirigente del clúster quiso relativizar el pesimismo: «Venimos de años de gran actividad y de empresas muy bien preparadas tecnológicamente. En un panorama difícil, somos fuertes y hay oportunidades». Mencionó entre los sectores con mejor pulso los vinculados a la energía, la defensa, la aeronáutica y el ferrocarril, todos ellos con demanda de maquinaria de alta precisión y valor añadido.

Desde el ámbito institucional, el diputado foral de Promoción Económica, Unai Andueza, quiso aportar un tono de equilibrio. Recordó que, pese a la guerra arancelaria entre Estados Unidos y la Unión Europea, las exportaciones guipuzcoanas crecieron un 2,4% entre enero y agosto, aunque con un fuerte bache del 31% en las ventas guipuzcoanas al otro lado del Atlántico en agosto, primer mes de aplicación efectiva de los aranceles. «Tenemos que reforzar un modelo industrial de alto valor añadido, con innovación y diversificación de mercados, y hacerlo desde la colaboración público-privada», subrayó.

Reflexión ante tanta incertidumbre

El Manufacturing Congress, cuya inauguración correrá a cargo del consejero de Industria, Mikel Jauregi, reunirá a más de un centenar de ponentes nacionales e internacionales durante tres días y combinará divulgación tecnológica y reflexión científica. Entre los participantes destacan Siemens, Fagor Automation, DanobatGroup, Airbus, Tecnalia, Tekniker, Ideko y Fraunhofer IWS.

El programa contará también con la participación de ponentes de reconocido prestigio internacional, entre ellos Marc Vidal, Nerea Urcola, Genís Roca y Jon Sistiaga, quienes aportarán una mirada global, crítica y prospectiva sobre la evolución de la fabricación avanzada y su papel en la economía del futuro

Tanto Andueza como Ortueta coincidieron en que la industria guipuzcoana vive una etapa de transición, en la que las certezas escasean pero las capacidades permanecen. Y si algo demuestra el Manufacturing Congress, es que Gipuzkoa «sigue aspirando a ser uno de los polos europeos de referencia en fabricación avanzada», precisó Andueza.

A lo largo de los tres días del congreso, los participantes podrán conocer las últimas tendencias y avances en fabricación avanzada y digital, con especial atención a las tecnologías disruptivas, la fábrica del futuro, la robótica y la automatización, la fabricación aditiva, la atracción y gestión del talento, la sostenibilidad, la seguridad de las personas en la industria inteligente y la ciberseguridad en entornos productivos.